România își ține răsuflarea pentru votul de duminică. | Macron dă vina pe „haosul” de extremă-stânga și extremă-dreapta pentru căderea guvernului. | Suedia va urmări traseele refugiații care călătoresc spre țările lor de origine.

///

///

În știrile de astăzi din The Capitals:

BUCUREȘTI

Românii se vor prezenta duminică la urne pentru ultimul tur al alegerilor prezidențiale pentru a decide între controversatul candidat pro-rus de extremă dreapta Călin Georgescu și pro-europeana Elena Lasconi, care are șanse să devină prima femeie președinte a țării. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

PARIS

Macron dă vina pe „haosul” de extremă-stânga și extremă-dreapta pentru căderea guvernului. Franța va numi un nou prim-ministru pentru a-l înlocui pe Michel Barnier „în zilele următoare”, a declarat joi președintele francez Emmanuel Macron, excluzând posibilitatea de a demisiona înainte de încheierea mandatului său în 2027 și acuzând extrema dreaptă și extrema stângă că au semănat haos în guvernul său. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Suedia va urmări traseele refugiații care călătoresc spre țările lor de origine. Guvernul suedez a ordonat joi mai multor agenții să monitorizeze traseele refugiaților pentru a preveni abuzurile. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Salvini din Italia avertizează asupra sinuciderii economice din cauza planurilor de revizuire a limitelor UE privind emisiile auto. Vicepremierul și ministrul italian al infrastructurii, Matteo Salvini, a criticat vehement planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea de mașini cu motoare cu combustie internă până în 2035, numindu-l sinucidere economică care ar ajuta doar China. Citește mai mult.

Planul lui Pastorella de a reuni liberalii italieni. Partidele liberale din Italia nu au reușit să câștige nici măcar un singur loc pentru a ajuta grupul liberal Renew în Parlamentul European la alegerile europene din iunie, dar acum dau semne că doresc să se unească, vicepreședintele Azione, Giulia Pastorella, fiind în frunte și părând hotărâtă să reunească tabăra liberală. Citește mai multe.

MADRID

Sánchez, de centru-dreapta, nu a reușit să ajungă la un acord privind „partajarea solidară” a minorilor migranți. Guvernul premierului spaniol Pedro Sánchez și Partidul Popular de centru-dreapta au eșuat joi să ajungă la un acord pentru ca regiunile țării să primească sute de minori migranți neînsoțiți în cadrul unui sistem de cote de solidaritate. Citește mai mult.

LISABONA

Portugalia desființează unul dintre cele mai mari laboratoare de cocaină din Europa. Poliția judiciară portugheză a dezmembrat, în cursul unei operațiuni desfășurate în regiunea Oeste (vest), ceea ce descrie drept „unul dintre cele mai mari” laboratoare industriale de extragere, prelucrare și ambalare a cocainei din Europa, arestând șapte persoane și confiscând aproximativ 1 500 de kilograme de droguri. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Tusk și Metsola pregătesc președinția UE înainte de întoarcerea lui Trump. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și premierul polonez Donald Tusk au subliniat joi importanța forței Poloniei pentru Europa, cei doi discutând despre viitoarea președinție poloneză a UE. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Eurodeputații slovaci divizați cu privire la acordul UE-Mercosur. Acordul comercial UE-Mercosur, care a polarizat statele membre și instituțiile europene, divizează, de asemenea, deputații europeni slovaci, atât în cadrul guvernului, cât și al partidului liberal de acasă, unii avertizând cu privire la potențialul său impact negativ asupra agricultorilor și un posibil aflux de alimente de calitate scăzută. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie în componența sa de telecomunicații se reunește pentru a discuta despre viitoarea infrastructură digitală, agenția de securitate cibernetică (ENISA) și altele;

Președintele Comisiei Ursula von der Leyen participă la reuniunea liderilor Mercosur, în Uruguay.

[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor-Braçe, Sofia Mandilara]