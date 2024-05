Scholtz le cere refugiaților ucraineni din Germania să își caute de muncă. | Manon Aubry critică divizarea stângii franceze în fața creșterii extremei drepte în alegerile europene.

În știrile de astăzi din The Capitals:

BERLIN

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat la sfârșitul săptămânii că refugiații ucraineni din Germania trebuie să își găsească de muncă. A promis că le va asigura dreptul de a rămâne în țară, în aceste condiții, însă deocamdată doi din 10 sunt în prezent angajați. Citește mai mult.

PARIS

Manon Aubry critică divizarea stângii franceze în fața creșterii extremei drepte în alegerile europene. Manon Aubry, candidatul de frunte al La France insoumise (LFI, Stânga) pentru alegerile europene din 2024, a criticat vehement o stângă divizată în fața unei extreme drepte aflate în fruntea sondajelor, în timpul unui interviu exclusiv pentru Euractiv. Citește mai mult.

Autoritatea franceză pentru securitate nucleară dă undă verde la punerea în funcțiune a centralei de la Flamanville. După o întârziere de 12 ani în ceea ce privește construcția, prima centrală electrică "EPR" din Franța a fost aprobată pentru punerea în funcțiune de către autoritatea franceză de securitate nucleară (ASN). Decizia va permite proprietarului proiectului, EDF, să înceapă încărcarea combustibilului nuclear în reactor, pentru a produce 1.600 de megawați până la sfârșitul anului 2024. Citește mai mult.

BERNA

Elveția câștigă concursul Eurovision, pe fondul protestelor din Gaza. Elveția a câștigat sâmbătă concursul Eurovision 2024, desfășurat în orașul suedez Malmö, gazda evenimentului, învingând Croația, care s-a clasat pe locul al doilea, după ce fusese în topul primelor trei candidate la câștigarea competiției, potrivit caselor de pariuri. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

VILNIUS

Lituanianul Nausėda câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale. Președintele lituanian Gitanas Nausėda părea pe cale să își asigure al doilea și ultimul mandat după primul tur de scrutin de duminică, în urma unei campanii axate pe preocupările legate de securitate în țările baltice, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Un candidat socialist câștigă alegerile în Catalonia; nu este sigur că va conduce executivul. Liderul Partidului Socialist din Catalonia (PSC) și fost ministru al sănătății, Salvador Illa, a câștigat alegerile de duminică, urmat de formațiunea separatistă JxCat a fostului președinte regional Carles Puigdemont și de partidul de stânga pro-independență ERC, dar candidatul socialist nu este sigur că va guverna. Citește mai mult.

ROMA

Guvernul italian este divizat în legătură cu planurile lui Salvini de a reintroduce recrutarea. Liderul Lega și vicepremierul Matteo Salvini a anunțat planurile partidului său de a reintroduce conscripția universală la recenta paradă Alpini din Vicenza, dar ministrul Apărării din Fratelli d'Italia, Guido Crosetto - care a fost și el prezent - și-a exprimat scepticismul față de această idee. Citește mai mult.

VALLETTA

Premierul maltez este "mândru" de vicepremierul și candidatul la funcția de comisar european, acuzat de fraudarea guvernului. Premierul maltez Robert Abela a declarat că el și țara sunt mândri de munhttps://www.euractiv.com/section/politics/news/polish-pis-leader-presents-alternative-euro-exchange-rate-defends-zloty/ca depusă de fostul vicepremier și ministru pentru Fonduri Europene și candidat la funcția de comisar european al țării, Chris Fearne, care a demisionat după ce a fost acuzat de fraudarea guvernului prin înșelăciune și deturnare de fonduri. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Liderul polonez al PiS prezintă un curs alternativ de schimb al euro și apără zlotul. Liderul partidului conservator polonez Lege și Justiție (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a oferit un curs de schimb alternativ euro-zloty ca dovadă că Varșovia nu ar trebui să adere la zona euro. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Partidele slovace, în mare parte unite împotriva eliminării dreptului de veto al UE. Principalele trei partide parlamentare slovace și-au reiterat opoziția față de posibila eliminare a dreptului de veto al statelor membre ale UE, afirmând că acesta este crucial pentru suveranitatea slovacă, au declarat duminică, în cadrul unei dezbateri televizate, candidații la alegerile europene din partea partidelor de guvernământ Smer, Hlas și a opoziției SaS. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Ambasadorii UE la Sofia s-au întâlnit cu un lider politic sancționat pentru corupție. Ambasadorul belgian în Bulgaria, Frédéric Meurice, i-a adus împreună pe ambasadorii UE și pe liderul DPS, Delyan Peevski, care a fost sancționat pentru corupție de către SUA în cadrul Global Magnitsky Act și de către Marea Britanie - din nou pentru corupție. Citește mai mult.

SKOPJE

Președintele Macedoniei de Nord alimentează controversele la inaugurare. Prima femeie președinte a fost învestită duminică în Macedonia, iar noul lider naționalist a provocat furia Greciei după un discurs în care nu a recunoscut noul nume al țării sale. Citește mai mult.

PRISTINA | BELGRAD

Un nou început pentru Belgrad-Pristina după alegeri? Ceea ce părea un progres acum un an s-a transformat într-un impas: nici Belgradul, nici Pristina nu sunt pregătite să pună în aplicare acordul de la Ohrid, negociat de UE cu ele în martie anul trecut, ci își pun speranțele în schimbările de conducere din Europa și SUA pentru a relansa dialogul. Citește mai mult.

