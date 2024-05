Spania, Irlanda și Norvegia (din afara UE) susțin recunoașterea statului Palestina. Portugalia, în expectativă. | Cine va fi viitorul comisar, trimis de România, precum și de alte state membre - o analiză Euractiv.com.

În știrile de astăzi din The Capitals:

LISABONA

Guvernul portughez rămâne angajat pe calea recunoașterii Palestinei ca stat, însă totodată caută un consens cât mai larg în rândul membrilor UE, potrivit unor surse din cadrul Ministerului portughez de Externe. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Cine va fi următorul comisar european al țării dumneavoastră? Odată cu apropierea rapidă a alegerilor europene, se vorbește tot mai mult despre cine va fi comisarul trimis de fiecare stat la Bruxelles. Euractiv analizează zvonurile din jurul candidaților, precum și dorințele de portofoliu din întreaga Europă. Citește mai mult.

CMU și competitivitatea vor fi în centrul următorului ciclu de politică economică. În luna martie a acestui an, miniștrii de finanțe din zona euro au cerut viitoarei Comisii Europene să revigoreze Uniunea piețelor de capital (CMU) a blocului, veche de un deceniu, în principal prin reducerea barierelor pentru investitorii instituționali și de retail, listarea, accesul în timp real la datele de piață și investițiile în securitizare. Citește mai mult.

Președinția belgiană a UE caută o soluție comună pentru brevetele plantelor modificate genetic. Într-un text de compromis consultat de Euractiv, care va fi discutat până joi, președinția belgiană a Consiliului UE urmărește să depășească principalul obstacol pentru ca țările UE să ajungă la o poziție comună cu privire la normele controversate privind culturile biotehnologice de ultimă generație. Citește mai mult.

Douăsprezece țări europene semnează un tratat privind spațiul cu zero resturi. Agenția Spațială Europeană (ESA) a primit miercuri semnăturile a douăsprezece țări pentru Carta Zero Deșeuri, care se ocupă de "gunoiul spațial" care orbitează în jurul Pământului, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de faptul că acesta este din ce în ce mai supraaglomerat. Citește mai mult.

PARIS

Parisul stimulează companiile de inteligență artificială, spune că Europa trebuie să învețe să inoveze înainte de a reglementa. Președintele francez Emmanuel Macron și ministrul Economiei Bruno Le Maire au anunțat mai multe inițiative pentru a susține inteligența artificială în Franța și în Europa, afirmând că blocul "trebuie să învețe să inoveze înainte de a reglementa". Citește mai mult.

Guvernul francez elimină obiectivele privind agricultura ecologică din legea agrară aflată în discuție. Primul articol al legii naționale de orientare agricolă a fost votat de parlamentul francez, eliminând țintele de 15% din terenurile agricole pentru agricultura ecologică și 8% pentru leguminoase. Citește mai mult.

BERLIN

Candidatul german de extremă-dreapta la șefia UE își suspendă campania, apartenența la partid este amenințată. AfD, formațiunea germană de extremă-dreapta AfD, i-a interzis candidatului său principal la UE, Maximilian Krah, să mai participe la orice eveniment de campanie, pe fondul presiunilor tot mai mari de a suspenda apartenența sa la viitoarea delegație a AfD în UE, în urma unei serii de scandaluri care au zguduit partidul în ultimele luni. Citește mai mult.

Triunghiul de la Weimar face presiuni pentru o politică externă aliniată a UE ca prioritate pentru următorul mandat. Țările din Triunghiul de la Weimar, Germania, Franța și Polonia, au convenit să facă din "a vorbi și a acționa cu o singură voce" în ceea ce privește politica externă a blocului o prioritate comună pentru următorul ciclu al UE, au anunțat miercuri miniștrii de externe. Citește mai mult.

REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

LONDRA

Rishi Sunak convoacă alegeri naționale în Marea Britanie pentru 4 iulie. Premierul britanic Rishi Sunak a anunțat astăzi, miercuri, că va merge la urne pe 4 iulie, după 14 ani în care partidul său, Partidul Conservator și Unionist (ECR), a fost la guvernare. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

HELSINKI

Demersul Rusiei de a schimba frontiera la Marea Baltică stârnește îngrijorare în regiune. O propunere a Ministerului rus al Apărării de a revizui frontiera maritimă a Rusiei în estul Mării Baltice a creat miercuri îngrijorare în rândul membrilor nordici ai NATO. Citește mai mult.

STOCKHOLM

Premierul suedez exclude dizolvarea coaliției de guvernare, în ciuda diviziunilor clare. Premierul suedez Ulf Kristersson nu intenționează să suspende cooperarea coaliției de guvernare cu partidul de extremă-dreapta Democrații Suedezi, în urma dezbaterilor parlamentare aprinse privind scandalul fermelor de troli de extremă-dreapta. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Sumar cere cooperarea Spaniei în ancheta CPI asupra lui Netanyahu. Spania ar trebui să coopereze cu Curtea Penală Internațională (CPI) în ancheta sa asupra premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru crimele comise în timpul războiului din Gaza, a declarat miercuri liderul Sumar și vicepremierul Yolanda Díaz, în ziua în care Madridul a anunțat că se va alătura Norvegiei și Irlandei în recunoașterea statului palestinian la 28 mai. Citește mai mult.

ROMA

Cresc tensiunile între vicepremierii italieni în legătură cu viziunea europeană. Ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, și ministrul de Externe, Antonio Tajani, sunt din ce în ce mai mult în dezacord cu privire la viziunile lor asupra Europei, în condițiile în care ambii fac parte din aceeași coaliție de guvernare din Italia, condusă de premierul Giorgia Meloni, dar aparțin unor grupuri rivale la Bruxelles - ID și PPE. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

PRAGA

Extrema dreaptă cehă se desparte de AfD și o urmează pe Le Pen. Partidul ceh al Libertății și Democrației Directe (SPD/ID) a declarat miercuri că nu va împărți același grup politic european cu partidul Alternativa pentru Germania (AfD), urmând aceeași mișcare a Rassemblement National din Franța. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Fermierii polonezi se întâlnesc cu Duda, punând capăt unor mișcări de zece zile de ocupare a parlamentului. Mișcarea fermierilor Orka din Polonia a pus capăt grevei foamei și protestului de zece zile împotriva acordului european pentru mediu, după ce s-a întâlnit miercuri cu președintele Andrzej Duda. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA



Bulgaria încearcă să dizolve grupurile paramilitare pro-ruse legate de extremiștii germani. Procuratura bulgară a intentat un proces prin care încearcă să dizolve două grupuri paramilitare pro-ruse care au fost deosebit de active pe rețelele de socializare, cu apeluri la schimbarea ordinii constituționale a țării. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Iohannis, în dezacord cu șeful armatei în legătură cu escaladarea războiului cu Rusia. Președintele Klaus Iohannis i-a îndemnat miercuri pe români să nu intre în panică în urma recentelor declarații ale șefului Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, care a avertizat asupra probabilității unei escaladări, inclusiv militare, cu Rusia. Citește mai departe.



AGENDA:



UE: Consiliul Competitivitate se reunește pentru a discuta despre legislația spațială, consolidarea competitivității Europei prin intermediul spațiului și multe altele;

Vicepreședintele Comisiei, Vĕra Jourová, ia cuvântul în cadrul unei discuții la nivel înalt pe tema "Lupta împotriva interferențelor străine rău intenționate și a dezinformării în UE și în afara acesteia", la Paris, Franța;

Vicepreședintele Maroš Šefčovič deschide prima reuniune a Consiliului pentru materii prime critice;

Vicepreședintele Margaritis Schinas participă la "Forum Europa", organizat de New Economy Forum;

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, participă la reuniunea miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din G7, la Stresa, Italia;

Comisarul pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra, discută, prin videoconferință, cu trimisul special al Chinei pentru schimbări climatice, Liu Zhenmin; rostește discursul de deschidere la cel de-al treilea forum al misiunii UE privind adaptarea la schimbările climatice;

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, are întâlniri cu prim-ministrul muntenegrean Milojko Spajić, cu președintele muntenegrean Jakov Milatović și cu ministrul agriculturii, pădurilor și gospodăririi apelor, Vladimir Joković, la Podgorica, Muntenegru;

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, susține un discurs la evenimentul de lansare a "Indicelui de progres social regional al UE - Comitetul Regiunilor";

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, susține un discurs principal la o reuniune la nivel înalt în anticiparea Legii privind industria cu zero emisii nete și a Platformei "Net-Zero Europe";

***[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Sofia Mandilara; corespondență permanentă pentru România: Cătălina Mihai]