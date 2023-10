Abordarea Bulgariei în chestiunea Schengen pare să îmblânzească opoziția Austriei | 76 de eurodeputați cer "încetarea imediată a focului" în Gaza într-o scrisoare adresată șefilor UE. Corespondențele EURACTIV din capitalele europene

Premierul bulgar Nikolay Denkov a declarat miercuri, într-un interviu exclusiv pentru Euractiv Bulgaria, că modul în care abordează pentru eliminarea obstacolelor Schengen în Bulgaria și România funcționează. Abordarea bulgară contrastează cu cea a României, care și-a înăsprit tonul cu Viena. Citește mai mult în The Capitals:



UE este de acord cu apelul la "pauze pentru nevoi umanitare" în Gaza și propune o conferință de pace. După mai multe zile de discuții privind modul în care să se ceară o pauză în conflict pentru ca ajutorul umanitar de care este nevoie urgent în Gaza, liderii UE au convenit joi asupra unui apel pentru "coridoare umanitare și pauze pentru nevoile umanitare" în războiul dintre Israel și Hamas. Citește mai mult în The Capitals.

Parlamentul UE resuscitează discuția despre spyware, cu o a doua comisie de anchetă la orizont. Pe măsură ce cazurile de spionaj se adună, membrii Parlamentului European și-au exprimat furia față de lipsa de urmărire a recomandărilor lor privind programele de spionaj, unii dintre ei susținând o a doua comisie de anchetă - "PEGA2" - pentru a examina cazurile care apar și pentru a continua să facă presiuni asupra Comisiei Europene pentru a legifera. Citiți mai mult în The Capitals.

76 de eurodeputați cer "încetarea imediată a focului" în Gaza într-o scrisoare adresată șefilor UE. Șaptezeci și șase de membri ai Parlamentului European au trimis joi o scrisoare liderilor Comisiei și Consiliului UE pentru a face presiuni pentru o "încetare imediată a focului" în Gaza pentru a permite accesul umanitar, înainte de acordul de poziție al țărilor UE. Citește mai mult în The Capitals.

Premierul olandez atacă dur creșterea bugetului UE. Bruxelles-ul ar trebui să strângă cureaua în loc să ceară țărilor UE contribuții suplimentare la bugetul său multianual, a declarat joi premierul demisionar Mark Rutte (VVD/Renew) în fața Consiliului UE, subliniind că țara sa trebuie să fie mai conservatoare din punct de vedere fiscal în viitor. Citește mai mult în The Capitals

Scholz nu are "nicio îndoială" că Israelul va respecta dreptul umanitar. Cancelarul Olaf Scholz a subliniat joi necesitatea de a "avansa" ajutorul umanitar pentru populația din Gaza, dar a reiterat sprijinul necondiționat al Germaniei pentru Israel, în timp ce liderii UE se certau pe marginea formulării comunicatului lor de la summitul UE. Citește mai mult în The Capitals.

Premierul francez dezvăluie un plan antirevoltă după tulburările din iunie. Prim-ministrul francez Elisabeth Borne a prezentat joi, la Paris, planul anti-revoltă al guvernului în fața primarilor ale căror orașe au fost cel mai grav afectate de revolte, în urma uciderii polițiștilor care a declanșat tulburări generalizate în întreaga țară în luna iunie. Citește mai mult în The Capitals.

Partidele italiene sunt în coliziune în timp ce dezbaterea privind salariul minim revine în parlament. Parlamentarii italieni vor avea o nouă încercare de a dezbate proiectul de lege privind salariul minim la sfârșitul lunii viitoare, s-a decis joi, chiar dacă proiectul de lege, depus de opoziția de stânga și amânat acum de mai multe ori, riscă să reaprindă o confruntare între stânga și majoritatea de dreapta aflată la putere. Citește mai mult în The Capitals

Spania înregistrează rate record de ocupare a forței de muncă, deși șomajul crește. Spania a încheiat al treilea trimestru al acestui an cu o nouă rată record de ocupare a forței de muncă, de 21,3 milioane de persoane, în ciuda creșterii generale a șomajului, în condițiile în care cifrele privind tinerii au rămas mult peste un "plafon acceptabil" conform standardelor UE, se arată într-un raport al Institutului Național de Statistică (INE). Citește mai mult în The Capitals.

Sectorul portughez al construcțiilor indică cea mai gravă situație a forței de muncă din istorie. Industria portugheză a construcțiilor se confruntă cu cea mai gravă situație a forței de muncă din istorie, în condițiile în care 70% dintre străinii care intră în țară pentru a se alătura sectorului nu au experiență, a declarat joi Sindicatul Construcțiilor din țară. Citește mai mult în The Capitals.

Președintele polonez numește doi candidați pentru funcția de premier. Președintele Andrzej Duda a numit joi doi candidați serioși pentru funcția de prim-ministru și două forțe politice care se declară pregătite să formeze un nou guvern, în pofida faptului că partidul de guvernământ PiS nu a obținut majoritatea parlamentară la alegerile din 15 octombrie. Citește mai mult în The Capitals.



Expert ceh: Agenda UE se va extinde, dar este puțin probabil să fie mai puțini comisari europeni. Subiectul reformei UE este în discuție deoarece până la nouă țări noi, printre care Ucraina și Albania, doresc să adere, iar UE va trebui să fie pregătită să le găzduiască, în timp ce unii spun că este nesustenabil ca fiecare țară să aibă propriul său comisar UE. Expertul ceh Markéta Pitrová susține că o astfel de mișcare ar putea însemna că unele țări ar pierde influență. Citește mai mult în The Capitals.



Alianța Europeană de Centru-Dreapta LGBT+ acuză creștin-democrații slovaci de homofobie Partidul creștin-democrat slovac (KDH) a fost singurul partid care a votat împotriva asocierii Alianței Europene de Centru-Dreapta LGBT+ la PPE, iar președintele său, Fredrik Saweståhl, intenționează să ridice problema declarațiilor homofobe ale liderului său în timpul următoarei Adunări Politice. Citește mai mult în The Capitals.



Disputa bulgărească cu Lukoil s-ar putea transforma într-o criză regională a petrolului. Retragerea rapidă a derogării privind importul de țiței rusesc pentru rafinăria bulgară a companiei ruse Lukoil are potențialul de a duce la o criză pe piața carburanților din regiunea Balcanilor, a avertizat premierul bulgar Nikolai Denkov într-un interviu exclusiv pentru Euractiv Bulgaria. Citește mai mult în The Capitals.



Președintele României spune că Schengen "nu mai funcționează". România continuă să participe la negocierile în curs pentru aderarea la Schengen, dar realitatea este că spațiul de liberă circulație nu mai funcționează, a declarat joi președintele Klaus Iohannis, înaintea Consiliului European. Citește mai mult în The Capitals.



Premierul sloven, în centrul unei controverse privind arestarea unor spioni ruși. Arestarea a doi presupuși spioni ruși în Slovenia, în noiembrie anul trecut, a fost salutată la vremea respectivă ca un succes pentru serviciile de informații și securitate, dar acum a devenit subiectul unor acuzații grave la adresa premierului Robert Golob, acuzat că a intervenit pentru a amâna data arestării suspecților. Citește mai mult în The Capitals



Presiunea UE nu reușește să iasă din impasul Kosovo-Serbia. Un grup de lideri europeni nu a reușit joi să convingă Kosovo și Serbia să facă un progres în eforturile prelungite de normalizare a legăturilor. Citește mai mult în The Capitals.

