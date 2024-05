"Sunteți legat printr-un contract moral cu [Rusia]", îi spune premierul francez Attal contracandidatului de exptremă dreaptă, într-o dezbatere televizată fără precedent.| 75 de locuri, în poziția de joker pentru lupta de putere din PE.

În știrile de astăzi din The Capitals:

PARIS

"Sunteți legat printr-un contract moral cu [Rusia]", i-a spus Attal contracandidatului de extremă-dreapta, trăgând un semnal de alarmă cu privire la patriotismul real și integritatea națională a Rassemblement National (RN).

Premierul Franței, Gabriel Attal, și candidatul de extremă dreapta, liderul RN), Jordan Bardella, s-au angajat joi într-o dezbatere televizată fără precedent, în speranța de a influența alegătorii cu doar câteva zile înainte de alegerile europene. Citește mai mult.

Franța reduce emisiile cu 5,8% în 2023: Politicienii sărbătoresc, ONG-urile sunt sceptice. Politicienii s-au grăbit să sărbătorească reducerea cu 5,8% a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Franței în 2023 față de anul precedent, dar ONG-urile de mediu au pus la îndoială faptul că progresul poate fi menținut fără măsuri politice suplimentare. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

75 de locuri, în poziția de joker pentru echilibrul puterilor din Parlamentul UE. Cu două săptămâni înainte de alegerile europene, sunt în jur de 75 de locuri puse la bătaie care vor contura noul echilibru al puterii în stânga și în dreapta hemiciclului. Citește mai mult.

Dosarele de mediu neterminate ale Europei: Restaurarea naturii versus orice altceva. În pofida reacției foarte publice împotriva "Dealului verde" al UE, mai multe dosare-cheie de mediu continuă să treacă prin aparatul legislativ al UE fără controverse majore. Citește mai mult.

Comisarul european Varhélyi neagă acuzațiile de "șantaj" ale premierului georgian. Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidze a acuzat joi un comisar european anonim că a încercat să-l "șantajeze" în legătură cu adoptarea unei legi controversate privind "agenții străini", ceea ce l-a determinat pe comisarul pentru extindere Olivér Várhelyi să răspundă că discuția sa cu liderul georgian a fost denaturată. Citește mai mult.

BERLIN

Relația franco-germană se confruntă cu o provocare familiară înainte de călătoria lui Macron în Germania. Simbolismul franco-german, mai degrabă decât certurile pe teme politice, va fi pentru scurt timp în centrul atenției atunci când președintele francez Emmanuel Macron se va întâlni duminică la Berlin cu președintele german Frank-Walter Steinmeier, în timpul unei vizite de stat de trei zile, prima din ultimii 24 de ani. Citește mai mult.

AfD, formațiunea germană de extremă-dreapta, dată afară din ID-grup. Grupul de extremă-dreapta Identitate și Democrație din Parlamentul European a dat afară joi după-amiază partidul german de extremă-dreapta AfD, afectat de scandaluri, dar delegația germană a declarat că ar putea lupta împotriva acestei decizii. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Jurnaliștii cer Bruxelles-ului să protejeze libertatea presei din Italia. Guvernul italian încearcă să reducă la tăcere disidența și să preia controlul asupra mass-mediei publice, au afirmat Mișcarea Europeană Internațională și mai multe organizații europene într-o scrisoare adresată vicepreședintelui Comisiei Europene, Věra Jourová, în timp ce MFRR (Media Freedom Rapid Response) a tras un semnal de alarmă cu privire la influența politică în mass-media din această țară. Citește mai mult.

MADRID

Principalul candidat al dreptei spaniole la UE tace cu privire la o posibilă alianță a blocului cu extrema dreaptă. Dolors Montserrat, principalul candidat la alegerile europene din partea dreptei Partido Popular (PPE), a refuzat să precizeze, în timpul unei dezbateri televizate în direct miercuri cu rivala sa din Partidul Socialist aflat la guvernare, Teresa Ribera, dacă formațiunea de dreapta va face un pact cu partidul de extremă dreapta VOX și cu alte forțe "ultra" din Parlamentul European. Citește mai mult.

LISABONA

Portugalia "nu mai riscă" să fie suspendată din Schengen. Portugalia nu mai riscă să fie suspendată din spațiul Schengen, a declarat joi platforma de informații a țării, Sistemul de Securitate Internă (SSI), subliniind că a depășit întârzierile în instalarea noului sistem digital și biometric de control la frontiere. Citește mai mult.

Protestele pro-palestiniene de la Lisabona atrag furia ambasadei israeliene. Sărbătorile organizate miercuri pentru a marca cea de-a 76-a aniversare a fondării Israelului au fost ținta unor abuzuri, invitații fiind "hărțuiți și abuzați" de activiști, s-a plâns ambasada israeliană din Portugalia. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Eurodeputatul polonez PiS spune că este posibilă colaborarea ECR cu PPE, ID. Partidul conservator polonez Lege și Justiție (PiS) nu are nimic împotrivă ca Fidesz din Ungaria să se alăture Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a declarat europarlamentarul Zdzisław Krasnodębski pentru Euractiv Polonia, adăugând că și-ar putea imagina ECR colaborând atât cu Partidul Popular European (PPE), cât și cu unele partide din grupul Identitate și Democrație (ID). Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

BUCUREȘTI

Guvernul român aprobă majorarea salariilor unor funcționari publici, pe fondul protestelor. Funcționarii publici din România care se încadrează în anumite categorii vor primi anul acesta o creștere salarială de 10% față de decembrie 2023, a declarat joi purtătorul de cuvânt al guvernului, Mihai Constantin, deși țara se află în procedură de deficit excesiv din 2021. Citește mai mult.

SARAJEVO | BELGRAD

ONU creează o zi de comemorare a genocidului de la Srebrenica, în pofida opoziției sârbe. Adunarea Generală a ONU a votat joi pentru instituirea unei zile anuale de comemorare a genocidului de la Srebrenica din 1995, în pofida opoziției furibunde a sârbilor bosniaci și a Serbiei. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Consiliul Competitivitate se reunește pentru a discuta despre viitorul politicii industriale, biotehnologie, contracte de achiziții publice, utilizarea carbonului în industria chimică și multe altele; Vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič, prezidează cea de-a 8-a reuniune la nivel înalt a Alianței europene a bateriilor;

Consiliul Competitivitate se reunește pentru a discuta despre viitorul politicii industriale, biotehnologie, contracte de achiziții publice, utilizarea carbonului în industria chimică și multe altele; Vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič, prezidează cea de-a 8-a reuniune la nivel înalt a Alianței europene a bateriilor; Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate, se întâlnește cu ministrul sănătății din Muntenegru, Vojislav Šimun, la Podgorica;

Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și piețe de capital, ține un discurs în fața reprezentanților băncilor europene și mondiale, la Dublin, Irlanda;

Elisa Ferreira, comisarul pentru coeziune și reforme, se întâlnește cu președintele BEI, Nadia Calvino; participă la conferința "Rolul BEI în fața provocărilor UE", la Porto, Portugalia.

***[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Sofia Mandilara].