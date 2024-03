Site-ul de știri voiceofeurope.com, închis în Cehia, prin blocarea conturilor. În spatele acestuia se afla Viktor Medvedciuk, anunță Praga. Magnatul aliat de-al lui Putin fusese prins în Ucraina, însă extrădat în Rusia într-un schimb de prizonieri.

The Capitals by Euractiv.

În știrile de astăzi din The Capitals:

PRAGA

Cehii îl sancționează pe ucraineanul pro-rus Medvedciuk și site-ul web voiceofeurope.com, acuzând o operațiune pro-rusă. Guvernul ceh l-a sancționat miercuri (27 martie) politicianul ucrainean pro-rus Viktor Medvedciuk și pe Artem Marchevskyi, care a condus Voice of Europe la indicațiile lui Medvedciuk, a spus ministrul ceh de Externe. Acesta a adăugat că website-ul voiceofeurope.com distribuia propagandă anti-ucraineană și dezinformare, o operațiune de influență pro-rusă în Europa, potrivit sursei citate. Sancțiunile înseamnă blocarea financiară a conturilor la entitățile operate de cele două persoane.

Medvedciuk a fost cedat Rusiei de Ucraina într-un schimb de prizonieri. Potrivit ministrului ceh, el a finanțat în secret operațiunile de influență ale organizației Voice of Europe, înregistrată în Cehia, înainte de alegerile europarlamentare din acest an, inclusiv sprijin financiar pentru politicieni europeni. Acesta a spus că decizia a avut la bază informațiile furnizate de serviciul secret de informații ceh BIS. Citește mai mult.



INSTITUȚIILE UE

UE afirmă că planul de aprovizionare cu materii prime critice nu vizează China. Un oficial de rang înalt al Uniunii Europene a negat că planul recent convenit de bloc pentru diversificarea aprovizionării cu materii prime critice din punct de vedere strategic vizează China, o mișcare care ar putea fi considerată ca o încercare de a atenua relațiile tot mai tensionate dintre Beijing și Bruxelles. Citește mai mult.

Statele membre fac presiuni pentru garanții suplimentare împotriva importurilor ucrainene. Cu puțin timp rămas până la expirarea beneficiilor comerciale acordate Kievului pe timp de război și în ciuda acordului de compromis la care s-a ajuns cu Parlamentul European săptămâna trecută, țările UE au convenit să redeschidă negocierile pentru a spori garanțiile împotriva denaturărilor pieței. Citește mai mult.

BERLIN

Șeful PPE bavarez sfidează linia de partid privind tarifele UE pentru China. Ministrul-președinte al Bavariei, Markus Söder, a încălcat linia de centru-dreapta a partidului său și s-a pronunțat împotriva tarifelor UE pentru bunurile chinezești în timpul unei vizite în China, miercuri, unde a criticat și Franța. Citește mai mult.

Ruptura în rândul social-democraților germani se adâncește, Scholz este îndemnat să susțină Ucraina spre victorie. Social-democrații germani aflați la guvernare se apropie de o ruptură în ceea ce privește politica guvernului față de Ucraina, în condițiile în care un grup de istorici remarcabili din cadrul partidului a denunțat "retorica ambiguă" a cancelarului Olaf Scholz față de Rusia. Citește mai mult.

PARIS

Deputații francezi adoptă un proiect de lege privind ingerințele străine. Parlamentarii din Adunarea Națională franceză au susținut miercuri, cu o largă majoritate de 171 de voturi pentru și 25 împotrivă, un proiect de lege propus de partidul Renașterea al președintelui Emmanuel Macron pentru combaterea interferențelor străine. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Alegeri în UE: Centrul-stânga italian se raliază la candidatura "Statelor Unite ale Europei". Fostul premier Matteo Renzi (Italia Viva) și lidera partidului +Europa, Emma Bonino, intenționează să candideze la alegerile europene cu o listă comună "Statele Unite ale Europei". Citește mai mult.

MADRID

Candidatura lui Reynders la Consiliul Europei complică reînnoirea celui mai important organism juridic din Spania. Candidatura comisarului european pentru justiție, Didier Reynders, la președinția Consiliului Europei a complicat și mai mult negocierile privind reînnoirea Consiliului General al Magistraturii (CGPJ) între partidul de guvernământ PSOE al premierului Pedro Sánchez și Partidul Popular (PP/PPE), de dreapta, care până acum au fost mediate de Reynders. Citește mai mult.

LISABONA

Parlamentul portughez alege un deputat PSD în funcția de președinte al Parlamentului, la al patrulea vot. Deputatul social-democrat José Pedro Aguiar-Branco (PSD, PPE) a fost ales miercuri președinte al parlamentului, cu 160 de voturi favorabile din 230 de parlamentari, la a patra încercare. Citește mai mult.

ATENA

Aproximativ 2,5 milioane de femei din Grecia s-ar putea confrunta cu întârzieri semnificative pentru a acces la testele de depistare a virusului papiloma uman (HPV), una dintre principalele cauze ale cancerului de col uterin. O inițiativă guvernamentală, finanțată de UE, a modificat în mod neașteptat cerințele tehnice pentru participarea companiilor din domeniul sănătății. Aceasta urmează să fie analizată de Comisia Europeană. Citește mai mult.



EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Polonia este pe cale să se confrunte cu o "explozie" a datoriei publice, avertizează Comisia și un expert. Datoria publică a Poloniei ar urma să ajungă la aproape 80% din PIB-ul țării până în 2034, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene - o evaluare pe care economistul Jakub Sawulki o consideră pesimistă, deși avertizează că tendințele actuale indică într-adevăr o creștere vertiginoasă a datoriei publice. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Francezii de la Total renunță la explorarea celui mai mare zăcământ de gaze din Bulgaria. Compania multi-energetică franceză TotalEnergies se retrage din explorarea de petrol și gaze în potențialul zăcământ Khan Asparuh din apele nordice bulgărești ale Mării Negre, se arată într-un raport anual al celuilalt partener al proiectului, OMV Petrom din România, citat de Bulgarian Capital Weekly. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Pretextul României pentru a nu lua măsuri de reducere a consumului de energie, contrazis. Justificarea României pentru non-implementarea reducerii consumului de energie în ultimii ani, așa cum au făcut alte țări din UE, nu este convingătoare, susține Energia Inteligentă, o asociație profesională din România. Citește mai mult.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ

Vicepreședintele Comisiei, Vĕra Jourová, are întâlniri cu comisarul Comisiei Federale Electorale din SUA, Dara Lindenbaum, și cu vicepreședintele și directorul executiv al Aspen Digital, Vivian Schiller, la New York; are o întrevedere cu subsecretarul general al ONU pentru comunicații globale, Melissa Fleming; vorbește la conferința despre impactul AI asupra alegerilor mondiale din 2024; Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, are întrevederi cu vicepremierul Tánaiste și ministru al afacerilor externe și al apărării Micheál Martin, ministrul locuințelor, administrației locale și patrimoniului Darragh O'Brien, la Dublin, Irlanda;

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, susține un discurs principal la evenimentul "Tech for Future";

Polonia: Discuții bilaterale între Varșovia și Kiev pe tema trecerilor de frontieră.

***[Editat în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Sofia Mandilara; corespondență de la București: Cătălina Mihai]