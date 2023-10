Guvernul bulgar va avea discuții cu Comisia Europeana, Ungaria și Serbia pe tema taxei speciale pe energie, care ar viza Gazprom. | Liderii UE promit granițe mai stricte și mai multe repatrieri după atacul de la Bruxelles.

SOFIA

Guvernul bulgar va purta în curând discuții cu partenerii săi europeni cu privire la impunerea unei noi taxe pe gazul rusesc care tranzitează teritoriul său, o măsură care, în mod previzibil, a provocat furia Serbiei și Ungariei. La sfârșitul săptămânii trecute, Sofia a impus o "taxă specială pe energie" de 10 euro/MWh pentru gazul rusesc care tranzitează Bulgaria.

"Suntem pe cale să purtăm primele discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, ai Ungariei și ai Serbiei. Urmează un Consiliu European, la care voi avea ocazia să discut cu ei. Noi spunem că această taxă este pentru compania rusă Gazprom, nu pentru aceste țări (Ungaria și Serbia) sau pentru (compania bulgară de stat) Bulgartransgaz", a declarat premierul Nikolay Denkov. Citește mai mult

INSTITUȚIILE UE

Liderii UE promit granițe mai stricte și mai multe repatrieri după atacul de la Bruxelles. Liderii Belgiei și Suediei și șeful executivului Uniunii Europene au promis miercuri să înăsprească securitatea la frontiere și să intensifice repatrierile după ce un solicitant de azil refuzat din Tunisia a împușcat mortal doi suporteri suedezi de fotbal la Bruxelles. Citește mai mult

PARIS

Sub presiunile Comisiei, guvernul francez ocolește parlamentarii în promovarea legii bugetului. Guvernul francez a trecut miercuri primul capitol al proiectului său de lege a bugetului 2024 prin parlament, fără vot. În lipsa măsurilor, Comisia amenință să deschidă procedura pentru deficitul excesiv în primăvară. Citește mai mult

Alegeri europene | Sondaj: Partidul lui Le Pen preia conducerea în sondaje. Ultimele date din sondajele de opinie din Franța plasează în top partidul naționalist Rassemblement National (RN), cu candidatul la europarlamentare Jordan Bardella, în timp ce partidul centrist și pro-european Renaissance al președintelui Emmanuel Macron este în urmă, pe măsură ce alegerile europene se apropie. Citește mai mult.

BERLIN

Germania îndeamnă Egiptul și Iordania să ajute la evacuarea civililor din Gaza, pe măsură ce conflictul se intensifică. Cancelarul Olaf Scholz a făcut presiuni asupra Egiptului și Iordaniei pentru a obține sprijin în evacuarea civililor din Fâșia Gaza și furnizarea de ajutoare, pe fondul temerilor tot mai mari că conflictul dintre Hamas și Israel va continua să se agraveze. Citește mai mult.

HAGA

Olandezii iau măsuri pentru a reduce stresul din rețeaua de electricitate. Olanda va lua măsuri "extraordinare" pentru a reduce stresul asupra rețelei naționale de electricitate, unde cererea și oferta au atins niveluri similare. O astfel de măsură ar consta în stimulente pentru ca marile companii să folosească mai puțină electricitate la orele de vârf, a anunțat miercuri ministrul olandez demisionar al Energiei, Rob Jetten (D66/Renew). Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ATENA

Premierul grec: Turcia evită să condamne Hamas ca organizație teroristă. Poziția Turciei de a nu condamna Hamas ca organizație teroristă este "problematică" și dezechilibrată, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis într-un interviu, adăugând că Atena este în alertă în urma atacurilor teroriste din UE. Între timp, o sursă de la Bruxelles a declarat pentru Euractiv că autoritățile UE rămân vigilente cu privire la țările europene cu mari comunități musulmane. Citește mai mult.

ROMA

Meloni anunță un proiect de buget "realist" de 24 de miliarde de euro. Premierul italian Giorgia Meloni a adoptat marți, în cadrul unei conferințe de presă, un proiect de buget 'realist' de 24 de miliarde de euro, în timp ce țările blocului comunitar se pregătesc pentru o lume în care regulile UE privind deficitul, lăsate deoparte de la pandemie, se vor întoarce probabil să le bântuie. Citește mai mult

MADRID

Partidul Socialist din Spania ar urma să ajungă la egalitate cu centrul-dreapta: sondaj. Partidul Socialist (PSOE/S&D) al premierului în exercițiu Pedro Sanchez și principalul partid de opoziție, Partido Popular (PP/PPE), ar fi la egalitate în sondaje și ar avea același număr de locuri în parlament dacă alegerile ar avea loc astăzi, potrivit datelor unui nou sondaj realizat de Centrul de Stat pentru Cercetări Sociologice (CIS), dat publicității miercuri. Citește mai mult.



VALLETTA



Finanțarea UE pentru gazoductul Melita, sub semnul întrebării, în ciuda afirmațiilor guvernului. În ciuda afirmațiilor guvernului potrivit cărora planurile pentru un gazoduct între Malta și restul UE sunt în curs de desfășurare, un oficial UE a declarat că includerea acestuia pe o listă de posibile proiecte care urmează să fie finanțate nu este încă sigură și chiar și așa, rămân semne de întrebare cu privire la acordarea finanțării. Citește mai mult.



EUROPA DE EST

VARȘOVIA



Opoziția poloneză ar putea debloca banii UE pentru redresare dacă se află la putere. Dacă partidele de opoziție din Polonia se vor uni pentru a forma cea mai puternică coaliție, după ce au obținut împreună rezultate bune în alegeri, acestea vor lucra în vederea reconcilierii cu UE, după ce PiS din Polonia a declanșat un lung război de tracțiune cu Comisia. Citește mai mult.



PRAGA



Guvernul ceh plănuiește eliminarea treptată a cărbunelui până în 2033 și a petrolului și gazelor până în 2050. Guvernul ceh a aprobat un proiect revizuit al Planului național privind energia și clima (NECP), care vizează eliminarea treptată a cărbunelui până în 2033 și a petrolului și gazelor până în 2050. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



BUCUREȘTI



România semnează un acord cu Ucraina privind culoarul de solidaritate. Premierul României, Marcel Ciolacu, și omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, au semnat miercuri, la Kiev, un acord pentru asigurarea unui tranzit sigur al produselor ucrainene și dezvoltarea punctelor de trecere a frontierei dintre Ucraina și România. Citește mai mult.



LIUBLIANA



Slovenia inițiază o revizuire a numirilor în justiție. Parlamentul sloven a inițiat miercuri o procedură de transfer al numirilor judiciare de la parlament la președinte și o modificare a componenței Consiliului Judiciar, care verifică candidații. Citește mai mult.



BELGRAD



Vucic are o întâlnire "amicală" cu Putin în China. Președintele sârb Aleksandar Vučić a avut o scurtă conversație cu președintele rus Vladimir Putin la Beijing, deși nu a existat o întâlnire bilaterală oficială între cei doi, a declarat marți liderul sârb. Citește mai mult.



TIRANA



Kosovo vrea sprijinul KFOR la granița cu Serbia. Premierul kosovar Albin Kurti a cerut ca forțele suplimentare KFOR desfășurate în Kosovo să 'acorde prioritate securității la granița dintre Kosovo și Serbia, a declarat el în timpul unei întâlniri cu comandantul misiunii de menținere a păcii a NATO în Kosovo, Özkan Ulutaș. Citește mai mult.



AGENDA



UE: Consiliul Justiție și Afaceri Interne se reunește pentru a discuta despre azil și migrație, protecție civilă, în special în ceea ce privește incendiile forestiere, starea generală a spațiului Schengen. combaterea conținutului infracțional infantil și altele;

Reuniunea informală a miniștrilor comerțului este așteptată pentru a discuta despre rolul comerțului în securitatea economică europeană, pentru a revizui agenda comercială bilaterală și multe altele;

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, participă la Summitul UE-SUA, la Washington, SUA;

Vicepreședintele Dubravka Šuica susține un discurs principal la "Conferința regională UNECE privind ICPD30 - Populația și dezvoltarea: Asigurarea drepturilor și a opțiunilor", la Geneva, Elveția; are întâlniri cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, secretarul executiv al UNECE, Tatiana Molcean, secretarul general adjunct al ONU și director executiv adjunct pentru programe, Diene Keita, directorul general al Apelului de la Geneva, Alain Deletroz;

Janez Lenarčič, comisarul pentru gestionarea crizelor, participă la cel de-al 8-lea dialog ministerial UE-Nigeria; are întâlniri cu președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, cu ministrul afacerilor umanitare și al combaterii sărăciei, Betta Edu;

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, se întâlnește cu președintele guvernului Cataloniei, Pere Aragonès i Garcia; ține un discurs principal la conferința la nivel înalt "Pilonul european al drepturilor sociale și noile politici active de ocupare a forței de muncă", la Barcelona, Spania;

Comisarul pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra, participă la o masă rotundă de afaceri pe tema "strategiilor de decarbonizare și a tranziției energetice în sectorul privat", la São Paulo, Brazilia; se întâlnește cu guvernatorul statului Amazonas, Wilson Lima;

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, vizitează Kiev, Ucraina;

Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, ține un discurs la Conferința pentru cea de-a 70-a aniversare a sistemului școlar european.

***



