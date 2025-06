Polonia, care prezidează în prezent reuniunile UE, dorește să ridice acest prag, ceea ce înseamnă că mai puține zboruri întârziate vor beneficia de despăgubiri.

Turbulențe în acordarea despăgubirilor pentru zboruri întârziate

Posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru un zbor întârziat este în prezent incertă, în contextul reuniunii miniștrilor transporturilor din UE privind drepturile pasagerilor.

Zona de aterizare: Conform normelor actuale, puteți solicita despăgubiri dacă zborul dvs. are o întârziere de peste trei ore. Însă Polonia, care prezidează în prezent reuniunile UE, dorește să ridice acest prag, ceea ce înseamnă că mai puține zboruri întârziate vor beneficia de despăgubiri.

S-a ajuns miercuri la un compromis, care prevede creșterea timpului de așteptare înainte de acordarea despăgubirilor la patru ore pentru zborurile scurte și la șase ore pentru zborurile lungi, cu un prag special de trei ore pentru călătoriile extrem de scurte.

Argumentul polonezilor este că acest lucru va încuraja companiile aeriene să nu mai anuleze pur și simplu zborurile, ceea ce este mai ieftin pentru ele.

„Pasagerii preferă să ajungă la destinație cu întârziere decât să primească despăgubiri și să li se anuleze zborul”, a argumentat un diplomat al UE.

Va funcționa? Berlinul și Madridul blochează propunerea, deoarece doresc să mențină regula de trei ore. Grupurile de consumatori, precum BEUC, sunt de acord.

Dar diplomații au spus că Italia și țările cu companii aeriene low-cost puternice, precum Irlanda, sunt în favoarea creșterii pragului.

Mai puțini bani pentru tine: schimbările ar putea afecta și buzunarul tău. Berlinul dorește o taxă forfetară de 300 de euro, iar compromisul polonez ți-ar aduce doar 500 de euro – mai puțin decât maximul de 600 de euro pe care îl poți solicita în prezent.

Cerul este limita: Doar 65% dintre zboruri au sosit la timp în 2024, iar întârzierile ar putea fi de șase ori mai mari în 2035.

„Poate ar trebui să ne creăm propriul grup politic”.

Iată ce spune influencerul cipriot și europarlamentarul Fidias către Fernand Kartheiser, care a fost dat afară din grupul ECR miercuri. Ambii au vizitat recent Moscova.





UE-SUA: Merz se întâlnește cu Trump

Cancelarul german Friedrich Merz a vorbit mult despre capacitatea sa de a trata cu președintele american Donald Trump. Astăzi are ocazia să o dovedească, când cei doi se vor întâlni la Casa Albă. Europa are nevoie ca SUA să-și reconsidere tarifele și să exercite mai multă presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Și, potrivit lui Merz, Trump are nevoie de o ocazie să vorbească despre sine. Citiți mai mult.

Prânz cu Thierry Breton

Fostul comisar european francez de greutate a convocat personal nouă jurnaliști la prânz la Sofitel din Bruxelles miercuri. De când a demisionat în septembrie anul trecut, după ce s-a ciocnit cu Ursula von der Leyen, a devenit o vedetă a circuitului televiziunilor franceze, vorbind despre geopolitică, comerțul SUA și politica tehnologică.

Despre negocierile comerciale cu SUA: „Nu sunt aici pentru a da niciun sfat”, a spus Breton, înainte de a continua să susțină că poziția UE față de SUA ar trebui să fie mai fermă. El s-a declarat surprins de faptul că UE a suspendat prima serie de contramăsuri tarifare în aprilie.

Von der Leyen nu a avut o întâlnire față în față cu Trump de la revenirea acestuia în funcție și a declarat că se va deplasa la Casa Albă doar pentru a încheia un acord.

Despre leadershipul lui von der Leyen: „Știm foarte bine că Donald Trump preferă relațiile bilaterale mai presus de toate, dar atunci este responsabilitatea instituțiilor [UE] să se afirme”, a spus Breton.

Referindu-se la leadershipul demonstrat de von der Leyen – pe care a acuzat-o de „guvernare discutabilă” în scrisoarea sa de demisie – el a sugerat că ea ar trebui să fie la fel de prezentă la Casa Albă ca și alți lideri europeni și mondiali.

Francezul a spus că este foarte bine ca șeful comerțului UE, Maroš Šefčovič, să se ocupe de întâlnirile tehnice, dar că Biroul Oval este locul potrivit, iar președintele Comisiei este singurul care are mandatul de a se ocupa de disputele politice mai ample cu miile de cereri ale lui Trump.

Despre demisia sa: „Rolul politic al comisarilor era diminuat până la punctul în care a trebuit să demisionez”.

Despre Mark Rutte: „Îmi amintesc de domnul Rutte, pe care îl apreciez la nivel personal... el nu a vrut să depășească 1,2 % din [cheltuielile naționale pentru apărare când era prim-ministru al Olandei]... Acum îi dă lecții tuturor celor care nu au făcut acest lucru”.

Parlament

De la închisoare la Parlament... și înapoi? Deputata italiană de stânga Ilaria Salis va vedea imunitatea sa supusă votului în comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European pe 24 iunie, au confirmat mai multe surse. Salis, aleasă în 2024 după ce a petrecut peste un an într-o închisoare maghiară, a obținut imunitate față de acuzațiile legate de un presupus atac asupra neonaziștilor din Budapesta. Ungaria a solicitat ridicarea imunității sale în octombrie. Decizia finală aparține Parlamentului în plen. Salis a declarat că, potrivit unor informații, raportorul în cazul său, deputatul spaniol din PPE Adrián Vázquez Lázara, intenționează să susțină demersul Ungariei de ridicare a imunității sale. „Dacă acest lucru este adevărat, aș fi cu siguranță expusă unei persecuții politice nemiloase”, a declarat Salis.