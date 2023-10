Alte titluri: Bulgaria interzice intrarea în țară a mașinilor înmatriculate în Rusia, alăturându-se Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Poloniei. | Președintele slovac îl desemnează pe Fico să formeze un nou guvern.

The Capitals vă prezintă cele mai recente știri din întreaga Europă, prin intermediul corespondențelor din capitalele europene, realizate de rețeaua media a EURACTIV.

Știrile de astăzi din The Capitals:

VARȘOVIA

Ucraina a exclus Polonia dintre invitații la Forumul său internațional al industriei de apărare de săptămâna trecută, potrivit ministrului polonez al proprietății de stat Jacek Sasin, dar Kievul afirmă că nu este cazul. Citește mai mult în The Capitals.

INSTITUȚIILE UE

La Kiev, UE asigură Ucraina de un sprijin de durată, pe fondul unor semne de oboseală. Miniștrii de externe ai UE au asigurat luni Kievul de sprijinul lor continuu, pe fondul îngrijorărilor că victoria unui candidat pro-rus în Slovacia și faptul că Congresul SUA a renunțat la ajutorul de război pentru Ucraina din legea sa de cheltuieli ar putea însemna că acesta se află în declin. Citește mai mult în The Capitals.

Pregătiri pentru noua componență a CE. Pentru a fi comisarul UE pentru climă, Hoekstra trebuie să se apropie de stânga. Wopke Hoekstra, candidatul olandez la funcția de comisar european pentru climă, va avea nevoie de sprijinul a cel puțin patru grupuri politice din Parlamentul European dacă dorește să fie confirmat luni în funcție. Citește mai mult în The Capitals.

VIENA | ZAGREB | LIUBLIANA

Austria, Croația și Slovenia fac presiuni pentru negocieri anticipate de aderare la UE cu Bosnia. Austria, Croația și Slovenia fac presiuni pentru deschiderea discuțiilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina în acest an, argumentând că acest demers ar avea o importanță geopolitică pentru stabilizarea regiunii, au scris miniștrii de externe ai celor trei state într-un editorial publicat de mai multe media din Balcani și consultat de Euractiv. Citește mai mult. în The Capitals

BERLIN

Verzii germani critică Italia și insistă asupra finanțării de către stat a misiunilor de salvare a migranților. Germania a făcut ceea ce trebuia finanțând operațiunile private de salvare a migranților în Mediterana. Ricarda Lang, liderul Verzilor aflați la guvernare, a insistat luni, respingând plângerile opoziției și ale premierului italian Giorgia Meloni. Citește mai mult în The Capitals.

PARIS

Franța pregătește o campanie de vaccinare împotriva HPV în școli. Franța a lansat o campanie de vaccinare împotriva papilomavirusului uman (HPV) genital pentru toate fetele și băieții din școlile secundare, în condițiile în care țara are una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare împotriva HPV din Europa. Citește mai mult în The Capitals.

BRUXELLES

Majoritatea belgienilor susțin poziția dură a guvernului în privința migrației. Decizia guvernului de a suspenda primirea bărbaților singuri solicitanți de azil în centrele administrate de Agenția Federală pentru primirea solicitanților de azil (Fedasil) pentru a da prioritate familiilor cu copii este susținută de 56% dintre belgieni, potrivit unui sondaj citat de Le Soir. Citește mai mult în The Capitals.

HAGA

Afluxul mare de refugiați ucraineni pune sub presiune capacitățile olandeze. Primarul orașului Utrecht, Sharon Dijksma (PvdA/S&D), a tras un semnal de alarmă în condițiile în care Olanda se luptă să facă față unui aflux tot mai mare de refugiați ucraineni, principalul centru de azil pentru ucraineni din Utrecht fiind la dublul capacității sale. Citește mai mult în The Capitals.

ȚĂRILE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Poliția suedeză lansează o inițiativă unică împotriva violenței cauzate de bandele infracționale. Poliția suedeză a lansat o inițiativă națională unică pentru a face față creșterii violenței, concentrându-se asupra împușcăturilor și exploziilor legate de bande, după ce două noi explozii au zguduit luni Stockholm. Citește mai mult în The Capitals.

VILNIUS

Taiwanul încurajează companiile să investească în Lituania pentru a aprofunda cooperarea bilaterală. Lituania are capacități solide de cercetare și inovare, în timp ce Taiwanul are capacități de comercializare și experiențe în dezvoltarea piețelor internaționale, a declarat un oficial taiwanez pentru Euractiv, adăugând că ar fi bucuroși să ofere diverse tipuri de facilități pentru a aprofunda această cooperare. Citește mai mult în The Capitals.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Meloni intră în conflict cu judecătorii în legătură cu eforturile de limitare a migrației. Premierul Giorgia Meloni s-a luat la trântă cu judecătorii italieni pentru că au refuzat să ordone detenția unor refugiați care ar fi trebuit să fie repatriați în conformitate cu cele mai recente măsuri ale guvernului, acuzându-i că politizează problema și că merg împotriva eforturilor Italiei de a reglementa fluxurile de migrație. Citește mai mult în The Capitals.

MADRID

Sánchez aproape de momentul adevărului în dezastrul acordului catalan. În timp ce regele Felipe al VI-lea al Spaniei a început luni a doua rundă de contacte cu principalele partide politice din țară, premierul interimar și candidatul socialist Pedro Sánchez se apropie de propriul "moment al adevărului", deoarece trebuie să clarifice în curând cât de departe este dispus să meargă pentru a reveni la guvernare. Citește mai mult în The Capitals.

LISABONA

Raportor ONU: Activiștii pentru climă din Europa sunt supuși unei presiuni tot mai mari.

VALLETTA

Activiștii pentru climă sunt supuși unor presiuni din ce în ce mai mari în Europa, a declarat luni pentru Lusa Michel Forst, raportorul special al ONU privind apărătorii mediului, exprimându-și totodată surprinderea față de violența cu care unele guverne îi tratează. Citește mai mult în The Capitals

Tranziția "fără cusur" de 440 de milioane de euro a AirMalta vizează profitabilitatea. O nouă companie aeriană națională care urmează să înlocuiască AirMalta până în martie anul viitor - care va costa guvernul aproximativ 440 de milioane de euro - a fost anunțată luni de premierul Robert Abela și de ministrul de finanțe Clyde Caruana.

Planurile ca noua companie aeriană să păstreze același nume depind de rezultatul unui proces de licitație. Citește mai mult în The Capitals.



EUROPA DE EST



PRAGA

BRATISLAVA

Președintele slovac îl desemnează pe Fico să formeze un nou guvern.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA

Bulgaria interzice intrarea în țară a mașinilor înmatriculate în Rusia



BUCUREȘTI

Secretarul adjunct al NATO conduce cursa electorală din România, la scors strâns de candidații PSD și AUR

PRISTINA | BELGRAD





AGENDA:

UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului comisarilor; Are întâlniri cu copreședinții Grupului Verzilor/ALE din Parlamentul European, Terry Reintke și Philippe Lamberts, copreședinții Grupului Stânga din Parlamentul European, Manon Aubry și Martin Schirdewan;

Vicepreședintele Comisiei, Dubravka Šuica, se întâlnește cu ministrul afacerilor externe al Georgiei, Ilia Darchiashvili, urmată de întâlniri cu mai mulți comisari;

Vicepreședintele Margaritis Schinas rostește o alocuțiune la Cybertech Europe 2023;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, vizitează Addis Abeba, Etiopia;

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, participă la dezbaterea în plenul Parlamentului privind deficitul de medicamente și autonomia strategică în domeniul sănătății;

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, participă la trilogul privind violența împotriva femeilor;

Plenul Parlamentului European votează Legea europeană privind libertatea presei;

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, participă la conferința de presă cu privire la ""Revizuirea bugetului pe termen lung al UE CFM: rezultatul votului asupra raportului interimar al Parlamentului"; Se întâlnește cu ministrul pentru afaceri europene al Italiei, Raffaele Fitto;

Armenia: Ministrul francez al afacerilor externe, Catherine Colonna, în vizită oficială.

Premierul ceh cere începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE în toamnă. Negocierile de aderare a Ucrainei la UE ar trebui să fie deschise în toamna anului 2023 sau la începutul anului viitor, a declarat luni ministrul ceh de externe Jan Lipavský la reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Kiev. Citește mai mult în The Capitals Președinta slovacă Zuzana Čaputová i-a dat câștigătorului alegerilor și liderului Smer, Robert Fico, 14 zile pentru a forma un nou guvern, în timp ce acesta a declarat că va face "tot posibilul" pentru ca acest lucru să se întâmple, iar al doilea clasat, Slovacia Progresistă, a spus același lucru despre zădărnicirea eforturilor sale. Citește mai mult în The Capitals , alăturându-se Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Poloniei. Citește mai mult în The Capitals . Într-o cursă strânsă înainte de alegerile prezidențiale de anul viitor, candidatul independent Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, conduce detașat în cursa pentru alegerile prezidențiale cu 25,3%. Corespondență din București pentru The Capitals Invazia Kosovo "doar la ordinul lui Vucic", în timp ce Pristina menține planul de anexare a Belgradului. Ministrul sârb al apărării Milos Vucevic a declarat că va invada Kosovo doar la ordinul președintelui Aleksander Vucic, în timp ce premierul kosovar Albin Kurti a întărit opinia Pristinei că Serbia plănuia să anexeze nordul Kosovo în urma atacului terorist din 24 septembrie. Citește mai mult în The Capitals ***[Rubrică editată în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]