Guvernul polonez condus de Donald Tusk a anunțat că nu va cere Germaniei despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial | Zelenskyy merge la Paris și Berlin pentru a semna acorduri bilaterale de securitate.

În știrile de astăzi din The Capitals:

VARȘOVIA

Guvernul Tusk va renunța la cererea despăgubirilor de război adresată Germaniei pentru cel de-al Doilea Război Mondial, demarate de guvernul PiS anterior, și va căuta în schimb o altă formă de compensație, cum ar fi restaurarea clădirilor istorice sau investiții în apărarea reciprocă, a anunțat ministrul de externe Radosław Sikorski. Citește mai mult.

PARIS | BERLIN

Zelenskyy merge la Paris și Berlin pentru a semna acorduri bilaterale de securitate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, se va întâlni vineri cu omologii săi germani și francezi pentru a semna acorduri bilaterale de securitate, ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul G7 din iulie, în timp ce războiul Rusiei împotriva țării intră în al treilea an. Citește mai mult.

PARIS

Franța va discuta proiectul de lege privind moartea asistată înainte de vară. O lege privind moartea asistată și măsurile de sfârșit de viață va fi discutată înainte de vară, a declarat miercuri în fața deputaților Catherine Vautrin, noul ministru francez al Sănătății, recent numit în funcție. Citește mai mult.

VIENA | ROMA Salvini (Italia) dă în judecată Austria pentru restricțiile de pe autostradă. Roma a dat în judecată Austria în fața instanțelor de judecată ale UE în legătură cu restricțiile de autostradă de la granița comună, o măsură introdusă pentru a proteja locuitorii din Tirol care s-a dovedit nepopulară pentru șoferii de camioane care se îndreaptă spre Germania. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ATENA

Guvernul grec divizat dă undă verde, voturile opoziției, căsătoriilor între persoane de același sex. Guvernul grec a adoptat joi un proiect de lege pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex și a adopției datorită voturilor partidelor progresiste din opoziție, în condițiile în care 51 de parlamentari ai partidului conservator de guvernământ Noua Democrație (PPE) s-au opus. Citește mai mult.

MADRID

Liderul Sumar vrea să pună capăt "nedreptăților fiscale" din Spania. Pentru a obține o țară mai echitabilă, guvernul ar trebui să facă mai mult pentru a pune capăt "nedreptăților fiscale" și să deschidă calea către "democrația economică în ceea ce privește veniturile publice", a declarat într-un interviu exclusiv pentru EFE, partener Euractiv, ministrul spaniol al Muncii și liderul partenerului de coaliție Sumar, Yolanda Díaz. Citește mai mult.

LISABONA

Previziuni pentru Portugalia: creștere solidă a locurilor de muncă și activitate economică ridicată. Portugalia ar urma să înregistreze o "creștere solidă a ocupării forței de muncă" și un "nivel ridicat" al activității economice, a anunțat joi Comisia Europeană, minimalizând o ușoară revizuire în scădere a previziunilor sale privind PIB-ul țării în 2024, pe care a subliniat că este în concordanță cu o încetinire a creșterii PIB-ului în întreaga zonă euro. Citește mai mult

EUROPA DE EST



PRAGA



Industria siderurgică cehă nu este pregătită pentru decarbonizarea UE. Industria siderurgică cehă nu este pregătită pentru decarbonizare, nu numai din punct de vedere tehnologic, ci și financiar, ceea ce face dificilă implementarea planurilor de decarbonizare ale UE, spun experții. Citește mai mult.



Partidul ceh ANO, un ghimpe în coasta Renew Europe - încă. Centriștii liberali din Parlamentul European, deja sfâșiați de diviziuni interne, au o nouă dilemă: prezența partidului ANO al magnatului ceh al afacerilor Andrej Babiš, din ce în ce mai conservator, care contrazice valorile lor fundamentale, dar care ar putea aduce locuri valoroase în alegerile europene. Citește mai mult.



BRATISLAVA



Reformele codului penal din Slovacia pot duce la potențiale amenzi și la suspendarea fondurilor UE. Comisia Europeană a avertizat Bratislava că s-ar putea confrunta cu o amendă sau cu o suspendare completă a fondurilor europene, deoarece reforma guvernului asupra codului penal ar putea afecta potențial respectarea de către țară a directivelor UE, potrivit a două scrisori consultate de Euractiv Slovacia. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA



Ministrul bulgar al apărării înțelege comentariile lui Trump despre NATO. Comentariile recente ale candidatului republican și fostului președinte american Donald Trump despre faptul că nu protejează țările NATO care nu își respectă angajamentele de cheltuieli sunt "complet de înțeles", a declarat joi ministrul bulgar al apărării Todor Tagarev jurnaliștilor la Bruxelles, afirmând că statele membre NATO care și-au luat angajamente ar trebui să le respecte. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



România va menține pentru încă un an același plafon al prețului energiei. Plafonarea prețurilor la energie în România va rămâne neschimbată până în martie 2025, a anunțat joi ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, ceea ce înseamnă că al patrulea cel mai ieftin preț al gazelor din UE. Citește mai mult.



ZAGREB



Arderea efigiei lui Vučić testează relațiile dintre Croația și Serbia. Relațiile dintre Croația și Serbia continuă să se deterioreze după ce o efigie a președintelui sârb Aleksandar Vučić a fost arsă la un carnaval din Kaštela, un oraș de lângă Split. Citește mai mult.



BELGRAD



În fiecare zi, un copil din Serbia este diagnosticat cu cancer. În fiecare zi, în Serbia, un copil este diagnosticat cu cancer, iar în fiecare săptămână un copil moare, potrivit Asociației NURDOR, cu ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva cancerului în rândul copiilor. Citește mai mult.



