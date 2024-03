Îngrijorare în tabăra lui Macron din pricina ascensiunii stângii, potrivit sondajelor de opinie. | UE, în discuții de culise pentru a transmite Turciei un semnal "pozitiv" în concluziile summitului.

În știrile de astăzi din The Capitals

PARIS

Lista comună pentru alegerile europene formată de Partidul Socialist francez și de stânga "Place Publique", condusă de Raphaël Glucksmann, a obținut un scor de 13% în sondajele publicate miercuri și ar putea fi un motiv de îngrijorare în tabăra Renașterii lui Macron, care se teme că baza lor principală de alegători se deplasează spre stânga. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

UE, în discuții de culise pentru a transmite Turciei un semnal "pozitiv" în concluziile summitului. În ultimele zile, Germania a sporit presiunile pentru a adăuga în concluziile summitului UE un mesaj "pozitiv" pentru viitorul relațiilor UE-Turcia, lucru pe care Ciprul nu l-a primit bine, a aflat Euractiv. Citește mai mult.

Auditorii UE avertizează cu privire la "nereguli sau chiar corupție" în fondul de redresare a blocului comunitar pentru pandemie. Corpul de audit al UE a avertizat că strategia Comisiei Europene de a se baza pe statele membre pentru a se asigura că banii din fondul de redresare în caz de pandemie sunt cheltuiți în mod corespunzător sporește "riscul de nereguli sau chiar de corupție". Citește mai mult.

Apetitul scăzut pentru startul campaniei electorale a liberalilor din UE. Liberalii din UE au dat startul campaniei pentru alegerile europene din iunie, fiind primiți în surdină, pe fondul diviziunilor interne care au forțat alianța pluripartidistă să se pună de acord asupra unui program electoral comun, alcătuit din cei mai mici numitori comuni. Citește mai mult.

UE este de acord să reînnoiască avantajele comerciale ale Ucrainei, dar acordul este încă în incertitudine. Deși Parlamentul European și Consiliul UE au găsit un compromis pentru reînnoirea măsurilor de liberalizare a comerțului cu Ucraina până în iunie 2025, cu o "frână de urgență" în cazul unor importuri excesive de alimente cheie, ambasadorii UE au amânat decizia finală până când comisia pentru comerț a Parlamentului a aprobat-o. Citește mai mult.

REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

DUBLIN

Irlandezul Varadkar demisionează în mod neașteptat din funcția de premier. Leo Varadkar a anunțat miercuri că va demisiona din funcția de prim-ministru al Irlandei și lider al partidului de guvernământ Fine Gael, într-o mișcare surprinzătoare pe care a atribuit-o unor motive personale și politice. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Confruntarea cu Rusia trebuie abordată, spune FM suedez. Rusia a înrăutățit în mod semnificativ politica de securitate a Europei și a Suediei, iar abordarea sa conflictuală trebuie abordată, a remarcat ministrul suedez de externe Tobias Billström în declarația sa de politică externă în fața parlamentului suedez cu ocazia recentei aderări a Suediei la NATO. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

LISABONA

Socialiștii își pierd bastionul, iar Luís Montenegro, de centru-dreapta, este numit premier. Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, i-a cerut lui Luís Montenegro, liderul partidului de centru-dreapta PSD (PPE), să formeze guvernul în timpul unei audiențe care a avut loc joi seară, punând astfel capăt la opt ani de guvernare socialistă. Citește mai mult.

Costa a primit un cadou de adio de la Consiliul European. Premierul demisionar al Portugaliei, António Costa (PS), va primi o statuetă care face aluzie la sediul Consiliului European, cu ocazia ultimului său summit UE de la Bruxelles, după opt ani de mandat. Citește mai mult.

MADRID

Partidul spaniol VOX speră să "restabilească suveranitatea națiunilor" în candidatura la UE. Partidul spaniol de extremă-dreapta VOX, în prezent a treia forță parlamentară ca mărime, își va lansa manifestul pentru alegerile europene, sub sloganul "Europa Alive 24", la conferința anuală a partidului din 18-19 mai, au confirmat miercuri surse din partid. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Varșovia îl acuză pe comisarul european Wojciechowski pentru protestele fermierilor. Comisarul polonez pentru agricultură Janusz Wojciechowski este vinovat pentru problemele care au dus la protestele fermierilor din Polonia, a declarat biroul premierului Donald Tusk, ca răspuns la o scrisoare pe care oficialul european i-a trimis-o premierului, adăugând că acesta ar trebui "să-și vadă de treabă". Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgaria investește peste 295 de milioane de euro într-un gazoduct cheie pentru Balcani. Bulgaria a decis să investească peste 295 de milioane de euro în așa-numitul "coridor vertical", o inițiativă-cheie între operatorii de transport de gaze din șapte țări din Balcani, pentru a reduce dependența de gazul rusesc. Citește mai mult.

BUCUREȘTI | SOFIA

Bulgarii și românii nu vor mai fi nevoiți să prezinte un act de identitate la frontierele aeriene și maritime interne ale UE. Bulgarii și românii nu vor mai fi supuși verificărilor la intrarea oficială în spațiul Schengen la frontierele interne aeriene și maritime ale UE începând cu 31 martie, deși vor fi efectuate în continuare controale la trecerea frontierelor terestre. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Comisia Europeană este îngrijorată de faptul că România nu a pus în aplicare reformele de redresare. Comisia Europeană a adresat un avertisment Bucureștiului cu privire la întârzierea în implementarea măsurilor din Planul național de redresare și reziliență (PNR), în timp ce ministrul român Adrian Câciu subliniază necesitatea accelerării progreselor, dar aplaudă măsurile deja luate. Citește mai mult.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ

UE: Consiliul European se reunește pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu, apărare, extindere, migrație și altele; Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, susține un discurs la Summitul privind energia nucleară 2024; Participă la Summitul PPE;

Vicepreședinta Margaritis Schinas a avut o întâlnire comună prin videoconferință cu președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, și cu președintele Comisiei Uniunii Africane, Moussa Faki;

Kadri Simson, comisarul pentru energie, susține un discurs principal la evenimentul la nivel înalt intitulat "Guvernanța în domeniul energiei și al climei în Ucraina - către o reconstrucție ecologică"; a avut o întâlnire cu subsecretarul de stat britanic pentru securitate energetică și Net Zero, Andrew Bowie;

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, participă la dezbaterea privind viitorul PAC, organizată de Comisia pentru resurse naturale a Comitetului European al Regiunilor;

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, participă la un eveniment la nivel înalt privind protecția asistenței medicale în Gaza;

Comisarul pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra, participă la reuniunea ministerială de la Copenhaga privind clima, la Copenhaga, Danemarca; are întâlniri cu președintele desemnat al COP29, Mukhtar Babayev, cu ministrul britanic pentru securitate energetică și Net Zero, Graham Stuart, cu președintele Alianței Statelor Insulare Mici (AOSIS) și cu ministrul resurselor naturale și mediului din Samoa, Cedric Schuster;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, ia cuvântul în cadrul evenimentului la nivel înalt UE-America Latină și Caraibe (ALC) pe tema "Dezvoltarea umană incluzivă și accesul echitabil la produsele de sănătate";

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Iliana Ivanova, îl primește pe comisarul pentru educație, știință, tehnologie și inovare al Uniunii Africane, Mohammed Belhocine;

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, participă la dezbaterea privind "O agendă strategică socială puternică pentru Europa" în cadrul sesiunii plenare a CESE; participă la Forumul Pact pentru competențe; găzduiește copreședinții Grupului de acțiune pentru drepturile copilului și reprezentanți ai Consiliului consultativ pentru copii;

Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, se întâlnește cu secretarul general al ONU, António Guterres; participă la Summitul PPE;

[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Olivia Gyapong, Sofia Mandilara; corespondență de la București: Cătălina Mihai]