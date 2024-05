Temele-cheie ale platformei Partidului Socialist francez: războiul din Ucraina, tranziția ecologică, justiția socială și reforma instituțională. | Tentativa de asasinat a lui Fico dezvăluie polarizarea gravă a Slovaciei.

Ediția de astăzi este sponsorizată de European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

Safety, high-quality standards, information to consumers, transparency… …are the core priorities of EHPM for food supplements. These values are fully aligned with National and European decision-makers and competent authorities. EHPM strongly supports the need for a better regulatory environment.Find out more >>

În știrile de astăzi din The Capitals:



PARIS



Partidul Socialist francez se prezintă la alegerile europene cu un manifest bazat pe războiul din Ucraina, tranziția ecologică, justiția socială și reforma instituțională, a dezvăluit miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, liderul listei electorale a partidului pentru alegerile europene, Raphaël Glucksmann, care a crescut în ultima vreme în sondaje. Citește mai mult.



INSTITUȚIILE UE



UE susține sancțiunile împotriva mijloacelor de propagandă rusești ca parte a următorului pachet de sancțiuni. Patru instituții media de stat rusești vor fi adăugate pe lista neagră a Uniunii Europene, în timp ce alte măsuri pentru cel de-al 14-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei se află încă în stadii incipiente de discuții, în urma unei reuniuni a ambasadorilor UE, care a avut loc miercuri. Citește mai mult.



BERLIN



Consilieri de top ai guvernului german avertizează asupra unei maladii economice de lungă durată. Cel mai important organism consultativ economic al Germaniei, Consiliul de experți economici, și-a redus miercuri prognoza de creștere pentru 2024, în condițiile în care se așteaptă ca țara să se numere din nou printre cele mai slabe performanțe economice din UE. Citește mai mult.



Merz, la conducere în campania lui von der Leyen. În primul său mandat de președinte al Comisiei, Ursula von der Leyen a fost în mare măsură liberă să își impună agenda fără a trebui să se îngrijoreze de reacțiile din partea partidului său. Cu toate acestea, dacă va obține un al doilea mandat, acest lucru se va schimba, partidul său conservator CDU urmând să joace un rol mult mai important. Citește mai mult.



HAGA



Partidele olandeze ajung la un acord pentru a forma guvernul. La șase luni după ce Geert Wilders a obținut o victorie uimitoare în alegeri, politicienii certăreți au ajuns în cele din urmă miercuri la un acord pentru formarea unui guvern de coaliție, a declarat liderul extremei drepte olandeze, care nu va fi prim-ministru. Citește mai mult.



MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA



LONDRA



După interzicerea de către Marea Britanie a exporturilor de animale vii, ONG-urile își intensifică presiunea asupra Comisiei Europene. După ce Parlamentul britanic a aprobat marți interzicerea exportului de animale vii, ONG-urile europene salută această măsură "istorică" și îndeamnă UE să facă același lucru. Citește mai mult.



STATELE NORDICE ȘI BALTICE



Statele baltice se află în "faza finală a lucrărilor" de deconectare a rețelelor electrice de la Moscova. În contextul războiului din Ucraina, cele trei state baltice vor să accelereze deconectarea rețelelor lor electrice de Rusia și Belarus și să o finalizeze până cel târziu în februarie 2025. Citește mai mult.



SUDUL EUROPEI



ROMA



Sărăcia în Italia crește la niveluri fără precedent într-un deceniu. Indicatorii de sărăcie absolută pentru Italia au atins niveluri nemaiîntâlnite în ultimul deceniu, în ciuda faptului că PIB-ul Italiei a revenit la nivelurile de dinainte de criza din 2007, a declarat Institutul Național de Statistică italian (ISTAT) în raportul său anual publicat miercuri. Citește mai mult.



MADRID



PSOE-ul lui Sanchez își propune să învingă extrema dreaptă, care vrea să dezmembreze UE din interior. Partidul Socialist spaniol (PSOE/S&D), aflat la guvernare, vrea să învingă extrema dreaptă și pe cei care vor să dezmembreze UE din interior, a declarat miercuri candidata principală a partidului la alegerile europene, Teresa Ribera, în ciuda sondajelor care favorizează forțele de dreapta. Citește mai mult.



Spania și Marea Britanie se întâlnesc la Bruxelles într-un ultim efort pentru a finaliza acordul privind Gibraltarul. Șeful diplomației spaniole urmează să se întâlnească joi, la Bruxelles, cu omologul său britanic și cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, pentru a încerca să pună la punct ultimele detalii ale unui acord mult așteptat privind viitorul statut al Gibraltarului, au declarat miercuri surse diplomatice de la Madrid. Citește mai mult



LISABONA



Președintele portughez, îngrijorat de escaladarea situației din Ucraina. Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea războiului din Ucraina, în urma anulării vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în sudul Europei - despre care liderul portughez a spus că nu a fost niciodată confirmată. Citește mai mult.



EUROPA DE EST



BRATISLAVA



Tentativa de asasinat a lui Fico dezvăluie polarizarea gravă a Slovaciei. Tentativa de asasinat împotriva premierului slovac Robert Fico a scos la iveală diviziunile profunde din societatea slovacă, pe care stilul său controversat de guvernare le-a polarizat și mai mult. Citește mai mult.



VARȘOVIA

O organizație necunoscută a fermierilor intră în greva foamei în parlamentul polonez. În timp ce fermierii polonezi continuă să ocupe clădirea parlamentului țării, o organizație de care nimeni nu a auzit vreodată a lansat o grevă a foamei, ceea ce i-a determinat pe unii să se întrebe dacă are vreo legătură cu fermierii, iar guvernul să sugereze că este probabil legată de campania electorală pentru alegerile europene a partidului de opoziție PiS. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA



Șeful Băncii Naționale a Bulgariei dă vina pe guverne pentru întârzierea din zona euro. Guvernele bulgare aflate la putere din 2020 sunt de vină pentru lipsa unui efort politic real de aderare la zona euro, susține guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), Dimitar Radev, afirmând totodată că aderarea la zona euro în 2025 rămâne realistă. Citește mai mult.



AGENDA:



UE: Vicepreședintele Comisiei, Margaritis Schinas, participă la cea de-a 133-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei;

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, participă la un grup de miniștri la nivel mondial la evenimentul "The World Together Solving the Antibiotic Emergency", găzduit de guvernul britanic, la Londra;

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, participă la dezbaterea Forumului Economic de la Bruxelles (BEF) cu tema "Tranziția ecologică în perioada electorală: politici echitabile pentru oameni și climă";

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, împreună cu prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, susține un discurs principal la "Pride Alliances and Policy: Towards a Union of Equality", conferință organizată de Președinția belgiană;

Thiery Breton, comisarul pentru piața internă, se întâlnește cu președinta Comisiei pentru apărare din Parlamentul federal (Bundestag), Marie-Agnes Strack-Zimmermann, la Berlin, Germania;

Franța: Ceremonie de marcare a 75 de ani de la înființarea Consiliului Europei;

Bahrain: Are loc summitul Ligii Arabe;

ONU: Consiliul de Securitate se reunește cu privire la Irak.

***



[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Sofia Mandilara]