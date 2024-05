În ediția din 14 mai a The Capitals aflați și despre investițiile străine de 15 miliarde de euro atrase de Franța, precum și despre prim-ministrul Suediei, dispus să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său, în caz de război.

Ediția de astăzi este sponsorizată de European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

Read EHPM’s manifesto for the 2024 European elections Ahead of the European elections in June 2024, EHPM, the voice of the food supplement sector in Europe, calls on the EU to recognise food supplements as important allies for the health of EU citizens and to promote policies that ensure consumer choice and the smooth functioning of the European Single Market. Find out more >>

***

În știrile de astăzi din The Capitals

MADRID



Rezultatele alegerilor de duminică din Catalonia, câștigate de Salvador Illa de la Partidul Socialist din Catalonia (PSC) fără o majoritate suficientă pentru a guverna, generează o situație dificil de rezolvat. Vetourile încrucișate ale partidelor separatiste fac aproape imposibil un acord care să garanteze stabilitatea unui viitor executiv, o repetare a votului ar putea fi posibilă. Citește mai mult.



INSTITUȚIILE UE



NextGenEU este vital pentru viitoarea competitivitate a blocului, subliniază șeful Eurogrupului, Paschal Donohoe. Fondul UE de redresare post-pandemică este "piesa cheie din puzzle" a obiectivelor economice de bază ale blocului până când piețele private vor fi suficient de integrate, a declarat președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, într-un interviu pentru Euractiv. Citește mai mult.



UE a cerut UE să furnizeze o evaluare a impactului legii privind agenții străini din Georgia asupra procesului de aderare. UE va evalua modul în care această inițiativă, aflată înainte de votul final al parlamentului, va afecta procesul de aderare a țării - se arată într-o scrisoare semnată de doisprezece miniștri de externe ai UE și adresată șefului diplomației europene, Josep Borrell, și comisarului pentru extindere, Olivér Várhelyi. Citește mai mult.



BERLIN



Germania se uită la "perspectiva nordică" pentru a-și contura noua doctrină de securitate. Abordarea nordică a politicii de securitate este un model pentru Germania, a declarat luni cancelarul Olaf Scholz, în cadrul unei reuniuni cu șefii de guvern nordici, la care participanții au fost uniți în apelurile pentru mai multe sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina. Citește mai mult.



PARIS



Franța atrage investiții străine de 15 miliarde de euro în cadrul forumului 'Alege Franța'. Franța a atras investiții străine în valoare record de 15 miliarde de euro în timpul evenimentului emblematic al guvernului "Alege Franța", care a reunit luni, la Palatul Versailles, circa 180 de directori executivi din întreaga lume și aproximativ 60 de lideri de afaceri francezi. Citește mai mult.



Energia regenerabilă: progresele lente înseamnă că Franța rămâne pe un curs de coliziune cu Comisia Europeană. Franța a atins o pondere de 22,2% de energie regenerabilă în consumul final brut de energie în 2023, potrivit cifrelor Ministerului francez al Ecologiei din 7 mai. Această tendință nu este suficientă pentru ca țara să atingă obiectivul de cel puțin 44% de energie regenerabilă până în 2030, așa cum prevede legislația UE. Citește mai mult.



Franța anunță o fabrică de îngrășăminte cu emisii reduse de carbon, pentru a reduce dependența de importurile din Rusia. Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre producerea de îngrășăminte azotate decarbonizate, în cadrul summitului "Alege Franța", o reuniune anuală a liderilor de afaceri internaționali la Château de Versailles. Citește mai mult.



MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA



LONDRA



Laburiștii britanici promit un angajament "de fier" față de Ucraina, în timpul vizitei la Kiev. Partidul Laburist britanic de opoziție și-a afirmat angajamentul "de fier" față de Ucraina în timpul unei vizite la Kiev, luni, a șefilor de la Externe și Apărare ai partidului. Citește mai mult.



STATELE NORDICE ȘI BALTICE



STOCKHOLM



Premierul suedez, deschis la găzduirea de arme nucleare pe teritoriul național în caz de război. Suedia poate găzdui arme nucleare pe teritoriul său în caz de război, a declarat luni premierul suedez Ulf Kristersson, calmând îngrijorările comunităților locale, afirmând că orice acțiune ar fi în "condiții suedeze". Citește mai mult.



Vicepreședintele Grupului ECR are în vedere o colaborare "în stil suedez" cu PPE, fără von der Leyen. Într-un interviu acordat agenției suedeze de presă TT, Charlie Weimers, europarlamentar și vicepreședinte al grupului conservatorilor și reformiștilor europeni (ECR), de dreapta dură, s-a declarat în favoarea unui acord cu PPE de centru-dreapta, similar celui pe care îl are coaliția de guvernare suedeză, însă fără Ursula von der Leyen la șefia Comisiei Europene. Citește mai mult.



SUDUL EUROPEI



ATENA



Grecia și Turcia fac pași mărunți în politica ușoară, păstrând pentru mai târziu problemele dificile. Întâlnirea dintre premierul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la Ankara a avut loc într-o "atmosferă pozitivă", dar rămân probleme spinoase și dezacorduri. Citește mai mult.



ROMA



Forza Italia a lui Tajani, divizată în timpul vizitei lui Von der Leyen. Ursula von der Leyen, membră a Comisiei Europene, nu a participat luni, în timpul vizitei la Roma, la lansarea campaniei electorale a Forza Italia pentru alegerile europene, deoarece figurile cheie ale partidului nu au fost de acord cu susținerea sa. Citește mai mult.



EUROPA DE EST



PRAGA | ROMA



Premierul ceh confirmă că 19 țări din UE susțin externalizarea gestionării migrației. Premierul ceh Petr Fiala și omologul său italian și partenerul său din grupul conservator ECR, premierul Giorgia Meloni, au arătat că sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește problemele cheie, luni, în Italia, unde discuțiile s-au axat pe migrație și pe "depășirea pactului UE privind migrația". Citește mai mult.



ECR nu-i va da lui von der Leyen "un cec în alb" înainte de alegeri, spune eurodeputatul ceh. Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) nu intenționează să promită sprijin pentru ca Ursula von der Leyen să continue în fruntea Comisiei Europene, a declarat europarlamentarul ceh Alexandr Vondra pentru Euractiv Czechia într-un interviu exclusiv. Citește mai mult.



VARȘOVIA

Janusz Wojciechowski, comisar european, "îngrijorat" de metodele lui Tusk. Reformele introduse în Polonia de guvernul premierului Donald Tusk sunt "îngrijorătoare", a declarat comisarul european pentru agricultură Janusz Wojciechowski pentru Euractiv Polonia. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



Foștii premieri Tsipras și Zaev intervin pentru a salva acordul de schimbare a numelui Macedoniei de Nord. Foștii prim-miniștri ai Greciei și Macedoniei de Nord, Alexis Tsipras și Zoran Zaev, au intervenit în cea mai recentă dispută privind "Acordul de la Prespa", spunând că acesta este crucial pentru stabilitatea regiunii balcanice. Citește mai mult.



SOFIA | SKOPJE



Bulgaria spune că Macedonia de Nord riscă aderarea la UE, din cauza declarațiilor recente. Bulgaria nu acceptă declarațiile Skopje care contrazic Tratatul de Vecinătate, au declarat autoritățile bulgare după depunerea jurământului de către noul președinte al Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, duminică, reamintindu-i partidului naționalist VMRO-DPMNE că parcursul de integrare a țării în UE depinde de respectarea tratatelor. Citește mai mult.



SKOPJE



PPE fumegă la adresa declarațiilor reprezentanților la vârf din Macedonia și spune că va face "curățenie în casă". Partidul naționalist VMRO-DPMNE din Macedonia de Nord, câștigător al alegerilor, a stârnit reacții în întreaga Europă, inclusiv din partea propriei familii din UE, Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta. Reacțiile au apărut după ce președinta Gordana Siljanovska-Davkova a refuzat să folosească numele oficial al țării în timpul inaugurării sale de duminică. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Ministrul român al apărării, sceptic în privința dotării Ucrainei cu sistemul Patriot. Ministrul român al Apărării, Angel Tîlvăr, este sceptic în privința trimiterii în Ucraina a unui sistem de rachete Patriot un sistem de rachete Patriot, susține premierul Marcel Ciolacu. Citește mai mult.



AGENDA:



UE: Consiliul Afaceri Economice și Financiare se reunește pentru a discuta despre TVA în era digitală, despre îmbătrânirea populației, educația financiară, acțiunile pentru climă și altele;

Vicepreședintele Comisiei, Vĕra Jourová, se întâlnește cu directorul Autorității pentru partide politice europene și al Fundațiilor politice europene, Pascal Schonard; ia cuvântul la conferința anuală a Observatorului european pentru media digitale (EDMO);

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, participă la dialogul economic și financiar dintre UE și partenerii din Balcanii de Vest, Türkiye, Georgia, Moldova și Ucraina;

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, susține un discurs principal la evenimentul "Dreptul de a fi uitat: Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele cu antecedente de cancer";

Comisarul pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra, a ținut un discurs de deschidere la reuniunea inaugurală a grupului de reflecție privind mobilizarea finanțării pentru reziliența la schimbările climatice, cu părți interesate din industrie, reprezentanți ai instituțiilor financiare, ai BEI și ai AEAPO;

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, o primește pe Nadia Calviño, președintele Băncii Europene de Investiții (BEI); primește pe Mehmet Șimșek, ministrul trezoreriei și finanțelor din Turcia; rostește un discurs principal la evenimentul la nivel înalt privind "3D pentru cultura Europei";

Danemarca: Summitul democrației de la Copenhaga, organizat de think tank-ul fostului secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen;

ONU: Karim Khan, procurorul CPI, informează Consiliul de Securitate cu privire la Libia.



[Rubrică editată în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Sofia Mandilara; corespondență pentru România: Cătălina Mihai]