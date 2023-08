Centru NATO situat strategic și unul dintre cele mai bine apărate din Europa, Rzeszów se confruntă cu un focar de legionella în rândul militarilor. Agenția de Securitate Internă investighează în ce măsură a fost un act de diversiune sau sabotaj.

În ediția din 30.08.2023 din The Capitals:

VARȘOVIA

Un focar de boală a legionarilor, cauzat de bacteria Legionella, a izbucnit la Rzeszów, capitala Voievodatului Podkarpackie al Poloniei și un centru strategic pentru NATO, la 17 august, ceea ce a condus la o investigație a serviciilor de securitate pentru a-i determina sursa. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]



///

PARIS

Macron adună partide pentru a construi o agendă politică, opoziție cinică. Liderii partidelor politice reprezentate în parlamentul francez se vor reuni miercuri în jurul președintelui Emmanuel Macron, care dorește să identifice puncte de convergență politică în contextul unei majorități relative în Adunarea Națională Franceză.

Șeful Dassault Aviation: Apărarea europeană depinde de industria franceză. Capacitățile industriei de apărare ale UE se reduc în principal la strategia de disuasiune nucleară a Franței de șase decenii, care a încurajat investițiile tehnologice de ultimă oră, a declarat marți Eric Trappier, CEO-ul Dassault Aviation. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///

BERLIN

Fermierii germani afectați de impactul schimbărilor climatice, arată noile date. Fermierii și militanții avertizează asupra impactului pe care schimbările climatice le au asupra producției agricole din Germania, pe fondul rezultatelor mixte pentru recolta din acest an din cauza evenimentelor meteorologice nefavorabile.

Germania și Franța cer UE să reducă birocrația pentru companii. Guvernul german și Franța doresc să lanseze o inițiativă prin care să ceară UE să reducă obligațiile de raportare pentru companii. Berlinul speră să obțină măsuri menite să ajute economia aflată în recesiune. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///

VIENA

Bosnia caută sprijinul Austriei pentru acordul privind statutul Frontex. Bosnia și Herțegovina speră să obțină ajutorul Austriei pentru semnarea unui acord de statut cu agenția de frontieră Frontex, în vreme ce ministrul bosniac de interne Nenad Nešić s-a întâlnit cu omologul austriac Gerhard Karner în timpul unei întâlniri de lucru la Viena marți. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///

BRUXELLES

Liderul flamand de dreapta nu vrea extrema dreapta la guvernare. Liderul partidului de dreapta flamand, Bart De Wever (NV-A/ECR) dorește o coaliție cu partidele Open VLD (Renew) și CD&V (PPE) pentru alegerile din 2024, prevenind efectiv ca extrema dreaptă să ajungă la putere. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///

HAGA

Cererea de comisar european a FM olandez provoacă nemulțumire în cadrul partidului. Membrii de partid ai viitorului comisar al UE Wopke Hoekstra (CDA/PPE) și-au exprimat disprețul după ce numirea sa a fost susținută de președintele Comisiei, Ursula Von der Leyen, marți, deplângând secretul din jurul deciziei sale. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

ȚĂRILE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Ministru: Iranul vizează Suedia în campanii de influență străină. Suedia continuă să fie ținta campaniilor de influență a informațiilor străine din, printre altele, Rusia și Iran, potrivit ministrului Apărării Civile Carl-Oskar Bohlin. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///

COPENHAGA

Danemarca nu poate evita taxa pe motorină, spune ministrul de externe. O taxă pe motorină este inevitabilă dacă Danemarca dorește să-și atingă obiectivele climatice până în 2025, a declarat marți ministrul de externe și liderul Partidului Moderat, Lars Løkke Rasmussen, la o conferință de presă. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

SUDUL EUROPEI

MADRID

Sánchez și Feijóo se întâlnesc pentru „dialogul cu surzilor”, pe măsură ce blocajul politic continuă. Liderii Partidului Socialist (PSOE) și ai Partidului Popular de centru-dreapta (PP), principala forță de opoziție, vor discuta potențiale soluții pentru a depăși blocajul politic al națiunii. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///

ROMA

Ministrul italian al apărării: Reforma Pactului de stabilitate necesară pentru țările UE. Reformarea Pactului de Stabilitate și Creștere este necesară pentru țările UE, potrivit ministrului Apărării Guido Crosettoto, pentru a ține cont de noua ordine geopolitică și economică europeană. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///

LISABONA

Oprirea producției fabricii Volkswagen din Portugalia va afecta furnizorii din amonte, spune sindicatul. Oprirea producției fabricii Volkswagen din Palmela, stabilită pentru septembrie, ar putea pune în pericol locurile de muncă în alte companii, a declarat, marți, coordonatorul Comitetelor Muncitorilor Parcului Industrial Autoeuropa, Daniel Bernardino, partenerului EURACTIV, Lusa. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

VISEGRAD

PRAGA Președintele ceh vrea ca Vișegradul să fie din nou „pro-european”. Președintele ceh Petr Pavel dorește ca Grupul de la Visegrad – o cooperare regională formată din Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria – să fie la fel de democratic și pro-european precum era atunci când a fost fondat, a spus el la o întâlnire a șefilor ambasadelor cehi în Praga. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///

BUDAPESTA | ROMA



Meloni va fi vorbitor principal la Summitul Demografic de la Budapesta. Acesta va fi organizat la jumătatea lunii septembrie, a anunțat marți președintele Ungariei Katalin Novák pe pagina sa de Facebook. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]



///



BRATISLAVA



Fostul FM Korčok al Slovaciei își va declara candidatura la președinție. Se preconizează că Ivan Korčok își va anunța oficial candidatura la președinție la o conferință de presă miercuri dimineață, după ce președintele Zuzana Čaputová și-a anunțat decizia de a nu solicita realegerea din motive personale. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]



ȘTIRI DIN BALCANI



BUCUREȘTI



Inițiativa Three Seas de a se extinde cu Grecia, spune președintele României. Aderarea Greciei la 3SI – o platformă de cooperare economică între țările UE din Europa Centrală – este probabilă la următorul summit de la București din septembrie, a declarat președintele României Klaus Iohannis, marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]



///



SOFIA



Bulgaria oferă Sloveniei un nou proiect de centrală nucleară. Bulgaria a oferit Sloveniei să se alăture proiectului pentru noile reactoare de la Centrala Nucleară de la Kozlodui ca cumpărător de energie sau ca investitor, ofertă care a fost deja făcută Greciei la începutul acestui an. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]



///



ZAGREB



Profitul băncilor croate a crescut de la aderarea la zona euro. Băncile croate au înregistrat un profit semestrial cu peste 60% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor băncii centrale publicate marți. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///



BELGRAD



Premierul sârb: Criteriile în continuă schimbare ale UE fac ca extinderea până în 2030 să fie nerealistă. Aderarea la UE este un proces lung, care nu are sfârșit în vedere, iar criteriile sale de aderare se schimbă constant, a declarat premierul sârb Ana Brnabić ca răspuns la declarația președintelui Consiliului European, Charles Michel, că UE trebuie să fie pregătită pentru extindere până în 2030. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]

///



TIRANA

Fermierii albanezi de export se confruntă cu faliment din cauza puterii lekului față de euro. Aproximativ 30% dintre exportatorii de produse agricole albanezi au dat faliment în 2023 din cauza pierderilor mari cauzate de întărirea semnificativă a lekului față de euro în ultimele luni, exacerbând și mai mult criza de costuri cu care se confruntă deja întreprinderile din acest domeniu. [Linkuri la articolele integrale în The Capitals en.]



***

[Ediția în limba engleză a fost editată de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson. Corespondent The Capitals pentru România: Cătălina Mihai]