Polonia, un pol de dialog, pe fondul instabilității politice din Germania și Franța, consideră primarului Varșoviei, Trzaskowski. | Reforma UE, prinsă la mijloc după votul surpriză al Germaniei. | Președintele italian, vizită în China.

VARȘOVIA

Polonia ar putea deveni liderul politic al Europei pe fondul prăbușirii iminente a guvernului în Germania și a situației politice instabile din Franța, consideră primarul Varșoviei Rafał Trzaskowski. Premierul Donald Tusk intenționează să se întâlnească cu liderii UE și șeful NATO pentru a discuta situația internațională. Citește mai mult.

BERLIN



Reforma UE în domeniul migrației a fost prinsă la mijloc după votul surpriză al Germaniei. Planurile cheie ale guvernului de coaliție al Germaniei și punerea în aplicare a reformei migrației UE sunt în discuție, deoarece opoziția insistă asupra alegerilor anticipate în schimbul cooperării legislative. Citește mai mult



EUROPA DE SUD



ROMA

Președintele italian îndeamnă China să folosească influența pieței pentru a pune capăt conflictelor. Recenta călătorie a președintelui italian Sergio Mattarella în China a marcat un punct de cotitură în relațiile dintre China și Italia. Președintele italian l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să folosească influența țării sale pentru a ajuta la stoparea conflictelor globale, subliniind că piețele deschise sunt un „antidot împotriva războiului”. Mai multe informații aici.



MADRID

Președintele regiunii Valencia refuză să demisioneze, în ciuda presiunii provocate de inundații. Președintele regional din Valencia, Carlos Mazón, a refuzat să demisioneze duminică, la o zi după ce mii de oameni au protestat, acuzându-l pe politicianul de centru-dreapta că a gestionat greșit dezastrul. Mai multe informații aici.



EUROPA DE EST



BRATISLAVA

Premierul slovac Fico se îndoiește de planul lui Trump pentru Ucraina și solicită o reducere a ajutorului occidental. Premierul slovac Robert Fico a pus sub semnul întrebării eficiența sprijinului occidental pentru Ucraina, criticând promisiunea electorală a președintelui reales american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina în „24 de ore”, minimizând în același timp apariția sa recentă la televiziunea de stat rusă. Mai multe informații aici.



PRAGA



Partidul Piraților Cehi se concentrează pe centru și se bazează pe noul său lider. Partidul Pirat din Cehia l-a ales pe Zdeněk Hřib, viceprimarul Praguei, pentru funcția de lider, îndreptând partidul către o identitate mai centristă și mai liberală, pe măsură ce se apropie alegerile naționale. Mai multe informații aici.



Kiev



UE asigură Ucraina de „sprijinul său neclintit” după victoria lui Trump. Șeful UE pentru politică externă, Josep Borrell, a încercat să liniștească Ucraina cu privire la sprijinul neclintit al Europei sâmbătă, la câteva zile după ce alegerile lui Donald Trump au generat incertitudine cu privire la efortul său de război. Mai multe informații aici.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA

Bulgaria solicită drept de veto asupra vânzării rafinăriei ruse din Burgas. Guvernul bulgar cere mai multă putere asupra deciziilor privind rafinăria Lukoil din portul Burgas la Marea Neagră, un sit strategic pentru Bulgaria și Peninsula Balcanică. Mai multe informații aici.



