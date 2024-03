BERLIN: Coaliția de guvernare din Germania este din ce în ce mai divizată în ceea ce privește politica țării față de Ucraina. | PARIS: Extrema stângă franceză promite să se ia de "belicoșii" blocului înaintea alegerilor europene.

În știrile de astăzi din The Capitals:

BERLIN

Coaliția de guvernare din Germania este din ce în ce mai divizată în ceea ce privește politica țării față de Ucraina. Partidul Social-Democrat (SPD) al cancelarului Olaf Scholz este criticat pentru că își reduce susținerea pentru Ucraina. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

UE acceptă un acord controversat cu Egiptul privind migrația, în valoare de 7,4 miliarde de euro. Liderii europeni și președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi au ajuns la un acord pentru a reduce migrația din Egipt, blocul comunitar acceptând să ofere un ajutor de 7,4 miliarde de euro până în 2027 pentru a ajuta la gestionarea fluxurilor de migranți și pentru a stimula economia - o măsură criticată în tot spectrul politic, în special în Italia. Citește mai mult.

PARIS

Extrema stângă franceză promite să se ia de "belicoșii" blocului înaintea alegerilor europene. Partidul francez de extremă-stânga La France Insoumise (LFI) a promis că va fi singurul partid care poate asigura în mod credibil "pacea" în mijlocul unei Europe a "belicoșilor", în cadrul primului său miting electoral pentru alegerile europene, sâmbătă. Citește mai mult.

EDF din Franța se confruntă cu o bătălie dificilă în timp ce cererea de reactoare nucleare în Europa crește. EDF, gigantul energetic francez de stat, este criticat pentru creșterea costurilor și întârzierile proiectelor sale nucleare, iar reactoarele sale existente au întâmpinat, de asemenea, probleme. Euractiv analizează implicațiile acestor provocări pentru EDF și pentru întreaga industrie a energiei nucleare. Citește mai mult.

Macron: Rusiei i se va cere încetarea focului în timpul Jocurilor Olimpice. Rusiei i se va cere să respecte o încetare a focului în Ucraina în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-un interviu acordat de la Paris și difuzat sâmbătă de televiziunea ucraineană. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Liderul socialist catalan va căuta "reconcilierea" cu Madridul înaintea alegerilor din mai. Fostul ministru al sănătății și candidat al Partidului Socialist Catalan, Salvador Illa, a promis să deschidă o nouă eră de 'speranță' pentru regiunea spaniolă și să o ajute să depășească relațiile sale dificile cu Madridul dacă va fi ales la alegerile regionale din 12 mai, a anunțat sâmbătă. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

PRAGA Un tribunal polonez dă dreptate cehilor și anulează evaluarea de mediu a unei mine controversate. O instanță poloneză a luat apărarea cetățenilor cehi, anulând evaluarea impactului asupra mediului (EIM) pentru mina Turów, o mină poloneză controversată, exploatată în aer liber, situată în apropiere de granița cu Cehia. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Industria poloneză de armament va primi fonduri pentru producția de muniție, stârnește critici din partea opoziției. Industria poloneză de armament va primi aproximativ 2 milioane de euro pentru producția de muniție, conform deciziei Comisiei Europene, față de 170 de milioane de euro pentru companiile germane, o chestiune pe care opoziția poloneză spune că guvernul trebuie să o explice. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Experții bulgari în domeniul nuclear pun la îndoială viabilitatea economică a noului proiect nuclear. Experții bulgari în domeniul nuclear pun sub semnul întrebării fezabilitatea economică a planului țării de a construi două reactoare nucleare americane la centrala nucleară de la Kozlodui, ridicând semne de întrebare cu privire la finanțare și dacă țara are mijloacele necesare pentru a cumpăra energie de la aceste centrale. Citește mai mult.



PRISTINA

Comisia UE critică Kosovo și Serbia pentru lipsa de progrese; consideră că integrarea blocului este "în pericol". Comisia Europeană a emis o declarație înainte de aniversarea unui an de la semnarea acordului de la Ohrid dintre Kosovo și Serbia, deplângând faptul că ambele părți nu și-au pus în aplicare obligațiile, în timp ce președintele sârb Aleksander Vucic și-a reiterat opoziția față de aderarea Pristinei la Consiliul Europei. Citește mai mult.



AGENDA

UE: Consiliul Afaceri Externe se reunește pentru a discuta despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Belarus, situația din Orientul Mijlociu și altele;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, o primește pe președinta Confederației Elvețiene, Viola Amherd;

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, îl primește pe subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de urgență, Martin Griffiths; rostește un discurs principal în cadrul ceremoniei de deschidere a Forumului umanitar european;

Margrethe Vestager, vicepreședinte al Comisiei, ia cuvântul la cel de-al 9-lea Summit privind energia curată;

Vicepreședintele Vĕra Jourová ia cuvântul la cel de-al treilea Summit pentru democrație, la Seul, Republica Coreea; se întâlnește cu ministrul afacerilor externe al Republicii Coreea, Cho Tae-yul, cu secretarul din Filipine al Departamentului pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Ivan John E. Uy;

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis se întâlnește cu secretarul filipinez al Departamentului pentru Comerț și Industrie (DTI), Alfredo E. Pascual;

Vicepreședintele Margaritis Schinas o primește pe președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calvino; se întâlnește cu secretarul executiv al Consiliului Europei, Stefano Dominioni, secretarul executiv al Acordului parțial extins privind rutele culturale;

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, se întâlnește cu directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell, și cu directorul executiv adjunct al Unicef pentru acțiuni umanitare și operațiuni de aprovizionare, Ted Chaiban; Are întâlniri cu reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru copii și conflicte armate, Virginia Gamba, cu președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), Mirjana Spoljaric, și cu directorul executiv al Programului Alimentar Mondial, Cindy McCain;

Comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn, participă la cea de-a 9-a conferință a vorbitorilor din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării (EUSDR-SC);

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, o primește pe președinta Uniunii Internaționale a Chiriașilor, Marie Linder; participă la cel de-al 10-lea Summit european al regiunilor și orașelor, la Mons, Belgia;

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, participă la conferința anuală privind energia CERAWeek, la Houston, Statele Unite; se întâlnește cu secretarul Departamentului pentru Energie al SUA, Jennifer Granholm;

Yliva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, se întâlnește cu Julie Inman Grant, comisarul pentru e-Safety pentru Australia, la Sydney; vizitează Centrul internațional pentru copii dispăruți și exploatați din Australia (ICMEC);

Germania: Forumul de adaptare al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice; discuție cu cancelarul german Olaf Scholz privind consolidarea democrației;

Rusia: Serghei Lavrov se întâlnește cu secretarul general al Organizației de Cooperare de la Shanghai;

ONU: Consiliul de Securitate se reunește pe tema dezarmării și neproliferării nucleare.

[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Olivia Gyapong, Sofia Mandilara]