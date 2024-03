Korčok a obținut 42,5%, iar contracandidatul Pellegrini, partener de coaliție al premierului Robert Fico, cu pronunțate poziții pro-ruse, a fost votat de 37%. Raportul de forțe se poate însă schimba în turul al doilea.

În știrile de astăzi din The Capitals:

BRATISLAVA

Fostul ministru de externe pro-occidental al Slovaciei, Ivan Korčok, a obținut o victorie surprinzătoare în primul tur al alegerilor prezidențiale de sâmbătă, dar drumul spre victoria finală asupra partenerului de coaliție al lui Robert Fico, Peter Pellegrini, nu va fi ușor, iar el va trebui să se confrunte cu poziția tot mai problematică a partidului de guvernământ în materie de politică externă față de Rusia și Ucraina. Citește mai mult.

PARIS

Un partid de dreapta francez falimentar îi atacă pe Macron și Le Pen înainte de alegerile europene. Partidul francez de dreapta Les Républicains (PPE) a țintit sâmbătă, la Aubervilliers, partidul Renașterea (Renew) al președintelui Emmanuel Macron și Rassemblement National (ID) al lui Le Pen, cu ocazia lansării campaniei electorale a partidului pentru alegerile europene. Citește mai mult.

Un nou candidat anti-imigrație va figura pe lista lui Le Pen pentru UE. Malika Sorel-Sutter, cunoscută pentru poziția sa fermă împotriva imigrației, va fi a doua candidată pe lista partidului francez de extremă dreapta Rassemblement National pentru alegerile europene din iunie, devenind astfel al doilea candidat de pe lista asociată anterior cu partidul de dreapta Les Républicains, aflat în prezent în dificultate. Citește mai mult.

BERLIN

Un șef de sindicat german pune la îndoială prețul UE la carbon pentru benzină și gaz. Introducerea unui preț al carbonului la nivelul UE pentru combustibilii pentru încălzire și rutier în 2027 ar trebui reconsiderată, a declarat sâmbătă, la Berlin, Yasmin Fahimi, președintele confederației sindicale germane (DGB). Citește mai mult.

BRUXELLES

Sondajele belgiene relevă disparități regionale în comportamentul de vot în perspectiva alegerilor. Sondajele de opinie belgiene arată diferențe mari în ceea ce privește comportamentul la vot între regiunile țării, valonii fiind cei mai puțin dispuși să meargă la urne, în timp ce extrema dreaptă câștigă teren în Flandra. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Salvini și Le Pen împotriva lui von der Leyen. Liderul Lega, vicepremierul Matteo Salvini, și lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen au confirmat, în cadrul unui eveniment la Roma, că nu o vor susține pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat. Citește mai mult.

MADRID

Spaniolul Sánchez reiterează sprijinul deplin pentru Ucraina și promite mai mult ajutor militar. Madridul va continua să "susțină ferm" Ucraina, a reiterat premierul spaniol Pedro Sánchez (PSOE/S&D) într-o conversație telefonică cu președintele Volodimir Zelenski duminică. Citește mai mult.

Sánchez "nu poate guverna singur", avertizează liderul Sumar. Premierul spaniol Pedro Sánchez (PSOE/S&D) se "înșală" în ideea că poate guverna singur, sfidând linia politică a platformei progresiste Sumar, condusă de Díaz, membrul junior al coaliției guvernamentale, a avertizat sâmbătă liderul Sumar, ministrul Muncii și vicepremierul Yolanda Díaz. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

O rachetă rusă a intrat în spațiul aerian polonez în timpul atacurilor asupra Ucrainei. O rachetă de croazieră rusă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian polonez în timpul unui atac aerian desfășurat în timpul nopții asupra regiunilor vestice ale Ucrainei, au anunțat duminică forțele armate poloneze. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Partidul GERB din Bulgaria se retrage din negocierile pentru formarea guvernului. Cel mai mare partid din Bulgaria, GERB, s-a retras din negocierile pentru formarea unui nou guvern, în pofida unui acord anterior cu PP-DB pentru desemnarea fostului comisar european Maria Gabriel ca prim-ministru, a anunțat duminică partidul. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Cheltuielile de apărare ale României, mult sub promisiunea lui Iohannis pentru 2022. Cheltuielile de apărare ale României în 2023 au ajuns la 1,6% din PIB-ul țării, cu mult sub promisiunea de 2,5% făcută de președintele Iohannis la summitul NATO de la Madrid din 2022, potrivit unui raport oficial al NATO, informează TVR . Citește mai mult.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ

UE: Consiliul de Mediu se reunește pentru a discuta despre Directiva-cadru privind deșeurile, obiectivele obligatorii de reducere a deșeurilor alimentare și altele; Se așteaptă ca reuniunea informală a miniștrilor pescuitului să se concentreze pe viitorul pescuitului în UE, sectorul acvaculturii și altele;

Consiliul de Mediu se reunește pentru a discuta despre Directiva-cadru privind deșeurile, obiectivele obligatorii de reducere a deșeurilor alimentare și altele; Se așteaptă ca reuniunea informală a miniștrilor pescuitului să se concentreze pe viitorul pescuitului în UE, sectorul acvaculturii și altele; Vicepreședintele Comisiei, Dubravka Suica, susține un discurs principal la Conferința privind demografia, sub președinția Belgiei; găzduiește experți în demografie din cadrul Population Europe;

Vicepreședintele Maroš Šefčovič participă la reuniunea anuală de la Bruxelles a consiliului ad-hoc Consiliul ad-hoc Consiliul pentru relații guvernamentale și de afaceri europene cu tema "2024, un an al schimbării pentru UE?";

Belgia: Exercițiul militar NATO Steadfast Defender 2024;

Exercițiul militar NATO Steadfast Defender 2024; Elveția: Cea de-a 55-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului;

[Ediție coordonată în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Mandilara; corespondență de la București: Cătălina Mihai]