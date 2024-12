Slovacia se opune „sancțiunilor sau interferențelor grabnice” în alegerile din Gerogia. | Scholz vs Merz: manifestele electorale dezvăluie viziuni diferite pentru modernizarea Germaniei.

BRATISLAVA

Slovacia se opune „sancțiunilor sau interferențelor grabnice” în rezultatele alegerilor din Georgia, a declarat ministrul slovac de externe Juraj Blanár (Smer-SD/NI). El a criticat refuzul președintei pro-UE din Georgia, Salome Zurabishvili, de a demisiona și, de asemenea, Parlamentul European pentru ceea ce a numit politizarea situației. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

BERLIN

Scholz vs Merz: manifestele electorale dezvăluie viziuni diferite pentru modernizarea Germaniei. Cu germanii urmând să voteze în februarie, cele două partide principale își vor prezenta marți manifestele electorale, dezvăluind abordări divergente pentru a readuce țara pe picioare. Citește mai mult.

PARIS

Liderii farmaceutici se întrunesc la Paris pentru a dezvălui strategiile de vaccinare. Principalii producători de vaccinuri își vor prezenta strategia de vaccinare Comitetului Tehnic pentru Vaccinări (CTV) la birourile autorității naționale franceze de sănătate HAS din Paris, marți. Citește mai mult.

STATELE NORDICE & BALTICE

STOCKHOLM | BERLIN

Suedia intensifică criticile la adresa Berlinului în cearta privind prețul energiei. Germania ar trebui să-și împartă zona de preț a energiei electrice și să permită ca fondurile UE să fie direcționate către centralele nucleare, a declarat luni ministrul suedez al Energiei Ebba Busch, adăugând combustibil la o ciocnire politică de lungă durată cu Berlinul. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Fermierii spanioli protestează împotriva acordului UE-Mercosur. Zeci de mii de fermieri spanioli au protestat luni la Madrid, exprimându-și respingerea acordului comercial UE-Mercosur, despre care spun că creează concurență neloială între cele două blocuri comerciale. Citește mai mult.

ROMA

Modificările bugetare de ultimă oră, creșterea salariului ministrului cu 7.300 de euro, provoacă scandal în Italia. Modificările de ultimă oră aduse legii bugetului, inclusiv unul care oferă miniștrilor nealeși o creștere lunară a salariului de peste 7.300 de euro fiecare, au făcut furori în parlament. Citește mai mult.

LISABONA

Portugalia are probleme cu Bruxelles-ul din cauza intrării gratuite a rezidenților la muzeu. Comisia Europeană a lansat luni proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva Portugaliei din cauza „regulilor discriminatorii” care permit numai rezidenților accesul liber la muzee, monumente și palate 52 de zile pe an. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA | ROMA

Grupul Berlusconi ar intenționa să cumpere un radiodifuzor polonez de top. Grupul MFE-MediaForEurope, deținut de familia lui Silvio Berlusconi, și-a asigurat finanțare de 3,4 miliarde de euro pentru potențiale achiziții în Europa. Nu este exclusă preluarea radiodifuzorului privat de top TVN din Polonia. Citește mai mult.

PRAGA

Cehia vrea să amâne ETS 2 cel puțin până în 2028. Cehia va încerca să amâne noua schemă UE de tarifare a carbonului pentru combustibilii rutieri și de încălzire, cunoscută sub numele de ETS2, cel puțin până în 2028, a declarat luni prim-ministrul Petr Fiala. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Borissov începe discuții guvernamentale cu partenerii PPE, partidele pro-ruse și populiste. Fostul premier bulgar Boyko Borissov și partidul său GERB (PPE) au anunțat luni că vor începe discuțiile la Sofia pentru formarea unui guvern care să scoată țara din criza politică de lungă durată. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Primarul Bucureștiului își anunță candidatura la președinție. Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat luni seară că va candida în calitate de candidat independent la alegerile prezidențiale din România, programate în primăvara anului 2025. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Consiliul de Mediu se întrunește pentru a discuta despre pierderile de peleți de plastic, vehiculele scoase din uz, obiectivul climatic pentru 2040 și multe altele;

Consiliul Afaceri Generale se așteaptă să continue pregătirile pentru următoarea reuniune a Consiliului European;

A treia conferință de aderare cu Albania a avut loc la Bruxelles pentru deschiderea negocierilor privind Clusterul 6: Relații externe;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, se întâlnește cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la Ankara;

Parlamentul dezbate în plenul răsturnării regimului sirian;

Voturi privind alegerea Avocatului Poporului, data aplicării Regulamentului de defrișare și multe altele;

Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, prezidează ceremonia de decernare a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire.

*** [Editat dSearantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor-Braçe, Sofia Mandilara]