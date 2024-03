Partidul Popular European (PPE) va fi în poziția de a i se cere să păstreze portofoliile cheie, sugerează Thanasis Bakolas, secretarul general al PPE, într-un.interviu Euractiv, înaintea congresului partidului de la București.

The European news you deserve to read. Welcome to The Capitals by Euractiv.

*** (sponsor) Today’s edition is powered by the Party of the European Left Watch Spitzenkandidat Walter Baier’s speech at the EU Elections Kick-off Event in Ljubljana.Watch now

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

INSTITUȚIILE UE

Raportul politic de forțe care va apărea după alegerile europene din iunie va conduce la un apel ca centrul-dreapta al UE să păstreze sub conducerea sa portofoliile cheie ale politicilor europene, a declarat Thanasis Bakolas, secretarul general al Partidului Popular European, cea mai mare familie politică din Europa, într-un interviu acordat Euractiv înaintea congresului partidului din 6-7 martie de la București. Citește mai mult.

BERLIN

Germania avertizează asupra unui război informațional rusesc după scandalul interceptărilor telefonice. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat duminică în legătură cu amenințarea tot mai mare a unui război informațional rusesc, după ce o conversație telefonică între oficiali germani a fost interceptată și divulgată în presa rusă. Citește mai departe.

PARIS

Extrema dreaptă franceză: Alegerile europene: "referendum" împotriva imigranților și a autoritarismului Bruxelles-ului.Marsilia a găzduit duminică reuniunea de lansare a campaniei electorale europene a Rassemblement National, în cadrul căreia liderul Jordan Bardella, flancat de figura de rezistență și deputatul Marine Le Pen, a atacat în forță imigrația, Uniunea Europeană și executivul acesteia. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Organismul consultativ al Consiliului Europei susține legea spaniolă a amnistiei. Comisia de la Veneția, un organism consultativ constituțional al Consiliului Europei (COE), ar susține legea spaniolă de amnistie, deși sugerează îmbunătățiri ale textului și solicită un dialog calm înainte de aprobare, potrivit unui proiect de raport consultat de EFE, partenerul Euractiv. Citește mai mult.

ROMA

Schmit a fost ales principalul candidat pentru postul de conducere al Comisiei, promițând respect, valorile UE și combaterea dreptei. Comisarul european pentru muncă, Nicolas Schmit, a fost ales cu o largă majoritate drept candidatul principal al social-democraților europeni în perspectiva alegerilor europene din iunie, în cadrul congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PES) care a avut loc sâmbătă în Italia. Citește mai mult.

NICOSIA

Liderul cipriot turc exclude orice discuții fără un statut egal. Ciprioții turci nu se vor așeza la nicio masă de negocieri dacă nu le va fi recunoscută suveranitatea și statutul egal, a declarat duminică pentru AFP liderul statului separatist autoproclamat în nordul Ciprului. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Polonia negociază o exceptare de la prevederile Green Deal. Guvernul polonez negociază cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, pentru ca țara să fie scutită de unele prevederi ale Acordului european privind ecologizarea, a confirmat un ministru pentru presă. Citește mai mult.

PRAGA

Un eurodeputat ceh contestă Comisia Europeană în legătură cu numirea controversată a trimisului IMM-urilor. Europarlamentarul ceh Martina Dlabajová a contestat Comisia Europeană în legătură cu numirea controversată a unui trimis al UE pentru IMM-uri, punând la îndoială faptul că procesul de selecție s-a bazat pe merit și pe egalitatea de șanse. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Ministrul slovac de externe Blanar se întâlnește cu ministrul rus Lavrov în Turcia. Un membru de rang înalt al guvernului slovac s-a întâlnit sâmbătă (2 martie) cu omologul său rus, într-o întâlnire rară la nivel înalt între un stat membru al Uniunii Europene și o țară pe care UE a încercat să o izoleze. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

ZAGREB

Partidul de opoziție Možemo cere Croației să recunoască Palestina. Croația trebuie să recunoască statul palestinian, deoarece acest lucru ar trimite un mesaj că națiunea și UE susțin dezescaladarea conflictului, a declarat vineri partidul de opoziție croat de stânga-verde Možemo, adăugând că va include această cerere în programul său pentru alegerile europene și naționale. Citește mai mult.

AGENDA

UE: Consiliul Justiție și Afaceri Interne se reunește pentru a discuta despre azil și migrație, spațiul Schengen, traficul de droguri și crima organizată și altele; Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie, în componența sa privind energia, ar trebui să se concentreze pe securitatea aprovizionării și pe pregătirile pentru iarna 2024-2025 în vederea atingerii obiectivelor 2030 pentru climă, și multe altele;

Vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič, participă la o masă rotundă în cadrul Conferinței europene pentru o tranziție justă; Participă la SolarPower Summit 2024;

Participă la sesiunea plenară de deschidere a evenimentului "Ideas Lab 2024" al grupului de reflecție CEPS; Vicepreședintele Vĕra Jourová vorbește la Săptămâna europeană a societății civile; Vorbește la Congresul Asociației Europene a Femeilor Avocați (EWLA);

Vicepreședintele Dubravka Suica găzduiește KAS - Dialogul multinațional privind politica de dezvoltare și delegația Uniunii Internaționale a Femeilor pentru Democrație (IWDU);

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, ia cuvântul la ceremonia de deschidere și la masa rotundă ministerială din cadrul Conferinței regionale pentru Orientul Apropiat din Iordania, organizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură;

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Iliana Ivanova, o primește pe președinta Forumului European al Tineretului, Maria Rodriguez;

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în vizită oficială la Helsinki, Finlanda: se întâlnește cu președintele Parlamentului, Jussi Halla-aho, și cu liderii grupurilor parlamentare; se întâlnește cu prim-ministrul Petteri Orpo și cu președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb; ONU: Sesiunea Adunării Generale privind Gaza;

*** [Editat în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Translated with DeepL.com (free version)