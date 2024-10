Racții negative la adresa polonezului Duda, în urma participării sale la cea de-a 80-a aniversare a pro-rusului Zeman. Partidele din coaliția italiană, pe poziții divergenete, în urma victoriei extremei drepte din Austria.

VARȘOVIA | PRAGA

Președintele Duda îl aniversează, alături de Orbán, Fico, Vučić, și un ambasador chinez pe pro-rusul Miloš Zema. Președintele polonez Andrzej Duda a fost criticat pentru că a participat la petrecerea de 80 de ani a controversatului fost președinte ceh Miloš Zeman, cunoscut pentru opiniile sale pro-rusești. Citește mai mult.

BERLIN

Lista de dorințe a Berlinului privind industria curată: excluderea energiei nucleare din finanțarea UE. Luni (30 septembrie), secretarul de stat german pentru economie, Sven Giegold, a declarat că dorește ca Comisia să acorde prioritate energiei regenerabile, adoptând o atitudine dură față de energia nucleară și față de obiectivele Franței în materie de energie regenerabilă, prezentând principalele priorități pentru viitorul acord industrial curat al UE. Citește mai mult.

PARIS

Începe procesul lui Le Pen și al aliaților de extremă dreapta pentru deturnarea de fonduri UE. Procesul liderului extremei drepte Marine Le Pen și al altor 26 de membri de rang înalt ai Frontului Național, acuzați că au folosit locuri de muncă false pentru a deturna fonduri UE de la Parlamentul European, a început luni într-o sală de judecată plină, cu o mare de camere de luat vederi care o așteptau pe liderul extremei drepte afară. Citește mai mult.

HAGA

Cinci probleme-cheie care ar putea defini succesul lui Rutte ca șef al NATO. Când olandezul Mark Rutte va prelua marți funcția de secretar general al NATO, primele sale cinci sarcini pot fi evidente și nesurprinzătoare, dar nu vor fi ușor de parcurs. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Războiul Rusiei din Ucraina „încadrează” totul, spune noul șef al armatei suedeze. Rusia este amenințarea pentru care Suedia trebuie să își dimensioneze apărarea, a declarat luni noul comandant suprem al armatei suedeze, Michael Claesson, înainte de intrarea sa în funcții. Citește mai mult.

COPENHAGA

Instanța supremă a UE va examina „legea ghetoului” din Danemarca pentru potențiala încălcare a normelor antidiscriminare. Curtea de Justiție a UE va audia argumentele cu privire la faptul dacă legea daneză care limitează concentrarea minorităților etnice în anumite cartiere încalcă legislația UE împotriva discriminării. Citește mai mult.

VILNIUS

Lituania face presiuni pentru investigarea de către CPI a belarusului Lukașenko. Lituania a solicitat Curții Penale Internaționale (CPI) să investigheze presupusele crime împotriva umanității comise de regimul președintelui belarus Alexander Lukașenko, inclusiv deportările forțate, persecuția susținătorilor opoziției și tratamentele inumane. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ATENA

Procurorul UE solicită Greciei să modifice legea care protejează miniștrii. Procurorul UE Laura Kövesi a cerut politicienilor greci să schimbe o lege care oferă imunitate miniștrilor, afirmând că aceasta contravine legislației europene și a împiedicat o anchetă a UE privind un accident feroviar mortal care a costat viața a 57 de persoane. Citește mai mult.

ROMA

Guvernul italian, divizat cu privire la câștigătorul alegerilor din Austria. În timp ce rezultatele oficiale ale alegerilor generale din Austria au confirmat victoria partidului de extremă dreapta FPÖ al lui Herbert Kickl, coaliția de guvernare din Italia este divizată cu privire la ce să creadă despre învingător. Citește mai mult.

MADRID

Guvernul spaniol, învinuit pentru tragedia mortală a migranților din Insulele Canare. Moartea tragică a nouă migranți în apele Insulelor Canare a determinat partidul de extremă stânga Podemos să acuze guvernul premierului Pedro Sánchez și partenerul său junior, Sumar, și să facă apel la UE să nu construiască „ziduri” împotriva imigrației. Citește mai mult.

LISABONA

Fostul premier portughez Costa se va întâlni cu Orbán. António Costa, fost prim-ministru al Portugaliei și viitor președinte al Consiliului European, se va întâlni marți la Budapesta cu premierul ungar Viktor Orbán, continuând un turneu în capitalele UE care a început în Italia. Citește mai mult.

Numărul cererilor de rezidență pentru imigranți în Portugalia a scăzut cu 80% de la modificarea regulilor. Numărul cererilor de rezidență pentru imigranți în Portugalia a scăzut cu aproximativ 80%, a declarat luni ministrul António Leitão Amaro, acuzând stânga că încă nu a realizat greșeala pe care a făcut-o. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

Pirații părăsesc guvernul ceh, declanșând o remaniere guvernamentală și o schimbare conservatoare. Ieșirea Partidului Piraților din guvernul ceh de coaliție condus de prim-ministrul Petr Fiala a declanșat o remaniere guvernamentală și a împins guvernul mai la dreapta. Citește mai multe.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgaria începe revizuirea completă a aviației sale de luptă. Bulgaria urmează să înceapă o revizuire mult așteptată a pregătirii și pregătirii forțelor sale aeriene, care au înregistrat mai multe decese în timpul exercițiilor de luptă și al zborurilor demonstrative din ultimii ani. Citește mai mult.

AGENDA: