The Capitals oferă zilnic știri proaspete din capitalele Europei, adunate de redacțiile regionale ale EURACTIV.

Ediția de astăzi este susținută de Future of Forestry

Viitorul nostru depinde de pădurile noastre

Gestionarea responsabilă a pădurilor din Europa este esențială. Pădurile reprezintă o resursă strategică care poate stimula tranziția UE către bioeconomie, administrate într-un mod echilibrat și respectând cele 17 obiective globale de sustenabilitate, combustibilii fosili vor deveni de domeniul trecutului. Află mai multe despre proiect >>

În ediția de astăzi The Capitals:

BERLIN

Germania nu va participa la o coaliție internațională pentru a furniza Ucrainei avioane de luptă și se va concentra, în schimb, pe continuarea livrării de tancuri, muniții și echipamente de întreținere, a declarat miercuri cancelarul Olaf Scholz. Citește mai mult (eng.)

INSTITUȚIILE UE

Drepturile femeilor continuă să fie încălcate în Afganistan, deputații europeni spun că se poate face mai mult. Situația prezentată de proiectul "Afghan Witness" arată dovezi noi și documentate ale deteriorării drepturilor femeilor în Afganistan și, deși dezaprobarea publică față de talibani și sprijinul UE reprezintă un pas important în direcția corectă, mai sunt încă multe de făcut. Citește mai mult (eng.)

VIENA

Johannes Hahn, cel mai longeviv comisar european, se va retrage. Comisarul austriac al UE, Johannes Hahn, și-a anunțat retragerea după mai bine de un deceniu la Bruxelles, potențialul său succesor fiind ministrul austriac al UE, Karoline Edtstadler. Citește mai mult (eng.)

PARIS

Macron: Stabilizarea șomajului indică ocuparea deplină a forței de muncă până în 2027. Rata scăzută a șomajului în prezent - care a rămas stabilă la 7,1% în primul trimestru din 2023 - indică faptul că Franța își poate atinge obiectivul de ocupare deplină a forței de muncă, a declarat președintele Emmanuel Macron, care, în 2022, s-a angajat să atingă o rată de ocupare deplină a forței de muncă de 5% până în 2027. Citește mai mult (eng.)

Franța se va alătura grupului de țări UE care sunt în favoarea energiilor regenerabile. Franța va participa la următoarea reuniune a grupului de țări "prietenoase cu energiile regenerabile", a declarat ministrul pentru tranziție energetică, Agnès Pannier-Runacher, în cadrul unei reuniuni a "alianței nucleare", indicând disponibilitatea Parisului de a îmbrățișa ambele opțiuni. Citește mai mult (eng.)

BRUXELLES

Belgia participă la crearea Registrului de daune al Consiliului Europei pentru Ucraina. Statele membre ale Uniunii Europene - printre care și Belgia - au anunțat că vor participa la crearea Registrului de daune anunțat miercuri de Consiliul Europei. Citește mai mult (eng.)

MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA

LONDRA

UE urmează să încheie un pact cu Marea Britanie privind serviciile financiare. UE și Regatul Unit sunt pe cale să cadă de acord în ceea ce privește reglementarea serviciilor financiare, după ce Comisia Europeană a adoptat miercuri un proiect de memorandum (MoU) privind acest sector. Citește mai mult (eng.)

ȚĂRILE NORDICE ȘI BALTICE

HELSINKI

Un nou sondaj de opinie arată o creștere a popularității partidelor care formează noul guvern din Finlanda. Cele mai mari două partide din țară - și câștigătoare ale alegerilor din aprilie - Partidul Coaliției Naționale (NCP), liberal-conservator, și Partidul Naționalist și populist al Finlandezilor, câștigă simpatizanți, potrivit unui sondaj comandat de Helsingin Sanomat, publicat miercuri. Citește mai mult (eng.)

Finlanda nu ar trebui să participe la exercițiile nucleare ale NATO. Potrivit unei declarații publicate miercuri de Grupul finlandez de monitorizare a armelor nucleare, Finlanda nu ar trebui să participe la niciun exercițiu al NATO care implică desfășurarea de armament nuclear. Citește mai mult (eng.)

SUDUL EUROPEI

MADRID

Autoritățile spaniole, îngrijorate de campaniile de dezinformare de dinaintea alegerilor. Poliția Națională și Departamentul Național de Securitate Națională investighează un val de campanii online menite să submineze credibilitatea viitoarelor alegeri regionale spaniole, temându-se că acestea s-ar putea intensifica înainte de președinția spaniolă a Consiliului UE și de alegerile generale din noiembrie. Citește mai mult (eng.)

Ministrul spaniol al muncii: Banca Centrală Europeană are nevoie de o "reinventare îndrăzneață". Banca Centrală Europeană (BCE) are nevoie de o 'reinventare îndrăzneață' pentru a face față unor provocări precum criza energetică și inflaționistă declanșată de războiul din Ucraina, a declarat miercuri ministrul Muncii, Yolanda Díaz, în cadrul conferinței Beyond Growth din Parlamentul European. Citește mai mult (eng.)

ATENA

Grecia solicită a treia tranșă a Fondului de redresare. Guvernul grec a cerut marți deblocarea celei de-a treia tranșe din Fondul de redresare al UE, Comisia Europeană fiind de acord cu o perioadă excepțional de lungă (cinci luni) pentru evaluarea cererii. Citește mai mult (eng.)

VIȘEGRAD

BUDAPESTA

Legături cu serviciile de informații descoperite în companiile rusești din Ungaria. Pe măsură ce relațiile dintre Rusia și UE continuă să se deterioreze, afacerile companiilor rusești s-au intensificat în Ungaria, iar o descoperire recentă arată că patru dintre aceste companii aveau legături cu serviciile de informații și cu elita politică de la Moscova. Citește mai mult (eng.)

VARȘOVIA

Zonele "libere de LGBT" din Polonia nu vor primi finanțare UE, spune un europarlamentar francez. Niciun guvern local care a adoptat o "rezoluție fără ideologie LGBT în Polonia nu va fi eligibil pentru fondurile de coeziune ale UE din cauza preocupărilor legate de cheltuielile corespunzătoare, a scris pe Twitter europarlamentarul francez Pierre Karleskind, citând Comisia Europeană. Citește mai mult (eng.)

PRAGA

Cehia pune capăt utilizării gratuite a terenurilor pentru diplomații ruși. Nouă rezoluții din perioada socialistă a Cehoslovaciei, care au permis diplomaților ruși să folosească gratuit terenuri din țară, au fost anulate miercuri de guvern. Citește mai mult (eng.)

BRATISLAVA

Fostul premier al Slovaciei declară că livrările de arme ale Occidentului către Kiev "susțin crimele" de război. Fostul premier al slovaciei, Robert Fico i-a acuzat pe aliații occidentali că 'susțin crimele' din Ucraina prin livrarea de tancuri sau alte echipamente militare guvernului de la Kiev. Citește mai mult (eng.)

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Șanse aproape nule ca Mariya Gabriel să formeze guvernul în Bulgaria. Șansele ca fostul comisar european Mariya Gabriel să reușească să formeze un guvern în Bulgaria sunt aproape nule, în ciuda faptului că a fost nominalizată pentru funcția de prim-ministru de către partidul GERB al lui Boyko Borissov și a primit luni mandatul de a forma un guvern. Citește mai mult (eng.)

BUCUREȘTI

Președintele comisiei REGI: Trebuie să regândim normele privind aeroporturile regionale. Deputatul european de stânga Younous Omarjee a declarat că regulile regionale ale aeroporturilor trebuie evaluate și adaptate la fiecare regiune, în urma unei vizite în România, unde comisia a observat investițiile în infrastructură finanțate de UE în regiunile de nord-vest și centru. Citește mai mult (eng.)

LJUBLJANA

Guvernul sloven anulează ziua de comemorare a victimelor comunismului. Guvernul din Slovenia a revocat un decret care a servit drept bază legală pentru a marca Ziua națională de comemorare a victimelor comunismului, declanșând critici dure din partea dreptei și discuții despre un "nou război civil". Citește mai mult (eng.)

TIRANA

Premierul albanez cere Consiliului Europei să respingă acuzațiile de trafic de organe, indicând influența Rusiei. Premierul Edi Rama a cerut retragerea unui raport controversat care susține implicarea albanezilor și kosovarilor în traficul de organe la sfârșitul războiului dintre Kosovo și Serbia, în timpul unui discurs la summitul liderilor Consiliului Europei de la Reykjavik. Citește mai mult (eng.)

***

[Redactat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]