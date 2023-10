Economia Germaniei ar urma să se redreseze în următoarele luni, după o recesiune continuă. | Pedro Sánchez, aproape de a primi o a doua șansă la funcția de prim-ministru | Raport: Spaniola este acum a doua cea mai vorbită limbă maternă din lume.

*** (sponsor) Ediția de astăzi este susținută de Friedrich-Ebert-Stiftung

Misiunea nostră de a remodela Europa - 14 noiembrie 2023

Cu alegerile europene, 2024 va fi un an decisiv pentru UE. Participați la lansarea celor douăsprezece misiuni ale FES pentru o Europă progresistă, pe 14 noiembrie, pentru a discuta cu Martin Schulz și cu alți înalți oficiali despre cum poate fi crescută calitatea vieții în UE.

Înscrieți-vă aici!

***

În știrile de astăzi The Capitals:

MADRID

Liderii socialiști din Spania sunt pe cale să accepte cererile separatiștilor catalani de a acorda premierului în exercițiu Pedro Sánchez o a doua șansă la funcția de prim-ministru, în condițiile în care Santos Cerdán, al treilea om în stat din PSOE, și Iratxe García, liderul S&D din Spania, s-au întâlnit cu liderul catalan Carles Puigdemont în Parlamentul European, iar Sánchez însuși a încercat să îi convingă pe membrii de partid de această mișcare într-o scrisoare de luni. Citește mai mult.

BERLIN

Perspectivele economice ale Germaniei se îmbunătățesc pe măsură ce inflația se atenuează. Economia Germaniei ar urma să se redreseze în următoarele luni, după o recesiune continuă, inflația scăzând la 3% în octombrie, rata anuală, potrivit datelor publicate luni de Oficiul Național de Statistică. Citește mai mult.

PARIS

Franța reține un oligarh rus suspectat că a încălcat sancțiunile UE. Poliția franceză l-a reținut luni pe oligarhul miliardar rus Alexey Kuzmichev, sancționat de UE, invocând acuzații de spălare de bani și o posibilă încălcare a sancțiunilor UE. Citește mai mult.

BRUXELLES

Liberalii belgieni, în plină agitație în perspectiva alegerilor. Liberalii belgieni au avut o lună octombrie plină de crize de ambele părți ale diviziunii lingvistice, cu un atac terorist și întrebări legate de viitoarea conducere care au alimentat diviziunea într-un moment în care premierul Alexander De Croo trebuie să conducă Belgia în alegerile naționale și europene, ca să nu mai vorbim de viitorul mandat de șase luni la președinția UE. Citește mai mult.

HAGA

Parlamentul olandez respinge cererea de dezbatere privind votul ONU pentru încetarea focului în Gaza. Camera Reprezentanților olandeză nu se va reuni din nou pentru a discuta decizia cabinetului de a se abține la votul asupra rezoluției ONU care solicită o încetare a focului umanitar în războiul Hamas-Israel, după ce o moțiune a Partidului Socialist (SP/Stânga UE) și a liberalilor de la D66 (Renew) nu a reușit să obțină un sprijin suficient. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Guvernul Meloni prezintă proiectul de lege privind creșterea puterii premierului ca parte a demersului pentru "a treia republică". Poporul ar putea alege direct viitorul prim-ministru al Italiei dacă un proiect de reformă constituțională prezentat luni de guvernul premierului Giorgia Meloni, ca parte a promisiunii electorale de a introduce o "a treia republică", va fi promulgat. Citește mai mult.

MADRID

Spaniola este acum a doua cea mai vorbită limbă maternă din lume: raport. Spaniola este a doua cea mai răspândită limbă maternă din lume, cu 500 de milioane de vorbitori, ceea ce reprezintă o creștere rapidă care oferă "motive de mândrie", dar "nu poate însemna mulțumire", potrivit unui nou raport realizat luni de Instituto Cervantes, instituție de stat. Citește mai mult.

LISABONA

Partidul Comunist din Portugalia se opune bugetului și privatizării companiilor aeriene. Liderul Partidului Comunist din Portugalia, Paula Santos, l-a vizat pe premierul António Costa pentru că a pus sub semnul îndoielii viitorul companiei naționale TAP în timpul primei lecturi a proiectului de lege privind bugetul de stat pentru 2024, reiterându-și punctul de vedere cu privire la rolul strategic al companiei aeriene și la necesitatea de a o menține sub control public. Citește mai mult.

ATENA

Premierul grec spune că nu există soluție în Orientul Mijlociu fără înfrângerea strategică a Hamas. Nu poate exista nicio soluție la actuala criză din Orientul Mijlociu fără mai întâi "înfrângerea strategică" a Hamas, a declarat luni premierul grec Kyriakos Mitsotakis, adăugând că lumea poate începe deja să discute în curând cine va guverna Gaza. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

PRAGA

Adjunctul vicepremierului ceh critică ONU pentru rezoluția eșuată. Republica Cehă a fost una dintre cele 14 țări care au votat împotriva rezoluției ONU care a cerut încetarea focului între Israel și Hamás, deoarece rezoluția nu reflectă ceea ce crede că este obiectivul lui Hamás de a distruge Israelul, a declarat ministrul adjunct de externe ceh Jiří Kozák pentru Euractiv.cz. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Cel mai important post de radio privat polonez sponsorizat de gigantul petrolier de stat. Principalul post de radio privat RMF FM a primit bani pentru a promova activitățile Orlen S.A., una dintre cele mai mari rafinării de petrol și retaileri de benzină multinaționale de stat din Polonia, aruncând o umbră asupra independenței pieței media din țară. Citește mai mult.

BRATISLAVA



Fico trimite "armada" la graniță în ciuda numărului tot mai mic de persoane. Premierul Robert Fico a trimis drone, tunuri cu apă și cai ai poliției la graniță, în pofida unei scăderi previzibile a numărului de treceri neregulamentare din cauza vremii mai reci, în ceea ce criticii spun că este o încercare de a-și asuma meritele. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA



Bulgaria are "carte albă" în ceea ce privește utilizarea banilor din taxa pe gazul rusesc, afirmă Comisia Europeană. Bulgaria poate decide cum va utiliza veniturile obținute din taxa de 10 euro/MWh pe importurile de gaze rusești care tranzitează teritoriul bulgar, a confirmat luni Comisia Europeană. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



România va construi centre de ardere la opt ani după cel mai grav incendiu din istorie. România se va dota cu trei centre specializate pentru arși până în 2025, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la opt ani de la cel mai ucigător incendiu din istoria României, în urma căruia au murit 65 de persoane. Citește mai mult.



TIRANA



Albania a fost scoasă de pe lista gri a FATF, dar persistă îngrijorările legate de spălarea banilor. Albania nu se mai află pe "lista gri" a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), care enumeră țările în care autoritățile nu abordează în mod adecvat preocupările legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, însă părțile interesate spun că impactul spălării banilor se resimte încă în economie. Citiți mai mult.



AGENDA



UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, se întâlnește cu președintele muntenegrean Jakov Milatović, cu prim-ministrul interimar Dritan Abazović, la Podgorica; se întâlnește cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, cu prim-ministrul Ana Brnabić, la Belgrad;

Comisarul pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra, se întâlnește cu președintele desemnat al COP28, Sultan Al Jaber, la Abu Dhabi, EAU; participă la mesele rotunde "Mobilizare pentru o COP incluzivă", "Construirea solidarității globale: Operaționalizarea Fondului pentru pierderi și daune și a acordurilor de finanțare", "Către o evaluare globală transformatoare";

Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, are întâlniri cu președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, președintele Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet;

Norvegia: Prim-miniștrii Consiliului Nordic se întâlnesc pentru a discuta despre securitate și cooperare regională; secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, vorbește la sesiunea Consiliului Nordic;

Italia: Prima reuniune a Comitetului italo-francez de cooperare la frontieră cu ministrul afacerilor externe Antonio Tajani, omologul francez Catherine Colonna;

OCDE: Forumul economic internațional pentru Africa are loc la Paris, Franța;

ONU: Consiliul de Securitate se reunește cu privire la Ucraina;

***



[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]