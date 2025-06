Principalul responsabil cu sancțiunile se pregătește pentru eventualitatea de a nu-i avea alături pe partenerii americani în utilizarea sancțiunilor împotriva Rusiei. | Premierul polonez Donald Tusk și guvernul său, suspuși azi moțiunii de cenzură.

Trimisul UE pentru sancțiuni se pregătește să meargă singur

Germania are un nou ambasador la UE

Bătălia pentru recrutarea în Parlamentul European

Cruciada solitară a șefului Direcției Sancțiuni: În sediul central al Comisiei Europene din Berlaymont, principalul responsabil al UE cu sancțiunile se pregătește să lupte singur împotriva Rusiei. „Dacă americanii ar decide să nu continue cu sancțiuni suplimentare, ceea ce sper că nu se va întâmpla, dar dacă se va întâmpla acest lucru, cred că ar fi în continuare foarte util ca UE să continue cu sancțiunile noastre, deoarece cred că acestea au un impact substanțial”, ne-a declarat David O'Sullivan - fost ambasador al UE la Washington - mie și lui Thomas Moller-Nielsen într-un interviu exclusiv.

„Sancțiunile noastre sunt mai semnificative din punct de vedere economic pentru Rusia”, a declarat înaltul funcționar public, a cărui sarcină este să asigure eficacitatea sancțiunilor UE la nivel mondial.

Timp de mai mulți ani, în timpul administrației Biden, Comisia și Casa Albă și-au coordonat îndeaproape sancțiunile împotriva Rusiei. Dar la șase luni de la începutul noii ere Trump, O'Sullivan nu are încă un omolog american.

Au dispărut călătoriile comune pentru aplicarea sancțiunilor în întreaga lume (deși O'Sullivan a negat că acestea au un impact semnificativ).

Obținerea acordului americanilor pentru mai multe sancțiuni împotriva Rusiei se dovedește mult mai dificilă. Ursula von der Leyen și Kaja Kallas au propus marți o nouă serie de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. Acest al 18-lea pachet de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 include o interdicție de tranzacționare a gazoductului Nord Stream și o reducere a plafonului G7 privind prețul petrolului de la 60 de dolari pe baril la 45 de dolari, o măsură menită să priveze economia rusă de venituri.

O'Sullivan a declarat că preferința ar fi să convină asupra noului plafon de preț cu SUA și cu restul G7 în cadrul unei reuniuni care va avea loc în Canada în acest weekend; dar dacă americanii nu sunt de acord, „va trebui să decidem dacă mergem înainte oricum”. O'Sullivan a adoptat un ton surprinzător de pesimist cu privire la un proiect de lege american foarte mediatizat al senatorului republican Lindsey Graham, care ar putea crește drastic miza asupra Moscovei. Chiar și von der Leyen a salutat - deși cu prudență - planul lui Graham, care ar urma să impună tarife de 500% tuturor țărilor care cumpără petrol rusesc. Dar O'Sullivan a declarat: „Nu cred că nimic din acest proiect de lege va schimba poziția Indiei sau a Chinei sau a oricărei alte țări”.

Și a adăugat: „Am văzut deja în cazul Chinei că majorarea tarifelor a dus la majorarea altor tarife”. Izolarea crescândă a UE în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei nu diminuează determinarea lui O'Sullivan. „E vorba de impactul cumulativ al tuturor sancțiunilor pe care le-am impus, care zdrobește economia rusă ... Toți indicatorii-cheie din economia rusă sunt pe roșu”.

Declarația ediției: „Avem cu toții obligația de a risipi unele mituri despre viața la Bruxelles” - Ellen Robson, director general pentru resurse umane al Parlamentului.

Noul ambasador al Germaniei la Bruxelles: Thomas Ossowski, diplomat cu experiență care a mai fost detașat anterior la Bruxelles, va fi noul ambasador al Germaniei la UE, a aflat Euractiv. A reprezentat timp de patru ani Germania în puternicul Comitet politic și de securitate al UE, care coordonează securitatea și apărarea. La Bruxelles, Ossowski este văzut ca o persoană care cunoaște bine instituțiile UE, după ce a contribuit la negocierea pentru Germania a bugetului pe termen lung al blocului comunitar. El a mai fost director general pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Citește mai mult.

Luptă juridică pe tema recrutării în UE: Într-un eveniment puțin mediatizat, Italia, Spania, Franța și Belgia duc o luptă juridică împotriva Parlamentului European din cauza deciziei acestuia de a limita noile campanii de recrutare doar la anumite naționalități. În încercarea de a crea o distribuție mai echitabilă a naționalităților UE în cadrul administrației sale, Parlamentul a lansat campanii separate de angajare a cetățenilor austrieci, luxemburghezi, ciprioți și olandezi, țările cel mai puțin bine reprezentate în personalul Parlamentului.



Genul nostru de „meritocrație”: În joc sunt doar câteva sute de locuri pe o listă din care Parlamentul va extrage viitorii candidați. Spania și Italia s-au adresat însă instanței, susținând că adunarea UE încalcă principiul sacrosanct al angajării exclusiv pe bază de merit. Dacă Parlamentul câștigă, Comisia ar putea adopta aceeași abordare directă.



„Pur și simplu credem că măsurile soft pe care am încercat să le facem să funcționeze în ultimii 15 ani nu funcționează”, a declarat Ellen Robson, șefa resurselor umane din cadrul Parlamentului, în cadrul unei conferințe organizate marți.



„Suntem încrezători că vom câștiga procesele”. Peste o duzină de țări susțin Parlamentul, la Curtea de Justiție. Diplomatul olandez Tristan Schyns a declarat: „Mi-e greu să înțeleg că un sistem pur bazat pe merit ar duce la un sistem în care pur și simplu ați avea mai puțini nordici ... olandezi ... cehi, portughezi, luxemburghezi, irlandezi”. Citește mai mult



Din seria „V-am spus eu”: Comisia Europeană și-a revizuit marți lista țărilor cu risc ridicat în ceea ce privește criminalitatea financiară, eliminând oficial Emiratele Arabe Unite, confirmând relatările anterioare ale Euractiv. Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibia, Nepal și Venezuela au fost adăugate pe lista cu risc ridicat, care obligă entitățile UE să analizeze mai atent tranzacțiile financiare.



Ungaria se alătură revizuirii CEDO: Ungaria s-a alăturat unei inițiative Danemarca-Italia, despre care a relatat Euractiv - care solicită o dezbatere politică privind modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului interpretează Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Scenariul actual „face aproape imposibilă expulzarea migranților ilegali care au comis infracțiuni grave”, a scris ministrul afacerilor europene al Ungariei, János Bóka, pe X. „Acest lucru trebuie să înceteze!”



POLONIA



Tusk se confruntă cu un vot de încredere, în timp ce tensiunile în coaliție cresc. Guvernul lui Donald Tusk se confruntă astăzi cu un vot de încredere crucial în parlament - o mișcare care ar putea declanșa alegeri anticipate și ar pune capăt menținerii la putere a actualei coaliții de guvernare. Citește mai mult.



SPANIA



O scurgere de informații de la Bruxelles zguduie politica spaniolă. Comisia Europeană a exprimat preocupări legate de statul de drept cu privire la legea spaniolă de amnistie pentru separatiștii catalani într-un proiect de aviz neobligatoriu care a fost divulgat marți presei spaniole. Citește mai mult.



GERMANIA



Infracțiunile comise de extremiști de dreapta în Germania aproape se dublează. Numărul infracțiunilor pe fond de extremă dreapta a crescut anul trecut cu 47,4%, ajungând la 37.835, inclusiv 1.281 de acte de violență, potrivit unui raport anual privind extremismul, prezentat marți de Ministerul german de Interne și de serviciul secret intern. Numărul celor considerați extremiști de dreapta a crescut, de asemenea, cu aproximativ 23%, ajungând la 50.250, aceasta fiind cea mai comună formă de extremism.



ITALIA



Italia riscă fondul de redresare al UE. Experții avertizează că slaba supraveghere a beneficiului de 200 de miliarde de euro al Italiei în cadrul fondului de redresare al UE post-COVID lasă ușa deschisă risipei, corupției și, în unele cazuri, infiltrării mafiei. Citește mai mult.



AUSTRIA



Împușcături în plin într-o școală. Un fost elev a ucis 10 persoane și s-a sinucis într-un schimb de focuri care a avut loc la o școală secundară din Graz, în sud-estul Austriei. Citește mai mult.



Tot pe Euractiv



Ministrul de externe al Indiei a declarat săptămâna aceasta pentru Euractiv că țările UE care spun că India ar trebui să fie mai critică față de Rusia în legătură cu războiul din Ucraina au nevoie de o lecție de istorie, în special în ceea ce privește Kashmirul. Citește mai mult.



Danemarca va lua în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, a declarat ministrul danez al digitalului, Caroline Stage Olsen, pentru Euractiv într-un interviu exclusiv. Citește mai mult. (Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că acordă câteva luni pentru un impuls la nivelul UE de a face același lucru, în caz contrar Franța va face acest lucru ea însăși).



Aproximativ 50 000 de eurocrați aspiranți și-au văzut speranțele spulberate, deoarece Comisia a amânat din nou un test mult așteptat. Citește mai mult.



La un an de la alegeri, regiunea Bruxelles este în continuare fără guvern - un blocaj fără precedent care duce finanțele orașului la faliment. Citiți mai multe.



Franța: După ce a anunțat că Parisul va recunoaște oficial Palestina ca stat independent la sfârșitul acestei luni, Palatul Élysée pare acum să dea înapoi sub presiunea Tel Avivului și a aliaților Israelului. Citește mai mult.