Votul alegerilor din România atrage atenția presei occidentale. | Opoziție în Polonia pentru introducerea materiei Educație pentru sănătate, în școli, pe motiv că va perverti copiii. | Muncitorii Volkswagen vor intra în grevă.

VARȘOVIA

Sistemul educațional din Polonia se află în centrul unei noi dezbateri aprinse, deoarece organizațiile ultraconservatoare s-au alăturat duminică partidului de opoziție PiS (ECR) și susținătorilor săi pe străzi. Ei protestează împotrica introducerii educației pentru sănătate ca materie nouă în școli. Citește mai mult.

BERLIN

Muncitorii Volkswagen vor intra în grevă, în contextul în care negocierile bat pasul pe loc. Confruntați cu cel mai ridicat nivel de nesiguranță a locului de muncă din ultimii 30 de ani, angajații Volkswagen vor intra luni în grevă în toată Germania, însă experții avertizează că, și dacă se ajunge la un acord cu sindicatele din industrie, este puțin probabil ca acesta să rezolve problemele mai profunde ale producătorilor auto. Citește mai mult.

Liberalii germani își schimbă liderii cheie după dezvăluirile privind sabotajul guvernului. Fostul ministru al justiției din Germania, Marco Buschmann, a devenit duminică secretarul general al liberalilor Liber-Democrați (FDP), după ce predecesorul său a demisionat din cauza dezvăluirilor potrivit cărora partidul a contribuit la prăbușirea guvernului. Citește mai mult.

PARIS

Le Pen îi spune lui Barnier din Franța să negocieze sau să fie doborât. Premierul francez Michel Barnier trebuie să facă noi concesii bugetare pentru a evita o moțiune de cenzură care i-ar putea răsturna guvernul, a declarat duminică deputatul Raliului Național, Marine Le Pen. Citește mai mult.

MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA

DUBLIN

Alegeri în Irlanda: Fianna Fáil și Fine Gael își vor păstra puterea. Cele două mari partide de centru-dreapta din coaliția guvernamentală irlandeză, Fianna Fáil și Fine Gael, se pare că își vor păstra puterea în urma rezultatelor alegerilor generale care au avut loc vineri. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

REYKJAVIK

Partidele de guvernământ din Islanda suferă o înfrângere electorală, în timp ce partidele pro-UE se dezvoltă. Partidele din coaliția de guvernare din Islanda au fost înfrânte în alegerile generale de sâmbătă, în timp ce social-democrații și liberalii pro-UE au făcut o descoperire istorică și aproape sigur dețin acum cheile unui viitor guvern. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Guvernul italian prezintă un front unit în contextul luptelor interne. Coaliția de guvernare din Italia încearcă să pară unită după o săptămână de confruntări interne și o grevă națională împotriva bugetului, în timp ce liderii sindicali și ai opoziției cer guvernului să acționeze imediat. Citește mai mult.

MADRID

Socialiștii spanioli se unesc în spatele lui Sánchez pentru a „rezista” dreptei, extremei drepte. Partidul Socialist Spaniol (PSOE/S&D) și-a arătat hotărârea de a „rezista” în fața noilor atacuri ale dreptei și extremei drepte împotriva premierului Pedro Sánchez, care a fost reales lider al partidului progresist cu o largă majoritate la o reuniune a partidului la Sevilla. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Tema secutrității va domina agenda viitoarei președinții poloneze a Consiliului European. Potrivit guvernului de la Varșovia, securitatea va fi un principiu de bază al viitoarei președinții poloneze a Consiliului UE, care va începe în ianuarie, ghidând activitatea țării împărțită în șapte dimensiuni. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Liderul opoziției slovace este gata să discute despre alegeri anticipate. În timp ce coaliția de guvernare condusă de premierul Robert Fico (Smer-SD/NI) se luptă să își mențină majoritatea parlamentară, Michal Šimečka, liderul partidului de opoziție pro-occidental Slovacia Progresistă (PS/RE), a făcut apel la o schimbare de guvern. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

PRISTINA

Kosovo și Serbia își dispută vina pentru „atacul terorist” asupra canalului. O explozie care a vizat un canal care alimentează cu apă cea mai mare parte a țării, precum și două centrale electrice cheie a fost calificată drept „atac terorist”. Kosovo a arestat opt persoane, iar Serbia neagă orice implicare. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Șapte din 10 români au votat pentru partidele mainstream. Partidele pro-europene s-au raliat eficient la alegerile legislative de duminică din România, rezistând provocării reprezentate de candidatul de extremă dreapta Călin Georgescu, a cărui creștere neașteptată în primul tur al alegerilor prezidențiale de săptămâna trecută a provocat îngrijorare. Citește mai mult.

SOFIA

Bruxelles-ul oprește plata planului UE de redresare pentru Bulgaria. Bulgaria nu va primi a doua plată de 653 de milioane de euro în cadrul planului de redresare și sustenabilitate din cauza reformelor neterminate ale țării, un rezultat direct al crizei politice care durează de patru ani. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori în componența sa privind ocuparea forței de muncă și politica socială se reunește pentru a discuta provocările demografice, deficitul de forță de muncă și de competențe, directiva privind stagiile și multe altele;

