Stellantis, în plină criză. | Poliția belgiană percheziționează proprietăți ale fostului comisar pentru justiție Reynders. | Merz, candidat la funcția de cancelar al Germaniei, revine asupra „ultimatumului” lui Putin.

***

///

În știrile de astăzi din The Capitals:

ROMA

Guvernul italian și opoziția i-au cerut președintelui Stellantis, John Elkann, să se prezinte în fața parlamentului, după demisia neașteptată de luni a directorului general Carlos Tavaras. E în centrul atenției criza din cadrul companiei, din sectorul auto și ce se va întâmpla cu locurile de muncă din Italia. Elkann a refuzat invitația, invocând necesitatea de a aștepta rezultatul discuțiilor cu ministrul pentru întreprinderi și Made in Italy, Adolfo Urso, care este programat pentru 17 decembrie. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

BRUXELLES

Poliția belgiană percheziționează proprietăți ale fostului comisar pentru justiție Reynders. Poliția belgiană a percheziționat mai multe proprietăți legate de fostul comisar european pentru justiție pentru presupuse fraude, au relatat marți Follow the Money și ziarul belgian Le Soir. Citește mai mult.

BERLIN

Merz, candidat la funcția de cancelar al Germaniei, revine asupra „ultimatumului” lui Putin. Favoritul alegerilor germane, Friedrich Merz, a revenit marți asupra retoricii dure împotriva Rusiei, negând acuzațiile că l-ar fi amenințat pe Vladimir Putin cu un ultimatum privind livrarea de rachete germane cu rază lungă de acțiune Taurus. Citește mai mult.

PARIS

Mișcarea RN de a-l înlătura pe Barnier lasă partidul la răscruce. Raliul Național (RN) din Franța se pregătește să voteze în favoarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului premierului Michel Barnier, o mișcare care ar putea pune în pericol eforturile de „normalizare” ale partidului de extremă dreapta. Citește mai mult.

UK & IRLANDA

DUBLIN

Alegeri în Irlanda: Rezultatele finale arată opțiunile de coaliție ale partidelor de centru-dreapta. Rezultatele finale ale alegerilor generale din Irlanda au fost publicate luni seara târziu, arătând că Fianna Fáil este câștigătorul clar, cu o cale relativ simplă către o coaliție majoritară cu Fine Gael și un al treilea partener mic. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM | HELSINKI

Confuzie generată de avarierea cablurilor de date suedezo-finlandeze. Două cabluri de date care traversează granița terestră dintre Suedia și Finlanda au fost avariate marți, stârnind confuzie în abordarea problemei între capitalele Stockholm și Helsinki. Citește mai mult.

REYKJAVIK

Liderul Partidului Social Democrat din Islanda, desemnat să formeze noul guvern. Președintele Islandei, Halla Tómasdóttir, i-a acordat marți lui Kristrún Mjöll Frostadóttir, liderul Alianței Social Democrate (SDA), mandatul de a forma un nou guvern, în urma recentelor alegeri parlamentare. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Bruxelles-ul nu va amâna interzicerea motoarelor cu combustie după 2035, avertizează Ribera. Comisia Europeană nu ia în considerare amânarea interzicerii vânzării de autovehicule cu motor cu combustie în UE după 2035, a avertizat marți Teresa Ribera, noul vicepreședinte executiv al Comisiei pentru o tranziție echitabilă, curată și competitivă. Citește mai mult.

LISABONA

Premierul portughez Luis Montenegro s-a declarat în favoarea unor giganți comerciali și industriali europeni atât timp cât aceștia nu au sediul în Franța sau Germania, avertizând asupra necesității „egalității de șanse”. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Premierul polonez Donald Tusk a reiterat planurile pentru o președinție poloneză proactivă a UE. Uniunea Europeană ar trebui să devină un organism capabil nu numai de „supraviețuire”, ci și de o „ofensivă politică”, a spus el. Citește mai mult.

BUDAPESTA

Președinția maghiară va face o ultimă încercare de a adopta concluziile privind viitoarea PAC. Miniștrii agriculturii din UE vor încerca săptămâna viitoare să iasă din impasul în care se află concluziile Consiliului privind Politica Agricolă Comună (PAC) post-2027, după ce România și-a exprimat deschiderea pentru ridicarea dreptului său de veto asupra textului. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Epidemia de pestă ovină expune neîncrederea totală în instituțiile bulgare. Epidemia de pestă ovină din Bulgaria a devenit un calvar pentru autorități, care au fost nevoite să trimită probe de sânge de la animale la Montpellier, Franța, pentru analize, deoarece fermierii nu au încredere în guvern și în laboratoarele locale. Citește mai mult.

