THE CAPITALS The House of Merz: actorii germani care vor influența politica europeană





Protecția nucleară asigurată de Franța va veni cu un cost, Italia este din nou sub presiune pentru a ratifica reforma Mecanismului european de stabilitate. The Capitals vă aduce cele mai recente știri din întreaga Europă, prin reportaje realizate la fața locului de rețeaua de media Euractiv.

BERLIN Noul cancelar german este pasionat de cooperarea europeană și are opinii ferme cu privire la tot ceea ce este legat de aceasta, spun ei. Așa cum îi place lui Merz să povestească, el și-a început cariera politică în Parlamentul European la sfârșitul anilor 1980, unde a lucrat la dosarele de instituire a monedei euro și a pieței interne a UE. Citește mai mult. Industria chimică din Germania face presiuni pentru amânarea reformei REACH. Industria chimică din Germania solicită ca mult-așteptata revizuire a REACH să fie amânată încă o dată, în urma dialogului strategic de luni cu Ursula Von der Leyen, principalul executiv al UE. Citește mai mult. EUROPA DE VEST PARIS Protecțiaa nucleară: Scutul francez va avea un cost. Președintele Emmanuel Macron a confirmat marți seară că sunt în curs de desfășurare discuții privind extinderea descurajării nucleare a Franței, dar a declarat că Parisul „nu va plăti pentru securitatea altora”. Citește mai mult. SUDUL EUROPEI ROMA Italia este din nou sub presiune pentru a ratifica reforma Mecanismului european de stabilitate. Consiliul unic de rezoluție (Single Resolution Board - SRB), organismul UE însărcinat cu gestionarea băncilor falimentare, a emis un memento luni, în timpul reuniunii Eurogrupului, îndemnând oficial „toate țările” să ratifice reforma Mecanismului european de stabilitate (MES). Cu toate acestea, acest apel vizează în mod efectiv un singur stat neparticipant - Italia. Citește mai mult. /// LISABONA Portugalia: Victimele BES se vor plânge la Bruxelles dacă nu primesc despăgubiri. Asociația pentru apărarea clienților băncilor (ABESD) a declarat marți pentru Lusa că va depune o plângere la Comisia Europeană împotriva statului portughez dacă următorul guvern nu va crea un fond pentru despăgubirea celor afectați de prăbușirea celei mai mari bănci private din Portugalia, BES, în urmă cu aproape 11 ani. Președintele ABESD, Francisco Carvalho, a declarat că asociația a notificat guvernul portughez să creeze, odată pentru totdeauna, un fond pentru recuperarea parțială a pierderilor (ca urmare a activității desfășurate de comitetul de experți al Baroului în 2019) după ce mai multe promisiuni politice nu au fost respectate. El a spus că notificarea a fost trimisă guvernului ca instituție, indiferent de partidele care formează guvernul. „Dacă guvernul, oricare ar fi el, nu rezolvă acest lucru, vom merge la Comisia Europeană pentru a depune o plângere oficială împotriva statului portughez”, a declarat el pentru Lusa, considerând că statul portughez nu respectă directiva europeană care prevede compensații financiare pentru victime. (Irina Melo - editat de Pedro Sousa Carvalho | Lusa.pt) EUROPA DE EST PRAGA Alegerile din Cehia vor avea loc în octombrie, pe fondul temerilor legate de manipulare și schimbare politică. Alegătorii cehi se vor prezenta la urne pe 3-4 octombrie pentru a alege un nou parlament, a anunțat marți biroul prezidențial. Măsura dă startul oficial campaniei electorale, care ar putea remodela direcția politică a țării. Citește mai mult. Cehia respinge demersul UE de a bloca acordul nuclear cu o firmă sud-coreeană. Cehia a respins un avertisment din partea vicepreședintelui Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, care a îndemnat guvernul să amâne semnarea unui contract cu o firmă sud-coreeană pentru construirea a două reactoare la centrala nucleară Dukovany. Citește mai mult. ȘTIRI DIN BALCANI SOFIA În ciuda opoziției, Bulgaria rămâne pe drumul cel bun pentru aderarea la zona euro în ianuarie. Bulgaria rămâne în grafic pentru aderarea la zona euro la 1 ianuarie 2026, în ciuda apelului recent al președintelui Rumen Radev de a organiza un referendum național pe această temă, a anunțat ministrul de finanțe Temenuzhka Petkova la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al UE (ECOFIN). Citește mai mult. /// BELGRAD Serbia s-a angajat față de UE în ciuda vizitei la Moscova, afirmă Vučić. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a afirmat marți că țara sa este hotărâtă să devină membră a UE, în ciuda faptului că a dat mâna cu Vladimir Putin la Moscova săptămâna trecută. Citește mai mult. AGENDA: UE: Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, îl găzduiește pe ministrul afacerilor externe al Armeniei Ararat Samveli Mirzoyan; se întâlnește cu Hanna Serwaa Tetteh, reprezentant special al ONU pentru Libia și șef al misiunii de sprijin a ONU pentru Libia; Vicepreședinta Comisiei, Teresa Ribera, îl găzduiește pe președintele Insulelor Canare, Fernando Clavijo; Vicepreședinta Henna Virkkunen vizitează sediul NVIDIA din Silicon Valley, Statele Unite; ține un discurs la evenimentul Human-Centered AI Institute al Universității Stanford pe tema „Viitorul IA în Europa"; are întâlniri cu Sundar Pichai, CEO Google, și Tim Cook, CEO Apple; Vicepreședintele Raffaele Fitto se întâlnește cu directorul general adjunct al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Maurizio Martina; Comisarul pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, prezintă propunerea de simplificare a politicii agricole comune; participă la Conferința internațională a Parlamentului care reunește asociațiile agricultorilor din statele membre sudice ale UE; Comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, se întâlnește cu președintele Asociației porturilor mediteraneene, Pino Musolino; Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela, se întâlnește cu ministrul afacerilor externe și al cercetării din Groenlanda, Vivian Motzfeldt; se întâlnește cu ministrul minelor din Chile, Aurora Elvira WilliaBaussa; Comisia pentru sănătate publică a Parlamentului European dezbate Autoritatea de pregătire și reacție în caz de urgență în domeniul sănătății; Comisia parlamentară pentru comerț internațional dezbate relațiile comerciale dintre UE și Canada, negocierile comerciale dintre UE și Consiliul de Cooperare al Golfului și dintre UE și Emiratele Arabe Unite, revizuirea Zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător UE-Ucraina.

[Editat în engleză de Vas Panagiotopoulos, Charles Szumski, Daniel Eck, Sofia Mandilara]

