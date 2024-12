Slovacia nu crede că va exista o rezolvare militară a războiului Ucraina-Rusia. | Planurile Germaniei de a promova reforma UE privind migrația, în pragul eșecului.

The Capitals vă aduce cele mai recente informații din întreaga Europă, prin intermediul corespondențelor de pe teren realizate de rețeaua media Euractiv.

În știrile de astăzi din The Capitals:

BRATISLAVA

Slovacia nu crede că va exista o rezolvare militară a războiului Ucraina-Rusia, reiterându-și planurile de a trimite doar sprijin umanitar și neletale și făcând apel la soluții de pace prin comunicarea cu Rusia. „Nu mai avem un sistem de apărare aeriană pe care să îl furnizăm, deoarece propriul nostru cer este acum neprotejat, după ce (guvernul anterior) a dat sistemul S-300 Ucrainei. Dar vom continua să oferim sprijin umanitar și non-letal”, a declarat miercuri, la Bruxelles, ministrul slovac de externe, Juraj Blanár. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

BERLIN

Planurile Germaniei de a promova reforma UE privind migrația, în pragul eșecului. Guvernul german a promovat reforma UE privind migrația ca soluție la migrația ilegală, însă planurile sale de accelerare a punerii în aplicare par aproape sigure de eșec, a aflat Euractiv. Citește mai mult.

Scholz din Germania îndeamnă opoziția să ajungă la un acord privind relaxarea economică înainte de alegerile anticipate. Germania ar trebui să adopte, înainte de alegerile anticipate din februarie, câteva legi-cheie pentru a relaxa economia aflată în dificultate, a declarat miercuri cancelarul Olaf Scholz în Bundestag. El a îndemnat opoziția conservatoare să voteze în consecință. Citește mai mult.

PARIS

Căderea guvernului Barnier: A doua zi după. La câteva ore după căderea guvernului premierului Michel Barnier, scena politică franceză este afectată de urgența formării unei noi coaliții pentru a face față termenelor bugetare și de întrebarea dacă președintele francez Emmanuel Macron va demisiona. Citește mai mult.

Prăbușirea guvernului francez este încă o lovitură dată statutului lui Macron în UE. Prăbușirea guvernului lui Michel Barnier la sfârșitul zilei de miercuri a aruncat Franța într-o nouă rundă de instabilitate politică și economică, slăbind și mai mult vocea Parisului în cercurile UE. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

O navă de război rusă trage asupra unui elicopter german pe fondul creșterii tensiunilor în Marea Baltică. O navă de război rusă a tras miercuri focuri de semnalizare către un elicopter al armatei germane aflat într-o misiune de recunoaștere deasupra Mării Baltice, pe fondul creșterii tensiunilor în regiune. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Meloni și Orbán își consolidează legăturile, pe fondul creșterii provocărilor europene. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni l-a primit pe prim-ministrul ungar Viktor Orbán la Palazzo Chigi pentru a doua oară în șase luni pentru a discuta mai multe probleme, concentrându-se pe migrația ilegală și cooperarea europeană. Citește mai mult.

MADRID

Ancheta privind finanțarea neregulamentară a partidelor a fost extinsă împotriva lui Pérez de la SALF. Sistemul judiciar spaniol a extins ancheta în curs de desfășurare împotriva lui Alvise Pérez, liderul partidului de extremă dreapta SALF, cu privire la presupusa finanțare ilegală a partidului său în timpul ultimei campanii electorale din UE. Citește mai mult.

LISABONA

Primarii portughezi îndeamnă Spania să continue lucrările la trenurile de mare viteză. Oficialități din nordul Portugaliei, din Porto și din guvernul regional al Galiciei au semnat miercuri un manifest prin care solicită guvernului spaniol să accelereze lucrările la o legătură feroviară de mare viteză între Porto și Vigo până în 2030. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Eurodeputatul polonez Jarubas va deveni probabil șeful noii comisii pentru sănătate. Parlamentarii europeni din Partidul Popular European (PPE) vor face lobby pentru noua comisie permanentă pentru sănătate a Parlamentului European, care necesită un nou președinte, același cu cel numit pentru subcomisia pentru sănătate condusă de eurodeputatul polonez Adam Jarubas în iulie. Citește mai mult.

PRAGA

Cehii văd „jocuri” rusești după ce Moscova oprește livrările de petrol. Livrările de petrol din Rusia către Cehia prin oleoductul Druzhba au fost oprite fără explicații, ridicând suspiciuni; totuși, oficialii cehi rămân calmi. Citește mai multe.

ȘTIRI DIN BALCANI

BUCUREȘTI

Votul prezidențial de duminică, văzut ca un referendum privind viitorul european al României. România ar putea alege duminică primul său președinte de extremă-dreapta, în cadrul unui vot-cheie pentru membrul UE și NATO care se învecinează cu Ucraina. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie în componența sa Transporturi se reunește pentru a discuta despre siguranța rutieră, drepturile pasagerilor aerieni și altele;

Președintele Parlamentului Roberta Metsola vizitează Varșovia înaintea președinției poloneze a Consiliului UE; se întâlnește cu prim-ministrul Donal Tusk;

Comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, susține discursul principal și participă la panelul „Ziua de după război: asigurarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, organizat de Uniunea Internațională pentru Democrație (IDU), la - Washington, Statele Unite.

[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor-Braçe, Sofia Mandilara]