Formațiunea lui Macron amână în mod repetat să anunțe candidatul care va deschide lista pentru alegerile europarlamentare | Ministrul german al economiei pune declinul economic pe seama consecințelor războiului asupra Ucrainei.

***

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

PARIS

Anunțarea candidatului care să deschide lista Renaissance a fost amânată de mai multe ori, iar personalități politice cheie au refuzat această sarcină. Apar îngrijorări că partidul nu este pregătit să își lanseze campania electorală pentru Parlamentul European. Citește mai mult.

BERLIN

Germanul Habeck dă vina pe Putin și pe comerțul mondial pentru declinul economiei. Slăbiciunea economică actuală a Germaniei e provocată în mare parte de încetinirea comerțului mondial și consecințelor atacului Rusiei asupra Ucrainei, a declarat miercuri ministrul Economiei, Robert Habeck, în timp ce prezenta previziunile economice. Citește mai mult.

Wagenknecht intenționează să creeze un grup de stânga în Parlamentul European. În condițiile în care noul partid german BSW ar urma să devină cea mai mare delegație de stânga din Parlamentul European după alegerile europene din iunie, lidera sa, Sahra Wagenknecht, a insinuat marți că va încerca să creeze un nou grup parlamentar de stânga. Citește mai mult.

BRUXELLES

Sistemul belgian de partide este conceput pentru a ține noii veniți pe dinafară, avertizează un eurodeputat olandez. Noile partide care se alătură sistemului politic belgian se confruntă cu o bătălie dificilă pentru a se stabili alături de grupuri bine finanțate și deja create, a declarat într-un interviu pentru Euractiv europarlamentarul Sophie in 't Veld, care candidează pentru Volt Belgium. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Amenințarea serviciilor de informații din partea Rusiei, Chinei și Iranului rămâne ridicată. Suedia se află într-o situație internațională gravă, confruntându-se cu amenințări tot mai mari din partea unor puteri străine, precum Rusia, într-un moment în care țara se află într-o etapă cheie în procesul de aderare la NATO, potrivit analizei anuale de evaluare a amenințărilor realizată miercuri de Serviciul suedez de securitate. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Italienii sunt din ce în ce mai sceptici cu privire la rolul pozitiv al UE în războiul din Ucraina. Italienii se numără printre cei mai sceptici și dezamăgiți europeni cu privire la viitorul Ucrainei și, mai ales, nu cred că UE a jucat un rol pozitiv în acest conflict, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul European pentru Relații Externe. Citește mai mult.

MADRID

Trafic haotic în Madrid, în timp ce fermierii promit să continue protestele. Peste 500 de tractoriști din mai multe regiuni au descins în capitala spaniolă, unde au promis că vor continua lupta până când premierul Pedro Sánchez și coaliția sa de stânga vor implementa măsuri concrete pentru a asigura viabilitatea sectorului. Citește mai mult.

Sánchez vizitează Marocul pentru a impulsiona relațiile după tensiunile din trecut. Premierul spaniol Pedro Sanchez a lăudat legăturile bilaterale ale țării sale cu Marocul în timpul unei vizite oficiale efectuate miercuri în această țară nord-africană, unde s-a întâlnit cu regele Mohamed al VI-lea. Citește mai mult.

EUROPA DE EST



PRAGA | BRATISLAVA | VARȘOVIA



Fermierii de la Vișegrad și din țările baltice se mobilizează împotriva politicilor UE susținute de guvernele naționale. Fermierii din țările est-europene și baltice - și anume Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia, Lituania, Letonia și Bulgaria - și-au unit forțele joi pentru a protesta împotriva politicilor UE, multe dintre guvernele lor fie susținându-i pe fermieri, fie exprimându-și înțelegerea. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA



Partidele din coaliția de guvernare din Bulgaria se luptă pentru funcții înalte. Partidele din coaliția de guvernare din Bulgaria au început miercuri să se amenințe reciproc cu retragerea sprijinului pentru guvern, pe fondul unei bătălii pentru posturile de conducere care ar putea duce la alegeri parlamentare anticipate, în paralel cu alegerile europene din iunie. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Social-democrații și liberalii români vor avea o listă comună la alegerile europene. PSD și PNL au convenit să comaseze alegerile europene cu cele locale și să prezinte candidați comuni pentru Parlamentul European, pentru a asigura o prezență cât mai mare a cetățenilor la vot. Citește mai mult.



ZAGREB



O Organizație non-guvernamentală croată acuză partidul de guvernământ HDZ că folosește ferme de roboți pe Facebook. ONG-ul Gong a investigat utilizarea Facebook de către HDZ și a apreciat că roboții săi înșală cetățenii și manipulează publicul - o evaluare problematică în anul "super-electoral" din Croația, când vor avea loc alegeri pentru Sabor (parlament), șef de stat și PE. Citiți mai mult.



TIRANA



Albania cere măsuri din partea TikTok, Meta pentru infracțiuni și discursuri de ură. Guvernul albanez a cerut platformelor de socializare, inclusiv Meta și TikTok, să ia măsuri împotriva activităților ilegale, cum ar fi pornografia din răzbunare, hărțuirea și facilitarea traficului de persoane, solicitând măsuri mai dure și o capacitate de monitorizare adecvată în limba albaneză. Citește mai mult.



AGENDA:



UE: Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor economice și financiare ar trebui să se concentreze asupra viitorului Băncii Europene de Investiții, a participării investitorilor de retail pe piețele financiare și a educației financiare, a competitivității UE;



Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează dialogul cu industria tehnologiilor curate; prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, este gazda reuniunii;

Vicepreședinta Comisiei, Vĕra Jourová, vorbește la evenimentul "Cum să apărăm democrația în Europa", organizat de Centrul pentru reformă europeană și KREAB;

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis îl primește pe președintele Orgalim (reprezentanții industriilor tehnologice din Europa), Javier Ormazabal, și pe directorul general Malte Lohal;

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, se întâlnește cu procurorul general al Curții Penale Internaționale, Karim Khan; Vizitează Centrul internațional pentru urmărirea penală a crimei de agresiune împotriva Ucrainei (ICPA) din Haga, Olanda;

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, ia cuvântul la cel de-al 9-lea Congres european al managerilor din domeniul agrobusiness;

Comisara pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Iliana Ivanova, susține un discurs la conferința muzicală cu tema "Ecosistemul muzical european: Navigating Trends, Challenges, and Policy Imperatives for a Vibrant Future".

***



[Editat în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]