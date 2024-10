„Spunem clar că protejatul lui Le Pen nu este binevenit la Atena”. | Disensiuni în Slovacia, dată fiind posibila blocare a fondurilor europene. | Minstrul ceh de externe rămâne în funcție după remaniere.

The Capitals vă prezintă cele mai recente știri din întreaga Europă, prin intermediul relatărilor de pe teren ale rețelei media Euractiv. Vă puteți abona la newsletterul în limba engleză aici.

Știrile europene pe care meritați să le citiți. Bine ați venit la The Capitals by Euractiv. În știrile de astăzi din The Capitals:

„Spunem clar că protejatul lui Le Pen nu este binevenit la Atena”, a declarat pentru Euractiv Nasos Iliopoulos, purtătorul de cuvânt al partidului Noua Stângă, adăugând că este «de neconceput» invitarea lui Bardella la un forum, pentru a vorbi despre democrație. Citește mai mult pe noul euractiv.com

Deputații slovaci sunt divizați de posibila măsură a Bruxelles-ului de a îngheța fondurile UE. Eurodeputații slovaci sunt puternic divizați cu privire la posibila măsură a Comisiei Europene de a îngheța fondurile UE pe fondul preocupărilor privind statul de drept, membrii partidului de guvernământ condamnând măsura ca fiind motivată politic, în timp ce opoziția rămâne divizată. Citește mai mult pe euractiv.com

PARIS



Barnier stabilește prioritățile politice cheie pentru Franța, în speranța că Bruxelles-ul le va asculta. Michel Barnier a stabilit o serie de priorități politice care cuprind reduceri de cheltuieli, imigrație, sănătate și multe altele într-un discurs amplu susținut marți, cu sugestii și semnale către Bruxelles că Franța este din nou sub control. Citește mai mult.



Noul premier francez desemnează sănătatea mintală drept principala prioritate guvernamentală pentru 2025. Sănătatea mintală va fi una dintre principalele priorități ale noului guvern francez în 2025, a declarat marți premierul francez Michel Barnier deputaților francezi în timpul discursului său privind politica generală. Citește mai mult.



BERLIN | PARIS



Macron și Scholz se întâlnesc la Berlin pentru a discuta despre politica UE. Cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron vor discuta „subiecte legate de afacerile europene și internaționale” la întâlnirea de miercuri de la Berlin, a declarat săptămâna trecută un purtător de cuvânt al guvernului german pentru jurnaliști.

Întâlnirea va avea loc înainte de votul de vineri al statelor membre ale UE cu privire la impunerea sau nu de tarife vamale pentru mașinile electrice chinezești, o chestiune asupra căreia Germania și Franța au divergențe. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și formarea iminentă a noii Comisii Europene sunt, de asemenea, pe ordinea de zi.

După întâlnirea cu Scholz, Macron va ține un discurs la Berlin Global Dialogue, un forum economic.

(Nick Alipour | Euractiv.de)



UK & IRLANDA



The Brief - „Resetarea” UE-Regatul Unit a lui Starmer se confruntă cu realitatea după divorțul eșuat. În timp ce prima întâlnire oficială a premierului britanic Keir Starmer cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are loc miercuri la Bruxelles, un optimism nefamiliar se simte în aer. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI



ROMA

Parlamentarii italieni vor interoga gigantul auto Stellantis. Criza îndelungată a celui de-al patrulea mare producător auto din lume a ajuns acum într-un punct critic, deputații din partidele de opoziție și de guvernământ urmând să îl interogheze pe directorul general Carlos Tavares la 11 octombrie. Citește mai mult.



MADRID



Procurorii spanioli solicită investigarea unei criptomonede gigant care ar fi legată de finanțarea SALF. Procurorii spanioli au cerut marți celui mai înalt organism judiciar al țării să investigheze o presupusă escrocherie cu criptomonede legată indirect de eurodeputatul de extremă dreapta Alvise Pérez, după ce acesta a recunoscut că a primit 100 000 de euro de la directorul companiei fără ca suma să fie declarată. Citește mai mult.



LISABONA



Premierul portughez se va întâlni din nou cu liderul opoziției pe fondul disputei privind bugetul. Premierul portughez Luís Montenegro și liderul Partidului Socialist, Pedro Nuno Santos, se vor întâlni din nou joi, la sfârșitul zilei, în cadrul negocierilor privind bugetul pe 2025, a declarat pentru Lusa o sursă din biroul lui Luís Montenegro. Citește mai mult.



EUROPA DE EST



VARȘOVIA

Partidul polonez de extremă-dreapta primește un impuls în sondaje după inundații. Ultimul sondaj arată că Partidul Confederației din Polonia, de extremă dreapta, a obținut cel mai mare sprijin dintre partidele parlamentare în urma inundațiilor care au lovit regiunile sudice ale țării. Citește mai mult.



PRAGA



Lipavský din Cehia va rămâne în funcție în ciuda remanierii guvernamentale. Ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, va rămâne în guvern, în ciuda unei remanieri în urma căreia partidul său, Partidul Pirat Ceh, s-a retras din coaliția de guvernare. Citește mai mult.



BRATISLAVA



Eurodeputații slovaci sunt divizați cu privire la posibila măsură a Bruxelles-ului de a îngheța fondurile UE. Eurodeputații slovaci sunt puternic divizați cu privire la posibila măsură a Comisiei Europene de a îngheța fondurile UE pe fondul preocupărilor privind statul de drept, membrii partidului de guvernământ condamnând această măsură ca fiind motivată politic, în timp ce opoziția rămâne divizată. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA

Guvernul bulgar nu are o imagine clară a investițiilor rusești în țară. Bulgaria, care nu a sancționat încă niciun activ rusesc, nu are o imagine exactă a dimensiunii și naturii investițiilor rusești în economia țării, a declarat ministrul justiției, Maria Pavlova, ca răspuns la o întrebare parlamentară. Citește mai mult.



AGENDA:



UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului Comisarilor; îl găzduiește pe prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer; o găzduiește pe președinta Georgiei, Salome Zourabichvili;

Vicepreședintele Comisiei Margaritis Schinas participă la reuniunea miniștrilor de interne din cadrul G7 de la Napoli, Italia;

Comisarul pentru justiție Didier Reynders îl găzduiește pe ministrul justiției din Muntenegru Bojan Božović;

***

[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor-Braçe, Sofia Mandilara]