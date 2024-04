„Am sentimentul că devine din ce în ce mai probabil că va exista un membru portughez în Consiliul European din această toamnă de la Bruxelles", a declarat Rebelo de Sousa jurnaliștilor miercuri.

*** (sponsor)

Today’s edition is powered by Cosmetics Europe

Cosmetics Europe Annual Conference 2024 (19-20 June)

CEAC 2024 taking place in person, in Brussels, will gather industry experts, policymakers, companies & other stakeholders to discuss the latest cosmetics industry developments. Register now to benefit from the early bird discount! Available until 19 April.

Register here>>

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

LISABONA

Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a lăsat să se înțeleagă că fostul premier socialist Antonio Costa ar putea merge la Bruxelles pentru a prelua funcția de președinte al Consiliului European, în timp ce un proces legat de corupție se alfă la curtea de apel. Citește mai mult.

BERLIN

Un lider regional german de extremă dreapta va fi judecat pentru simbolism nazist. Björn Höcke, una dintre figurile de frunte ale partidului de extremă dreapta AfD din Germania, va fi judecat joi pentru că ar fi folosit simboluri naziste, punând sub semnul întrebării ambițiile sale de a deveni prim-ministru al landului Turingia. Citește mai mult.

PARIS

ONG-urile pentru drepturile omului abordează inacțiunea Franței față de drepturile persoanelor cu dizabilități. ONG-urile pentru drepturile omului au denunțat miercuri eșecul guvernului francez de a asigura respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, la un an după ce Consiliul Europei a emis mustrările lor. Citește mai mult.

VIENA

Austria apelează la Comisia Europeană în contextul escaladării disputei privind tarifele la gaz din Germania. Marți, vicepreședintele austriac (PPE) al Parlamentului European, Othmar Karas, s-a alăturat ministrului Energiei din țara sa, Leonore Gewessler, pentru a depune o întrebare parlamentară urgentă la Comisia Europeană, contestând legalitatea tarifelor de tranzit al gazelor din Germania. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Suedia adoptă o lege controversată privind identitatea de gen pe fondul diviziunii politice. Parlamentul suedez, condus de Partidul Moderat al premierului conservator Ulf Kristersson, a adoptat miercuri un controversat proiect de lege privind identitatea de gen, în pofida obiecțiilor partenerului său de coaliție, creștin-democrații, și ale aliatului său de extremă dreapta, Democrații Suedezi, dezvăluind diviziuni interne masive în cadrul coaliției de guvernare. Citește mai mult.

COPENHAGA | PRAGA | HAGA | HAGA

Danemarca, Cehia și Olanda caută să susțină apărarea aeriană pentru Ucraina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut miercuri aliaților Kievului să scotocească mai adânc în stocurile lor pentru a sprijini militar Ucraina, în timp ce trei lideri europeni au declarat că vor analiza posibilitatea de a furniza sisteme de apărare antirachetă. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Italia și Tunisia stabilesc legături mai puternice pentru a face față provocărilor legate de migrație. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni s-a îmbarcat miercuri într-o misiune diplomatică importantă în Tunis, unde a consolidat un parteneriat cu președintele Kais Saied pentru a aborda provocările legate de migrație. Citește mai mult.

MADRID

Partidul spaniol de extremă-stânga Podemos îl critică pe Sánchez pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare. Liderul adjunct al partidului de extremă-stânga Podemos, Irene Montero, a criticat miercuri guvernul Partidului Socialist (PSOE/S&D) și aliatul său, platforma Sumar, pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare cu peste un miliard de euro. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

BRATISLAVA

Slovacii se raliază în spatele strângerii de fonduri pentru arme pentru Ucraina, sfidând guvernul Fico. Pentru a susține inițiativa cehă de ajutorare a Ucrainei, la care guvernul slovac a refuzat să se alăture, organizațiile slovace au lansat o campanie de strângere de fonduri intitulată "Muniție pentru Ucraina", care a strâns peste 700.000 de euro în doar două zile. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Întâlnirea Duda-Trump ridică semne de întrebare în Polonia. Planurile președintelui polonez Andrzej Duda de a se întâlni cu fostul președinte american Donald Trump în timpul vizitei sale la Washington, miercuri, au fost întâmpinate cu uimire la Varșovia. Citește mai mult.

PRAGA

În Cehia, securitatea și independența sunt în centrul atenției înaintea alegerilor europene. Cehii sunt deosebit de preocupați de securitate și de independența industrială, potrivit unui sondaj Eurobarometru recent, care relevă o divergență între preocupările alegătorilor din Cehia și cele din restul Uniunii Europene. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Alegerea ministrului de externe provoacă tensiuni între președintele bulgar și guvern. Propunerea premierului interimar al Bulgariei, Dimitar Glavchev, de a-l înlocui pe ministrul de externe Dimitar Stefanov cu Daniel Mitov, viceliderul partidului conservator GERB, a provocat tensiuni cu președintele Rumen Radev, care urmează să semneze un decret privind această rotație. Citește mai mult.

ZAGREB

Conservatorii aflați la putere obțin cele mai multe locuri în alegerile din Croația, dar nu și majoritatea. Partidul conservator de guvernământ din Croația a obținut cele mai multe locuri în alegerile parlamentare de miercuri, dar nu suficiente pentru a forma un guvern, potrivit rezultatelor oficiale aproape complete, urmând să aibă loc discuții dificile pentru a aduna o majoritate. Citește mai mult.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ