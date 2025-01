Premierul spaniol Pedro Sánchez a lansat o ofensivă diplomatică internațională pentru a încerca să atenueze blocul „internațional de ultra-dreapta”. | Cancelarul interimar al Austriei spune Bruxelles-ului să nu-și facă griji.

MADRID

Premierul spaniol Pedro Sánchez a lansat o ofensivă diplomatică internațională pentru a încerca să atenueze blocul „internațional de ultra-dreapta” forjat de președintele ales al SUA, Donald Trump, și miliardarul Elon Musk, proprietarul X, cu sprijinul premierului italian Giorgia Meloni. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

VIENA

Cancelarul interimar al Austriei spune Bruxelles-ului să nu-și facă griji. Cancelarul interimar al Austriei, Alexander Schallenberg, va efectua luni o vizită în Bruxelles-ul pentru a-i liniști pe oficialii de aici. El spune că probabila turnură a extremei drepte din țara sa este mult zgomot pentru nimic. Citește mai mult.

PARIS | BERLIN

Mogulii tehnologiei din SUA critică normele digitale ale UE. Elon Musk, proprietarul X, și Mark Zuckerberg, șeful Meta, au intervenit în mod repetat în politica europeană săptămâna trecută, eclipsând apelurile timide ale politicienilor europeni care cereau giganților americani din domeniul tehnologiei să respecte normele digitale ale UE. Citește mai multe.

BERLIN

Scholz face apel la emoțional, dar nu-i prea reușește. Acesta a fost conceput ca un apel emoționant către social-democrații (SPD) din Germania, care se îndreaptă spre ceea ce sondajele prezic că va fi cea mai brutală zi de alegeri. Ca întotdeauna în cazul lui Olaf Scholz, cri de coeur-ul său a sunat mai degrabă ca un scâncet. Citește mai mult.

Un AfD divizat o confirmă pe Alice Weidel drept portdrapelul său. Alegerea în acest weekend a lui Alice Weidel drept candidatul de extremă dreapta al Alternativei pentru Germania (AfD) pentru funcția de cancelar nu a fost o surpriză. Deopotrivă au ieșit la iveală tensiunile dintr-un partid divizat între conducerea și baza sa. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

NUUK

Premierul Groenlandei: Nu vrem să fim danezi, nu vrem să fim americani. Prim-miniștrii Groenlandei și Danemarcei au abordat recentele amenințări americane la adresa orașului Nuuk și evoluția colaborării lor cu Washingtonul în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc vineri la Copenhaga. Citește mai mult.

De ce manevra lui Trump din Groenlanda dăunează argumentelor Occidentului privind Ucraina. Odată cu numărătoarea inversă până la întoarcerea președintelui ales al SUA, Donald Trump, la Casa Albă, europenii au discutat luni de zile despre cum să evite să ajungă pe lista lui. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Italia respinge cererea SUA de extrădare a iranianului, după eliberarea lui Sala. Ministrul italian al justiției, Carlo Nordio, a blocat extrădarea cetățeanului iranian Mohammad Abedini Najafabadi, într-un caz strâns legat de recenta eliberare a jurnalistei italiene Cecilia Sala din detenția din Teheran. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Candidații la președinția Poloniei discută restricționarea X la nivelul UE. Candidații la alegerile prezidențiale din Polonia sunt împărțiți în ceea ce privește restricționarea X-ului lui Elon Musk în UE. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Parlamentarii slovaci spun că Polonia le-a refuzat trecerea, în drum spre Moscova. O delegație de parlamentari ai partidelor slovace din coaliția de guvernare Smer-SD și SNS, care se îndreptau spre Moscova, au fost nevoiți să ia o rută alternativă după ce Polonia ar fi refuzat accesul avionului lor. Citește mai mult.

Fico amenință cu anticipatele, din cauza problemelor interne. După luni de zile în care a negat existența unei crize a coaliției, prim-ministrul slovac Robert Fico (Smer-SD/NI) a recunoscut că partidele din coaliție nu își oferă sprijinul în parlament și a făcut referire la alegeri anticipate sau la o remaniere guvernamentală. Citește mai mult.

PRAGA

Škoda propune hibrizi plug-in după 2035. Škoda Auto dorește ca hibrizii plug-in și combustibilii alternativi să fie autorizați dincolo de interdicția UE din 2035 privind mașinile cu motor cu combustie internă, argumentând pentru o tranziție mai flexibilă a sectorului auto. Citiește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Socialiștii pro-ruși vizează un rol decisiv în guvernul bulgar. Partidul socialist pro-rus a anunțat duminică că se va alătura viitoarei coaliții de guvernare cu partidul de centru-dreapta GERB al fostului premier Boyko Borissov și cu populistul There Is Such a People. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Extrema dreaptă din România protestează pentru că nu se știe nimic despre votul anulat. Extremiștii de dreapta și suveraniștii români au organizat două proteste în weekend, liderul AUR, George Simion, promițând să continue demonstrațiile până când președintele Klaus Iohannis va demisiona și va avea loc un al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Citește mai mult.

BELGRAD

Serbia rupe rândurile cu UE onorând inaugurarea lui Maduro. Serbia, țară candidată la UE, a fost singura țară europeană, în afară de Rusia și Belarus, care a participat la inaugurarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, boicotată de marea majoritate a comunității internaționale. Citește mai mult.

BELGRAD | SOFIA

Azerbaidjanul oprește livrările de gaze către Serbia și Bulgaria. Fluxurile de gaze din Azerbaidjan către Serbia au fost oprite și nu este clar când vor fi reluate, a declarat sâmbătă președintele sârb Aleksandar Vučić, citat de agenția de presă Tanjug. Citește mai mult.

ZAGREB

Președintele populist al Croației, reales. Președintele populist al Croației, Zoran Milanović, a fost reales cu o majoritate zdrobitoare, învingându-l pe rivalul său conservator în turul doi de duminică, au arătat rezultatele oficiale. Citește mai mult.

