Praga: Situația Ucrainei justifică un răspuns internațional coordonat similar cu cel primit de Israel în urma loviturilor iraniene cu drone și rachete. | Borrell: UE face eforturi să nu se ajungă la un conflict regional la scară largă.

*** (sponsor)

Today’s edition is powered by Cosmetics Europe

Cosmetics Europe Annual Conference 2024 (19-20 June)

CEAC 2024 taking place in person, in Brussels, will gather industry experts, policymakers, companies & other stakeholders to discuss the latest cosmetics industry developments. Register now to benefit from the early bird discount! Available until 19 April.

Register here>>

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

PRAGA

Politicienii cehi spun că Ucraina ar trebui să primească același sprijin ca Israelul, după lovitura Iranului. Situația Ucrainei justifică un răspuns internațional coordonat similar cu cel primit de Israel în urma loviturilor iraniene cu drone și rachete, au declarat unii oficiali cehi care și-au exprimat sprijinul pentru Israel. Citește mai mult.

INSTITUȚII UE

Borrell: UE face eforturi să nu se ajungă la un conflict regional la scară largă. „Ar face oamenii să uite de suferința din Gaza”. Răspunsul la atacul Iranului asupra Israelului nu ar trebui să ducă la un conflict regional la scară largă care să-i facă pe oameni să uite de suferința din Gaza, a declarat duminică Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, într-un interviu acordat televiziunii spaniole Antena 3. Citește mai mult.

BERLIN

Scholz avertizează Iranul împotriva unei escalade în continuare a conflictului cu Israelul. Cancelarul german Olaf Scholz a promis sprijin Israelului, după ce țara a fost lovită de mai multe rachete din Iran și a avertizat Teheranul împotriva oricăror alte atacuri. Citește mai mult.

PARIS

Macron condamnă atacul Iranului asupra Israelului și lucrează pentru „de-escaladare”. Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat atacul aerian iranian asupra Israelului, afirmând duminică că Franța lucrează pentru detensionarea situației cu câteva ore înainte de a se întâlni cu grupul G7. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Meloni încearcă să ascundă cifrele în creștere ale datoriei publice înainte de alegerile UE, spune economistul. Absența datelor programatice din cel mai recent document economic și financiar ar putea indica refuzul guvernului italian de a recunoaște creșterea datoriei publice înainte de alegerile europene din iunie, a declarat pentru Euractiv Italia fostul director al FMI și fost membru al Senatului Carlo Cottarelli. Citește mai mult.

Comisia Europeană apără politica fiscală italiană în ciuda luptelor economice ale țării. Comisia Europeană și-a apărat ratingul de patru din cinci stele pentru planul de reducere a COVID-19 al Italiei, cunoscut sub numele de schema fiscală „super bonus”, pentru Euractiv Italia, în ciuda datelor recente care detaliază costul uluitor al politicii fiscale pentru statul italian. Citește mai mult.

MADRID

Ribera, posibil principal candidat al lui Sánchez în cursa pentru alegerile UE. Ministrul spaniol al tranziției ecologice, Teresa Ribera, ar putea fi principalul candidat pe lista electorală pentru UE a Partidului Socialist (PSOE/S&D) al prim-ministrului Pedro Sanchez, la guvernare, potrivit informațiilor din interior, deși o decizie finală va fi luată la sfârșitul lunii aprilie. Citește mai mult.

LISABONA

Noul premier al Portugaliei vizitează Madrid, Orientul Mijlociu, în fruntea agendei. Vizita la Madrid a noului prim-ministru al Portugaliei, Luís Montenegro, luni, reflectă importanța pe care o acordă relațiilor dintre Portugalia și Spania, dar va include probleme din Orientul Mijlociu pe ordinea de zi. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Fostul premier polonez regretă că a restricționat legile privind avortul. Fostul prim-ministru Mateusz Morawiecki din fostul partid conservator de guvernământ PiS a declarat că sprijină restabilirea status quo-ului „compromisului de avort” în Polonia, pe care l-a renunțat când era la putere, în timp ce parlamentarii fac eforturi pentru extinderea accesului la avort. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Jurnalist pro-rus, posibil candidat la europarlamentare. Jurnalistul Radio Națională Bulgară Petar Volgin, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, posibil candidat al partidului pro-rus Vazrazhdane la alegerile europene. Citește mai mult.

ZAGREB

Premier, în cursă cu președintele, la alegerile parlamentare din Croația. Alegerile parlamentare s-au concentrat în concurența dintre doi vechi rivali, prim-ministrul Andrej Plenković și președintele Zoran Milanović. Citește mai mult.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ