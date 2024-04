"În ceea ce privește reglementarea [la nivel UE], avem nevoie de mult mai multă activitate și mai puține discuții. Până acum, cred că este vorba doar de discuții", declară Jan Rafaj, reprezentantul confederației industriale cehe pentru Euractiv.cz.

În știrile de astăzi din The Capitals:

PRAGA

Șeful Confederației Industriei din Cehia a declarat pentru Euractiv.cz că speră ca viitoarele alegeri europene să "genereze" politicieni care să acorde prioritate ușurării poverii tot mai mari a reglementărilor din industrie. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Europa are nevoie de mai multe fonduri pentru apărare, deoarece un război mai amplu "nu mai este o fantezie", avertizează Borrell. Un conflict la scară largă în Europa "nu mai este o fantezie", iar europenii trebuie să găsească noi modalități de a se pregăti financiar pentru un potențial război mai amplu pe continent, a avertizat marți șeful diplomației UE, Josep Borrell. Citește mai mult.

Partidele din UE și Comisia Europeană semnează un regulament de campanie împotriva interferențelor străine și a dezinformării. Toate partidele politice europene vor semna marți (9 aprilie) un set de reguli de conduită, negociat de Comisia Europeană, ca parte a unor eforturi mai ample de a proteja campania electorală din iunie împotriva interferențelor străine și a dezinformării. Citește mai mult.

Fondul de redresare ar trebui să fie un "model" pentru împrumuturi comune permanente, afirmă șeful Comisiei Europene pentru economie. Marți (9 aprilie), șeful Comisiei Europene, Paolo Gentiloni, a cerut oficial transformarea Fondului de redresare și de reziliență (FRR) al blocului într-o resursă "permanentă", afirmând că "natura temporară" a programului a împiedicat până în prezent valorificarea întregului său potențial. Citește mai mult.

BERLIN

Triunghiul de la Weimar vizează creșterea investițiilor în Moldova. 'Triunghiul de la Weimar', format din Germania, Franța și Polonia, dorește să activeze investiții comune pentru a susține finanțele publice fragile ale Republicii Moldova, pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de Rusia asupra acestei țări candidate la UE, a declarat marți ministrul german de externe Annalena Baerbock. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Nemulțumiți de UE? O nouă listă își propune să renegocieze apartenența Suediei la UE. Europarlamentarul suedez Sara Skyttedal, membră a Partidului Popular European, și fostul deputat social-democrat Jan Emanuel au prezentat marți o listă pentru alegerile europene din iunie, care urmărește să-i unească pe toți cei nemulțumiți de UE pentru a renegocia apartenența Suediei la UE. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Sánchez va începe un turneu european pentru a face presiuni în favoarea recunoașterii Palestinei. Premierul spaniol Pedro Sánchez va întreprinde o călătorie pentru a mobiliza aliații europeni în sprijinul inițiativei Madridului de recunoaștere a statului palestinian, cu vizite în Norvegia, Irlanda, Belgia și Slovenia, precum și o întâlnire la Madrid cu noul premier al Portugaliei, au confirmat marți surse guvernamentale spaniole. Citește mai mult.

Spania face primul pas pentru regularizarea a jumătate de milion de migranți. Susținut de peste 600.000 de semnături și cu sprijinul a numeroase ONG-uri, parlamentul spaniol a făcut marți primul pas legislativ în vederea aprobării unei inițiative cetățenești care cere regularizarea a jumătate de milion de străini fără acte care trăiesc în Spania. Citește mai mult.

Fostul președinte catalan va părăsi politica dacă nu câștigă alegerile regionale. Fostul președinte catalan și lider al formațiunii separatiste de dreapta Împreună pentru Catalonia (JxCat), Carles Puigdemont, va părăsi politica dacă nu va câștiga alegerile regionale anticipate din 12 mai, a anunțat marți. Citește mai mult.

ROMA

Guvernul italian publică un document economic fără obiective cheie pentru viitor. Într-o mișcare fără precedent, guvernul italian a publicat Documentul Economic și Financiar (DEF) fără obiective programatice privind deficitul și datoria și excluzând impactul măsurilor pe care guvernul le are în vedere în legea bugetului. Citește mai mult.

NICOSIA

Liderii UE vor insista asupra progresului negocierilor din Cipru, în contextul în care se cere o soluție cu două state. Se așteaptă ca liderii UE să insiste asupra importanței realizării de progrese în discuțiile privind soluționarea problemei Ciprului, potrivit proiectului de concluzii, consultat de Euractiv, pentru un summit UE din 17-18 aprilie, pe fondul noilor apeluri ale liderului cipriot turc Ersin Tatar pentru o "soluție cu două state" pentru insula divizată. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Majoritatea polonezilor sunt împotriva implicării armatei în războiul dintre Rusia și Ucraina. Un nou studiu realizat de Statistics Poland (CBOS) a arătat că 74,8% dintre polonezi se opun implicării armatei Poloniei sau a oricărei alte țări NATO în conflict, doar 10,2% fiind în favoarea unui astfel de sprijin. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Slovacia conduce "discuții dure" cu Bruxellesul privind reformele controversate. Guvernul premierului Robert Fico este angajat într-o "discuție profesională și politică extrem de dură" în ceea ce privește modificările aduse Codului Penal și desființarea Parchetului Special, a declarat Fico într-o conferință de presă recentă. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgaria numește un nou guvern interimar cu o schimbare bruscă a ministrului de externe. Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a numit marți noul guvern interimar, care a inclus o schimbare de ultimă oră în postul de ministru de externe, care va rămâne în funcție până la alegerile anticipate din iunie. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Un partid românesc de extremă dreapta promite să lupte împotriva "sataniștilor și globaliștilor" la Bruxelles.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ

UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului comisarilor; îl primește pe președintele Finlandei, Alexander Stubb;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului comisarilor; îl primește pe președintele Finlandei, Alexander Stubb; Vicepreședinta Comisiei, Margrethe Vestager, se întâlnește cu președinta Comisiei pentru comerț, știință și transport din Senat, senatoarea Maria Cantwell, la Washington D.C., în Statele Unite;

Vicepreședintele Maroš Šefčovič susține un discurs principal la evenimentul la nivel înalt organizat de Enel și Euractiv pe tema "Este timpul să acționăm: Plugging into the Green Deal";

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis participă la Consiliul guvernatorilor BCE, la Frankfurt, Germania;

Vicepreședinta Vĕra Jourová ia cuvântul la conferința cu tema "80 de ani de la Holocaustul Sinti și al romilor - Lecții învățate pentru a asigura nerepetarea";

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, și directorul general al OIM, Gilbert Houngbo, se întâlnesc cu ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, în Moldova;

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, participă prin videoconferință la conferința "Mandatory human rights due diligence & Raw materials due diligence";

Comisarul pentru acțiune pentru climă, Wopke Hoekstra, găzduiește Summit-ul Automotive cu reprezentanți cheie din industria auto;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, participă la dialogul strategic UE-ONU cu secretarul general adjunct al ONU, Amina J. Mohammed;

Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și piețe de capital, a ținut un discurs în cadrul unui panel la nivel înalt privind sancțiunile "Sancțiunile UE împotriva Rusiei - unde ne aflăm și ce urmează pentru Bloc?";

Sesiunea plenară a Parlamentului European votează asupra Sistemului european de informații privind cazierul judiciar - resortisanți din țări terțe, gestionarea azilului și a migrației, reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic, stabilirea unui sistem de impozitare a sediului central pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii și multe altele.

Candidații partidului de extremă Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care candidează la alegerile europene și locale din 9 iunie, s-au angajat să "combată globaliștii și sataniștii", apărând în același timp valorile românești precum suveranitatea, familia și biserica. Citește mai mult. ***[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Olivia Gyapong, Sofia Mandilara]