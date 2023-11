Legea amnistiei a stârnit un val de proteste la Madrid. Potrivit înțelegerii dintre socialiști și Sumar, partizanii încercării de instaurare a independenței Cataloniei în 2017 ar fi amnistiați.

MADRID



Guvernul spaniol răspunde nervos executivului european. Comisia Europeană și-a exprimat printr-o scrisoare îngrijorarea cu privire la evoluția statului de drept în Spania și cere informații despre controversata lege catalană privind amnistia.

Între timp, tensiunile din Spania au escaladat, deoarece unii "franciști" de extremă dreapta au luat parte la revolte în fața sediului partidului socialist. Citește mai mult.



INSTITUȚIILE UE

Comisia Europeană recomandă începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Î

Consilierul Kuleba își prezintă țara ca pe un "avantaj" pentru UE.

BERLIN

Îmbătrânirea economiei germane îi îngrijorează pe consilierii de la vârful politicii.



PARIS

Un ministru francez al UE atrage atenția asupra derulării cu probleme a strategiilor antisemitism ale blocului comunitar.



BRUXELLES | ROMA | BUCUREȘTI



Belgia, Italia, România, SUA se unesc pentru a stimula cercetarea în domeniul reactoarelor modulare mici

VIENA



Verzii austrieci amână startul alegerilor europene, pe fondul zvonurilor de abandon.

HAGA



Partidele olandeze de centru-stânga îndeamnă cabinetul să oprească livrările de piese de schimb pentru F-35 către Israel.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE



STOCKHOLM

Partidul Stângii Suedeze a depus o plângere împotriva ministrului de externe Tobias Billström

SUDUL EUROPEI



ROMA

Decalajul remunerării femei față de bărbați continuă să se adâncească în Italia.



LISABONA



Toate partidele portugheze

EUROPA DE EST



VARȘOVIA

PRAGA

ntr-un impuls pentru procesul de extindere a blocului, care stagnează, Comisia Europeană a recomandat deschiderea discuțiilor de aderare cu Ucraina și Moldova - precum și, eventual, cu Bosnia, într-un stadiu mult mai târziu - după ce acestea vor finaliza implementarea reformelor cheie restante. Citește mai mult. Ucraina va fi "un avantaj, și nu o povară" după ce va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, a declarat ministrul de externe Dmytro Kuleba pentru Euractiv, înaintea unui aviz pozitiv așteptat din partea Comisiei Europene pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Kievul. Citește mai mult. Îmbătrânirea populației Germaniei și structurile economice care se învechesc rapid pun în pericol creșterea viitoare, au avertizat miercuri cei mai importanți consilieri economici ai țării, subliniind că aceasta trebuie să atragă mai mult capital privat și din alte țări europene. Citește mai mult. Treisprezece state membre ale UE nu au adoptat planuri naționale de combatere a antisemitismului, a declarat miercuri ministrul francez al UE, Laurence Boone, în cadrul unei audieri în Senat, referindu-se la una dintre recomandările din strategia UE în materie, pe care statele s-au angajat să o adopte până la sfârșitul anului 2022. Citește mai mult. . Cinci actori industriali și de cercetare din Belgia, România, Italia și SUA vor să accelereze dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR), se arată într-un memorandum de înțelegere semnat miercuri între cei cinci. Citește mai mult. Cu un scor actual de 9%, Verzii austrieci ar putea să nu atingă de data aceasta recordul de 14% pentru alegerile europene din 2019, deoarece zvonurile privind retragerea din cursă a candidatului favorit al partidului, ministrul Energiei, Leonore Gewessler, ar putea fi motivul pentru care partidul și-a anulat congresul de lansare a alegerilor europene. Citește mai mult. Mai multe partide de stânga și de centru-stânga au cerut cabinetului interimar să oprească imediat toate livrările de piese de schimb pentru avioanele de luptă F-35 către Israel, ca reacție la dezvăluirile de la începutul acestei săptămâni potrivit cărora guvernul țării a continuat să facă acest lucru în ciuda unei posibile complicități în crimele de război israeliene împotriva Palestinei. Citește mai mult. la comisia constituțională parlamentară, în urma declarației sale care a calificat drept proporțional răspunsul Israelului la atacul Hamas. Citește mai mult. A existat o diferență de aproape 8.000 de euro între salariile medii ale bărbaților și femeilor în 2022 față de 2021, când era de aproximativ 6.700 de euro, a scris Observatorul angajaților din sectorul privat al Institutului Național de Securitate Socială (INPS) în raportul lor anual, adăugând că această cifră va continua să se mărească. Citește mai mult. îi cer președintelui să convoace alegeri anticipate, cu excepția socialiștilor lui Costa. Toate forțele politice din Portugalia i-au cerut miercuri președintelui Marcelo Rebelo de Sousa să convoace alegeri anticipate 'în două luni', ca urmare a demisiei premierului António Costa. Citește mai mult. Tusk se va confrunta cu o coabitare 'mai dură' cu un alt președinte PiS. În cazul în care PiS nu va obține un vot de încredere și Donald Tusk va reveni la putere în calitate de prim-ministru, el va trebui să lucreze alături de președintele PiS Andrzej Duda, ceea ce i-ar putea provoca un deja vu, deoarece a lucrat alături de fostul președinte PiS Lech Kaczyński în timpul primului său mandat de prim-ministru în 2007. Citește mai mult.

Alegerile europene ANO determină un candidat să se opună Green Deal. Klára Dostálová, viitoarea lideră a listei de candidați a partidului ANO (afiliat la Renew) pentru alegerile europene din 2024, promite să lupte împotriva Green Deal și să protejeze suveranitatea statelor membre, a declarat președintele mișcării ANO. Citește mai mult

BELGRAD

Raportul Comisiei Europene arată că Serbia nu a regresat, ci doar a stagnat, afirmă premierul. Cel mai important aspect al raportului Comisiei Europene este absența oricărui regres în Serbia și, deși s-au observat progrese în toate domeniile-cheie, există trei care arată stagnare, a declarat premierul Ana Brnabić despre raportul care analizează eforturile Serbiei de a-și alinia cadrul la standardele europene. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Slovacia va continua procesul de-rusificării combustibilului nuclear.

ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA



BUDAPESTA | BUCUREȘTI

Ministrul de externe ungar: Respingem orice abordare politică sau ideologică a aprovizionării cu energie.

BELGRAD | PRISTINA

UE reproșează Serbiei și Kosovo progresele limitate în ceea ce privește dialogul și reformele de aderare.

BELGRAD

Raportul Comisiei Europene arată că Serbia nu a regresat, ci doar a stagnat, afirmă premierul.

AGENDA

Slovacia intenționează să treacă de la combustibilul nuclear rusesc la cel american și francez, potrivit noului ministru al Economiei, Denisa Saková, în ciuda criticilor anterioare ale naționaliștilor, în timp ce ambasadorul francez vorbește despre implicarea companiilor slovace în lanțul de aprovizionare. Citește mai mult Renew îl menționează pe site-ul său pe premierul bulgar ca unul dintre liderii Consiliului European. Partidul bulgar We Continue the Change (Noi continuăm schimbarea) a fost menționat ca membru al Renew, alături de Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS), ceea ce a stârnit multe întrebări în Bulgaria. Ulterior, referirea a fost eliminată, cu toate acestea, premierul Nikolai Denkov a rămas pe site-ul Renew, o acțiune pe care partidul său a calificat-o miercuri drept o greșeală. Citește mai mult. Strategia de aprovizionare cu gaze a Ungariei este dictată exclusiv de infrastructură, a declarat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul unei conferințe la București, subliniind că Budapesta respinge ideea ca achizițiile de gaze să fie influențate de chestiuni politice. Citește mai mult Comisia Europeană a îndemnat miercuri (8 noiembrie) atât Belgradul, cât și Pristina să înceapă să își pună în aplicare obligațiile care le revin în temeiul acordurilor anterioare, inclusiv reluarea discuțiilor de normalizare, aflate în impas, subliniind că acest lucru este vital pentru viitorul lor parcurs european. Citește mai mult. Cel mai important aspect al raportului Comisiei Europene este absența oricărui regres în Serbia și, deși s-au observat progrese în toate domeniile-cheie, există trei care arată stagnare, a declarat premierul Ana Brnabić despre raportul care analizează eforturile Serbiei de a-și alinia cadrul la standardele europene. Citește mai mult. UE: Consiliul Afaceri Economice și Financiare se reunește pentru a discuta propunerea de reformă a cadrului de guvernanță economică, punerea în aplicare a mecanismului de redresare și de reziliență (RRF) și altele;Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, participă la o conferință umanitară internațională pentru populația civilă din Gaza, găzduită de Franța; Discurs rostit cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a băncii de dezvoltare Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);Vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič, participă la conferința ambasadorilor UE pe tema "Provocările urgente ale schimbărilor climatice și ale tranziției ecologice";Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, participă la trilogul privind directiva privind platformele de lucru; primește reprezentanți ai Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere;Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, participă la audierea Senatului Franței;Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, ia cuvântul în cadrul unei dezbateri online privind viitorul PAC, provocările climatice și de mediu, securitatea alimentară și Ucraina;Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, participă la Conferința generală a UNESCO;Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Iliana Ivanova, a ținut un discurs principal la "One Planet - Polar Summit";Sesiunea plenară a Parlamentului European votează Legea privind datele, Omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor în ceea ce privește emisiile și durabilitatea bateriilor (Euro 7), Eficacitatea sancțiunilor UE împotriva Rusiei și multe altele;Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, se întâlnește cu președintele Bundestagului, Bärbel Bas; Ține discursul "Starea Europei 2023" la Konrad Adenauer Stiftung;Germania: Conferința NATO privind apărarea cibernetică; Cancelarul Olaf Scholz se întâlnește cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg;Franța: Președintele Emmanuel Macron găzduiește șefi de stat și de guvern la cină în cadrul Forumului pentru pace de la Paris;Portugalia: Președintele Marcelo Rebelo de Sousa convoacă Consiliul de Stat și se adresează națiunii;Kazahstan: Președintele rus Vladimir Putin este așteptat în vizită;***[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]