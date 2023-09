Alte titluri: Bulgaria alege să nu joace dur cu Austria și Olanda, pe tema Schengen. | Tineri portughezi dau în judecată 32 de state pe tema climei.

STOCKHOLM

Erdogan: Vom accepta cererea de aderare a Suediei la NATO dacă SUA ne vând F-16. Turcia va spune da candidaturii Suediei la NATO dacă SUA își va respecta promisiunea de a vinde avioane de luptă F-16 Turciei, a declarat marți președintele Erdogan, deși anterior afirmase că vânzarea avioanelor de luptă nu are nicio legătură cu extinderea alianței. Citește mai mult.

BERLIN

Germania va începe controale la granița cu Polonia și Cehia, în pofida unei opoziții vehemente. Ministerul de Interne al Germaniei este pregătit să reintroducă controalele la granița cu Polonia și Republica Cehă, în încercarea de a combate migrația ilegală, în ciuda opoziției puternice din interiorul guvernului de coaliție și a sindicatelor, care au criticat această măsură ca fiind ineficientă. Citește mai mult.

PARIS

Premierul francez denunță "complicitatea" Rusiei în Karabah și cere o acțiune diplomatică internațională. Franța are nevoie de mai mult sprijin pentru a contribui la păstrarea integrității teritoriale a Armeniei și la protejarea populațiilor strămutate din Nagorno-Karabah, a declarat marți ministrul francez de externe, Catherine Colonna, în fața parlamentarilor, în timp ce a anunțat mai multe inițiative internaționale. Citește mai mult.



Macron anunță un sistem de finanțare de 100 de euro/lună pentru mașinile electrice fabricate în UE. O schemă de leasing de 100 de euro/lună pentru vehicule electrice (VE) va fi introdusă în Franța în luna noiembrie, ca parte a strategiei de acțiune pentru climă a țării, a anunțat luni președintele francez Emmanuel Macron, deși doar mașinile fabricate în UE vor fi eligibile. Citește mai mult.

VIENA

Austria promite "sprijin necondiționat" pentru aderarea Ucrainei la UE. Austria va continua să fie alături de Ucraina și să sprijine această țară devastată de război în drumul său spre aderarea la UE, în ciuda tradiției de neutralitate a Austriei, a declarat marți președintele Parlamentului austriac, Wolfgang Sobotka, în timpul unui discurs la Kiev. Citește mai mult.



HAGA

Activiști de mediu și fermieri, supărați pentru acordarea OK-ul din perspectiva protecției naturii pentru aeroportul olandez Schiphol. Decizia cabinetului demisionar de a acorda un "permis de natură" celui mai mare aeroport al țării, Schiphol, care îi va permite să programeze cel puțin 440.000 de zboruri pe an, a stârnit marți indignarea grupurilor de protecție a climei, a reprezentanților fermierilor și a legislatorilor. Citește mai mult.

LONDRA

Partidul Laburist îl acuză pe ministrul britanic de interne că "renunță" la rezolvarea haosului din domeniul azilului. Discursul de marți de la Washington al ministrului de interne Suella Braverman privind migrația - în care a vorbit despre cum legile s-au transformat de la ajutorarea celor care fug de persecuție la cei care se tem de prejudecăți - a provocat numeroase fricțiuni în rândul Partidului Laburist, care consideră că aceasta "a renunțat la repararea haosului din domeniul azilului" al conservatorilor. Citește mai mult.

EUROPA DE SUD

ROMA

Alianța Liga-AFD este puternică în ciuda poziției anti-alianță a PPE. Ambele partide de extremă-dreapta cooperează activ la Bruxelles în cadrul grupului ID și, în timp ce Liga lui Matteo Salvini (ID) susține că alianțele sale în UE intră în conflict cu aliații săi italieni. Ministrul italian de externe Antonio Tajani a spus că, după alegerile europene din 2024, nu va fi posibilă o alianță între PPE și partide precum RN sau AFD. Citește mai mult.



MADRID

Premierul catalan cere un "referendum reconciliator" de autodeterminare. Guvernul central de la Madrid trebuie să se angajeze să deschidă calea legală pentru un viitor referendum de autodeterminare a regiunii spaniole, o măsură suplimentară de "reconciliere" care s-ar adăuga aprobării unei legi de amnistie pentru cei implicați în tentativa de secesiune din 2017, a cerut marți premierul regional al Cataloniei, Pere Aragonès. Citește mai mult.

LISABONA

Procesul intentat de un tânăr portughez la adresa a 32 de state este cel mai mare proces legat de climă. Procesul deschis la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) ar putea forța Europa să acționeze urgent împotriva crizei climatice, potrivit asociației de mediu Zero. Citește mai mult.



VALETTA

Fostul premier maltez a "indus în eroare" Comisia Europeană în legătură cu controversatul acord de gaze cu Azerbaidjanul. Fostul prim-ministru maltez Joseph Muscat a indus în eroare Comisia Europeană cu privire la acordul de securitate a aprovizionării, care fusese ascuns anterior, semnat de fostul său ministru al energiei Konrad Mizzi și compania energetică de stat din Azerbaidjan, Socar. Citește mai mult.

ATENA



Stânga greacă îi antrenează pe conservatori în cursa căsătoriilor între persoane de același sex. Intenția șefului nou ales al principalului partid de opoziție Syriza (stânga UE), primul lider al partidului politic grec deschis homosexual, de a promova legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex a fost un semnal de alarmă pentru guvernul conservator de a accelera agenda LGBTIQ. Citește mai mult.



MADRID



LISABONA



EUROPA DE EST



VARȘOVIA



Reacție din partea unui ministru polonez care cere extrădarea unui fost membru al SS, ovaționat în Parlamentul din Canada. Yaroslav Hunka, în vârstă de 98 de ani, un ucrainean care a servit într-o unitate nazistă SS în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost aplaudat în picioare în parlament după ce președintele Camerei Comunelor din Canada, Anthony Rota, l-a numit "un erou ucrainean, un erou canadian" și i-a mulțumit "pentru toate serviciile sale".



"Având în vedere evenimentele scandaloase din parlamentul canadian și onorarea unui membru al formațiunii criminale naziste SS Galizien în prezența președintelui Zelensky, am făcut demersuri pentru o posibilă extrădare a acestui om în Polonia", a scris pe X Ministrul Educației și Științei, Przemysław Czarnek, de la Varșovia. Citește mai mult.



PRAGA



Premierul ceh: Acordul verde al UE nu a reușit să transforme țările. La patru ani după ce a fost anunțat, Green Deal-ul european nu a reușit să conducă țările UE spre inovare și transformare economică, a declarat marți premierul ceh Petr Fiala (ODS, ECR). Citește mai mult.



BRATISLAVA



Utilizarea ineficientă a fondurilor UE costă Slovacia "trei spitale pe an". Investițiile publice insuficiente în Slovacia, care în ultimii cinci ani a avut în medie cu 1,2 miliarde de euro pe an mai puțin decât vecinii săi, au dus la o datorie de investiții de peste 40 de miliarde de euro, echivalentul costului de construire a trei spitale noi sau a 13 kilometri de autostradă în fiecare an. Citiți mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA



Bulgaria nu va purta un război diplomatic pe tema Schengen. Bulgaria nu va juca dur cu Austria și Olanda, care blochează aderarea sa la Schengen, ci va încerca o diplomație blândă și presiuni politice la Bruxelles pentru a depăși veto-ul, au declarat pentru EURACTIV mai multe surse de la Sofia. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



România adoptă reforma fiscală pe fondul îngrijorărilor mediului de afaceri. Pachetul de reformă fiscală al guvernului român, care are ca scop combaterea evaziunii fiscale și crearea unui sistem de impozitare mai echitabil, a fost trecut în grabă prin parlament, fără amendamente sau dezbateri, marți seară, dar nu a fost bine primit de comunitatea de afaceri. Citește mai mult.



BELGRAD

Vučić se întâlnește cu ambasadorii țărilor Quint (grup informal format din SUA, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit) și cere ca KFOR să asigure securitatea sârbilor din Kosovo. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a solicitat ca KFOR să preia responsabilitatea pentru toate chestiunile de securitate din nordul Kosovo în locul poliției naționale a țării, în timpul unei întâlniri cu ambasadorii țărilor din Quint și cu șeful delegației UE în Serbia, marți. Citește mai mult.



PRIȘTINA



Important lider al partidului sârb Lista (Српска листа), implicat în atacul terorist din Kosovo; premierul albanez face presiuni asupra UE și SUA pentru a acționa. O înregistrare video care îl arată pe viceliderul partidului Lista Sârbă din nordul Kosovo, Milan Radoicic, în grupul de indivizi care au comis un atac terorist duminică a fost publicată de ministrul de interne Xhelal Svecla. Citește mai mult.



TIRANA



Tirana îi găzduiește pe miniștrii economiei din regiune și UE, premierul afirmă că "UE are nevoie de Balcanii de Vest". Premierul Edi Rama i-a primit marți la Tirana pe miniștrii economiei din 20 de țări regionale și europene, în cadrul Procesului de la Berlin, și a subliniat că UE are nevoie de Balcanii de Vest la fel de mult cum regiunea are nevoie de ei. Citește mai mult.



AGENDA:





UE: Reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale are loc la Murcia, Spania; printre punctele importante ale agendei se numără sesiuni de lucru privind pregătirea extinderii;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului comisarilor; prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, este gazda reuniunii;

Vicepreședintele Margaritis Schinas participă la reuniunea miniștrilor afacerilor interne din cadrul PPE;

Vicepreședintele Maroš Šefčovič participă la Forumul de afaceri privind gazele verzi;

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, îl primește pe președintele Consiliului fiscal european, Niels Thygesen;

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, o primește pe Veronica Mihailov-Moraru, ministrul justiției din Moldova;

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, susține un discurs principal la Forumul privind gazele regenerabile din Ucraina, organizat de Comunitatea Energiei;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, participă la Forumul pentru democrație de la Atena, în Grecia;

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, se întâlnește cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković;

Belgia: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se întâlnește cu prim-ministrul Letoniei, Evika Silina;

Rusia: Președintele Vladimir Putin prezidează ședința de guvern.

