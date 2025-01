Polonia își avertizează cetățenii cu privire la expulzările din SUA. | Merz , favorit în alegerile din Germania, promite să conducă Europa după o strategie în tandem cu Trump. | Meloni a fost la Washington, dar nu s-a întâlnit cu Trump.

În știrile de astăzi din The Capitals:

VARȘOVIA

Polonia pregătește misiuni diplomatice pentru a proteja polonezii de posibile expulzări, a declarat premierul Donald Tusk, ca răspuns la planurile președintelui american Donald Trump de a înăspri măsurile împotriva imigrației ilegale. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

BERLIN

Merz , favorit în alegerile din Germania, promite să conducă Europa după o strategie în tandem cu Trump. Friedrich Merz, favorit la alegerile din Germania, a promis să preia conducerea unei abordări europene comune față de președinția lui Donald Trump, respingând ideea că relațiile cu SUA ar fi dominate acum de extrema dreaptă a Europei. Citește mai mult.

PARIS

Luptele interne din Paris privind controalele de mediu asupra fermelor se intensifică. Atacurile fermierilor împotriva controalelor de conformitate cu normele de mediu pe fermele franceze devin tot mai violente, generând tensiuni politice în cadrul guvernului. Citește mai mult.

EUROPA DE SUD

ATENA

Mitsotakis avertizează că era externalizării securității UE către SUA s-a încheiat. Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă este un semnal de alarmă pentru Europa, care trebuie să acționeze, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis, subliniind că era în care garantarea securității era externalizată către Washington a luat sfârșit. Citește mai mult.

ROMA

Vizita lui Meloni la Washington și întâlnirea cu Trump care nu a avut loc. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a fost singurul lider al UE prezent la inaugurarea președintelui Donald Trump, dar o întâlnire privată mult așteptată nu a avut loc. Citește mai mult.

MADRID

Trump vizează Spania cu tarife, în urma unei confuzii legate de BRICS. Spania, cu o contribuție modestă la NATO, ar putea înfrunta tarife de 100% din partea SUA, conform președintelui Donald Trump, care, din nefericire, a confundat-o cu o țară BRICS. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

O vizită la ultima linie de apărare a Poloniei. Zona tampon fortificată a Poloniei împotriva Belarusului și Rusiei ar putea înregistra o creștere a numărului de migranți în lunile următoare, avertizează oficialii, pe măsură ce temperaturile de primăvară încurajează mai multe încercări de trecere a frontierei. Citește mai mult.

PRAGA

Europa trebuie să rămână atractivă pentru SUA, avertizează un europarlamentar ceh. Europa trebuie să fie un partener credibil și să mențină legătura transatlantică cu SUA, a declarat Alexandr Vondra, europarlamentar ceh, adăugând că primele acțiuni ale lui Donald Trump după revenirea la Casa Albă nu au fost o surpriză. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Orbán și Fico găsesc puncte comune înainte de Davos. Premierul slovac Robert Fico și omologul său maghiar Viktor Orbán au convenit să preseze Comisia să adopte „filosofia” lor privind gazul rusesc, marți, la Bratislava, dar au arătat unele divergențe privind candidatura Ucrainei la UE. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

BELGRAD

Serbia oferă să găzduiască discuții între Trump și Putin. Serbia este „unic poziționată” pentru a găzdui discuțiile Trump-Putin, a declarat marți ministrul de externe Marko Đurić, adăugând că un al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump este o veste bună pentru Serbia. Citește mai mult.

SOFIA

Președintele Bulgariei acuză UE pentru moartea ucrainenilor în contraofensive. Președintele bulgar Rumen Radev a acuzat marți liderii UE că ofensiva contraofensivă a Ucrainei ar fi dus la „sute de mii” de victime. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Antonescu confirmat drept candidat la președinție din partea PSD, în ciuda tensiunilor persistente. Membrul PNL Crin Antonescu a fost confirmat de conducerea PSD drept candidat la alegerile prezidențiale, marcând un pas important în asigurarea candidaturii oficiale din partea alianței guvernamentale PSD-PNL-UDMR. Citește mai mult.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului respinge procedura de urgență privind anularea votului în România. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins marți apelul candidatului de extremă dreaptă Călin Georgescu împotriva deciziei unei instanțe românești de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a câștigat primul tur în contextul acuzațiilor de interferență rusă. Citește mai mult.

AGENDA:

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, participă la dezbaterea plenară a Parlamentului privind concluziile Consiliului European din 19 decembrie 2024; Se întâlnește cu premierul Bulgariei, Rosen Zhelyazkov;

Înaltul reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, susține un discurs la conferința anuală a Agenției Europene de Apărare, intitulată „Noi orizonturi în apărarea UE”; Se întâlnește cu Prințesa Rym Ali a Iordaniei.

Vicepreședinta Comisiei, Teresa Ribera, participă la evenimentul Green Deal 2.0 în Davos, Elveția; Susține un discurs principal la evenimentul „Unlocking Impact at COP 30: Climate Action for Healthier Societies - Public and Private Solutions for Climate and Health Emergencies”.

Comisarul pentru Extindere, Marta Kos, are întâlniri cu prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Yuliia Svyrydenko, și cu președinta Consiliului de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, Borjana Krišto, în Davos, Elveția; Participă la un dialog cu părțile interesate, intitulat „Enlarge the Prosper: Will Europe Grow?”.

Comisarul pentru Mediu, Reziliență a Apei și o Economie Circulară Competitivă, Jessika Roswall, susține o intervenție în cadrul unui dialog cu părțile interesate despre „Apa la un punct de cotitură” în Davos, Elveția.

Comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, participă la dezbaterea plenară a Parlamentului cu tema „Abordarea provocărilor demografice ale UE: către implementarea Demography Toolbox 2023” și „Unirea Europei împotriva actorilor ostili UE: este timpul să ne consolidăm securitatea și apărarea”.

Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, se întâlnește cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk; Susține remarci introductive la Dialogul Europa de nivel înalt al Forumului Economic Mondial.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prezintă în plenul Parlamentului prioritățile Președinției Poloniei la Consiliu.

[Ediția în engleză a fost coordonată de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor-Braçe, Sofia Mandilara].