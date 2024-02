Stockholm: Suedia răspunde că e pregătită, după ce Rusia o amenință. | Bruxelles: Rapoartele Comisiei Europene privind statul de drept sunt lipsite de transparență, spun auditorii.

În știrile de astăzi dn The Capitals:

STOCKHOLM

Suedia este pregătită să răspundă la amenințarea cu contramăsuri anunțată de ambasada Rusiei la Stockholm, după anunțul privind iminenta intrare a Suediei în NATO, a declarat marți premierul suedez Ulf Kristersson. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Rapoartele Comisiei Europene privind statul de drept sunt lipsite de transparență, spun auditorii. În timp ce auditorii UE au constatat că raportul anual al Comisiei Europene privind statul de drept nu este transparent și responsabil, legislatorii UE și-au exprimat îngrijorarea cu privire la vulnerabilitatea acestuia la influențele politice. Citește mai mult.

BERLIN

Viitorul grupului de extremă-dreapta din Parlamentul UE, amenințat de divergența franco-germană. Rupturile dintre cei doi mari actori de extremă dreapta din Parlamentul European, AfD din Germania și Rassemblement National al lui Le Pen, se adâncesc, amenințând unitatea lor europeană și viitorul grupului lor parlamentar comun - ID. Citește mai mult.

PARIS

Senatul francez aprobă consacrarea avortului în Constituție printr-un vot istoric. Miercuri, senatorii francezi au votat pe scară largă (267 pentru, 50 împotrivă) în favoarea înscrierii în Constituție a "libertății garantate" a femeilor "de a recurge la o întrerupere voluntară a sarcinii". Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ATENA

Mii de greci paralizează Atena, în timp ce statul de drept este în centrul atenției. Sute de mii de greci au ieșit miercuri pe străzile Atenei, în timp ce țara mediteraneană a marcat un an de la accidentul mortal de tren în care au murit 57 de persoane, pe fondul plângerilor că autoritățile încearcă să îi acopere pe cei responsabili. Citește mai mult.

ROMA

Partidele aflate la guvernare în Italia mizează pe viitoarele alegeri regionale din Abruzzo. Alegerile din regiunea italiană Abruzzo ar putea fi un punct de cotitură pentru coaliția de dreapta a premierului Giorgia Meloni, deoarece stânga, acum unită, care a câștigat în recentele alegeri regionale din Sardinia, pare să reprezinte o amenințare la nivel național și la viitoarele alegeri europene. Citește mai mult.

MADRID

Bruxelles-ul analizează posibila utilizare abuzivă a fondurilor UE în cazul de corupție al spaniolului Koldo. Comisia Europeană a început să investigheze dacă fondurile UE au fost utilizate în mod abuziv în scandalul de corupție Koldo din Spania, care implică comisioane de milioane de euro pentru achiziționarea de măști de protecție în timpul pandemiei, și a trimis informații relevante Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Polonia și Ucraina negociază închiderea temporară a frontierei pentru a stabiliza piața poloneză. Guvernul polonez negociază o închidere temporară a frontierei comune cu Ucraina, astfel încât producția agroalimentară ucraineană să nu mai destabilizeze piața poloneză, a anunțat miercuri premierul Donald Tusk. Citește mai mult.

PRAGA

Deputații cehi zădărnicesc legea căsătoriilor între persoane de același sex. Camera Deputaților a refuzat să modifice legea pentru a permite căsătoria între persoane de același sex, aprobând în schimb doar "parteneriate" între persoane de același sex cu drepturi limitate. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

TIRANA

Zelenskyy cere Balcanilor de Vest să producă echipamente militare pentru a ajuta la lupta împotriva Rusiei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a cerut miercuri (28 februarie) țărilor din Balcanii de Vest să înceapă să producă echipamente militare pentru a ajuta țara sa să lupte împotriva Rusiei, în timp ce UE și SUA continuă să se lupte cu furnizarea de ajutor militar și financiar. Citește mai mult.

ANKARA

Istanbulul va fi principala miză în viitoarele alegeri locale din Turcia. În timp ce opoziția turcă este pregătită să repete succesul electoral din 2019 în capitala Ankara, în viitoarele alegeri locale, lucrurile se vor juca în cel mai mare oraș din Turcia, Istanbul. Aici, AKP-ul președintelui Recep Tayyip Erdoğan și opoziția CHP se află la egalitate. Citește mai mult.

SOFIA

Bulgaria va deveni principala rută pentru importurile de gaze rusești către UE și Ucraina în 2025. Odată cu încetarea preconizată a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina la sfârșitul acestui an, gazoductul Balkan Stream prin Bulgaria va deveni principala rută de aprovizionare pentru UE și Ucraina, după cum s-a discutat în timpul vizitei în centrul de expediere al companiei de stat de gaze Bulgartransgaz (BTG), la care a participat Ditte Juul Jorgensen, cel mai înalt oficial european din domeniul energiei, la centrul de expediere al companiei de stat Bulgartransgaz (BTG). Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Guvernul României prezintă ajutoare pentru apicultorii și fermierii afectați de agresiunea rusească. Două ordonanțe de urgență care vizează instituirea unor programe de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite de apicultori și agricultori au fost adoptate joi de Guvern, ca răspuns la criza declanșată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Citește mai mult.

ZAGREB

HDZ, la putere, refuză să dizolve parlamentul croat, opoziția va protesta în replică. Majoritatea guvernamentală din parlament a refuzat miercuri să dizolve saborul și să convoace alegeri, în pofida cererilor opoziției, care a promis să protesteze în replică. Citește mai mult.

BELGRAD



Observatorii internaționali cataloghează alegerile din Serbia drept "nedrepte". Observatorii internaționali au denunțat miercuri (28 februarie) condițiile "nedrepte" care au permis partidului președintelui sârb Aleksandar Vučić să obțină o victorie controversată și zdrobitoare la alegerile din decembrie. Citește mai mult.



AGENDA





UE: Reuniunea informală a miniștrilor educației ar trebui să se concentreze pe mobilitatea internațională a studenților și multe altele;

Reuniunea informală a miniștrilor educației ar trebui să se concentreze pe mobilitatea internațională a studenților și multe altele; Vicepreședintele Comisiei, Valdis Dombrovskis, participă la sesiunea de lucru a Organizației Mondiale a Comerțului privind finalizarea proiectului de declarație ministerială de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite; participă la sesiunea de lucru privind "Programul de lucru privind comerțul electronic"; se întâlnește cu ministrul industriei, comerțului și investițiilor din Nigeria, Doris N. Uzoka-Anite;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, prezidează Forumul UE-TTPM (țări și teritorii de peste mări);

Voturile din plenul Parlamentului European privind cadrul european de identitate digitală, îmbunătățirea protecției Uniunii împotriva manipulării pieței pe piața angro de energie, necesitatea unui sprijin neclintit al UE pentru Ucraina și multe altele;

Rusia: Președintele Vladimir Putin ține discursul anual către națiune; ministrul afacerilor externe Serghei Lavrov participă la discuțiile ruso-palestiniene privind Gaza;

comisarul pentru afaceri interne, Yiva Johansson, găzduiește Forumul UE privind internetul;Algeria: Summitul Forumului țărilor exportatoare de gaze (GECF);***[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]