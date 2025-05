EU-UK, acord în mai multe domenii. | O instanță spaniolă a ordonat Airbnb să retragă de pe listă peste 65 000 de chirii turistice ilegale. | Borissov spune că legăturile cu Erdogan sunt esențiale pentru protejarea frontierei externe a UE.

The Capitals vă prezintă cele mai recente știri din întreaga Europă, prin intermediul rapoartelor de pe teren ale rețelei media Euractiv. Vă puteți abona la newsletterul în limba engleză aici. Știrile europene pe care meritați să le citiți. Bine ați venit la The Capitals by Euractiv.

În știrile de astăzi din The Capitals:

LONDRA

UE și Regatul Unit au semnat luni un pact de securitate și au convenit asupra unui acord de "resetare" care include angajamente privind comerțul cu alimente, energia și mobilitatea, despre care liderii ambelor părți au afirmat că este un acord "reciproc avantajos". Citiți mai mult.

UE și Regatul Unit sunt de acord să regândească împărțirea post-Brexit a piețelor energiei și carbonului. Bruxelles-ul și Londra au convenit că Regatul Unit ar trebui să se reintegreze pe piețele de energie electrică și de carbon ale blocului comunitar, inversând o diviziune post-Brexit și deschizând calea pentru creșterea investițiilor în Marea Nordului. Citește mai mult. UE obține o victorie majoră în cadrul acordului cu Regatul Unit privind pescuitul, Londra obținând acces pe piață. Bruxelles-ul a obținut încă 12 ani de acces la apele britanice în cadrul unui acord de „resetare” care îi face pe pescarii britanici să se simtă vânduți în schimbul unui acces mai bun la piața UE. Citiți mai multe.

EUROPA DE VEST

BRUXELLES

Procurorii belgieni vizează deputații europeni în ancheta Huawei. Procurorii belgieni au cerut Parlamentului European să ridice imunitatea mai multor deputați europeni în cadrul unei anchete privind presupusele mite oferite de Huawei, în cel mai recent semn că scandalul se intensifică. Citește mai mult.

Greva din sectorul public urmează să paralizeze marți rețeaua de transport din Bruxelles. Transportul public din capitala Belgiei, inclusiv trenurile, tramvaiele, metroul și autobuzele, va fi „grav” perturbat în această marți, când lucrătorii din sectorul public vor mărșălui împotriva reducerilor sectoriale planificate de noul guvern federal. Citește mai mult.

HAGA

Țările de Jos continuă tendința negativă, înregistrând o nouă scădere în clasamentul timpilor de așteptare pentru medicamente. Țările de Jos au continuat să rămână în urmă în clasamentul timpilor de așteptare pentru medicamentele inovatoare, coborând pe locul 11 în Europa, conform Indicatorului EFPIA Patients WAIT 2024. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Instanța spaniolă ordonă Airbnb să retragă de pe listă peste 65 000 de chirii turistice ilegale. Curtea Supremă din Madrid a confirmat o hotărâre a Ministerului Consumatorilor prin care se ordona Airbnb să elimine peste 65 000 de anunțuri de închirieri turistice „ilicite”. Ministerul, care a sancționat platforma de trei ori, a susținut că anunțurile încălcau reglementările în vigoare, deoarece multe dintre acestea nu afișau un număr de licență de proprietate valabil sau nu clarificau statutul juridic al proprietarului - fie ca persoană fizică sau juridică. „Cred că aceasta este o victorie clară pentru cei care luptă pentru protejarea drepturilor la locuință”, a declarat luni presei ministrul pentru protecția consumatorilor, Pablo Bustinduy. Listele afectate de ordin sunt situate în principal în regiunile cele mai turistice ale țării, inclusiv Catalonia, Valencia, Insulele Baleare, precum și Madrid, Andaluzia și Țara Bascilor.

Măsura este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri luate de guvernul spaniol pentru a înăspri controlul asupra închirierilor pe termen scurt, pe fondul unei presiuni publice tot mai mari pentru soluționarea crizei locuințelor din țară - inclusiv o reformă recentă care impune ca închirierile turistice în clădiri de apartamente să obțină aprobarea locuitorilor din cartier. Confruntat cu presiunea publică, Airbnb a încercat recent să se alinieze autorităților locale. Anul trecut, Airbnb a semnat un acord de colaborare cu guvernul Insulelor Canare, angajându-se să respecte cerințele de înregistrare impuse de UE și să promoveze „turismul durabil și de calitate”, conform unei declarații a companiei. Acorduri similare au fost încheiate cu guvernele regionale din Murcia și Insulele Baleare pentru a promova turismul durabil și a proteja locuitorii și mediul de impactul turismului de masă. (Ines Fernandez-Pontes | Euractiv.es)

LISABONA

Portugalia: Bruxelles-ul va analiza presiunea bugetară din cauza tarifelor și a cheltuielilor pentru apărare. Comisia Europeană a avertizat luni că va monitoriza răspunsul Portugaliei la impactul economic al tarifelor vamale din SUA, precum și devierea de la investițiile necesare în apărare, solicitând echilibru bugetar în țară.

"În ceea ce privește acest pachet de sprijin, din câte știm, se așteaptă ca cea mai mare parte a finanțării să fie canalizată prin linii de credit de la banca națională de dezvoltare și, de asemenea, că perioada pachetului va fi extinsă", dar "va trebui să continuăm să monitorizăm atât impactul său macroeconomic, cât și impactul său bugetar", a declarat comisarul european pentru afaceri economice, Valdis Dombrovskis, într-un interviu acordat agenției de presă Lusa și altor mass-media de la Bruxelles. În ziua în care Comisia Europeană și-a prezentat previziunile economice de primăvară, marcate de impactul anunțurilor SUA privind tarifele vamale ridicate pentru Uniunea Europeană (UE), Valdis Dombrovskis a fost chestionat de Lusa cu privire la pachetul portughez de 10 miliarde de euro pentru sprijinirea companiilor exportatoare prin linii de credit, asigurări și sprijin extins pentru internaționalizare.

"Există o anumită sumă de subvenții, din câte știm noi, de aproximativ 400 de milioane de euro", a spus el. Chiar și așa, "previziunile noastre de primăvară nu iau în considerare acest pachet", a declarat Valdis Dombrovskis. El a făcut apel: "Avem nevoie de un angajament financiar mai detaliat. Trebuie să fim siguri că avem un angajament financiar bun privind măsurile specifice și calendarul de punere în aplicare, toate acestea trebuind să fie specificate". (Ana Matos Neves | Lusa.pt)

EUROPA DE EST



VARȘOVIA

Partenerii de coaliție ai lui Tusk îl susțin pe principalul candidat Trzaskowski în turul doi al alegerilor prezidențiale. Președintele parlamentului polonez, Szymon Hołownia (Polonia 2050, Inovatori), care nu a reușit să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de duminică, și partenerul său din blocul „A treia cale”, Partidul Popular Polonez (PSL, PPE), de orientare centrist-agrară, l-au susținut pe Rafał Trzaskowski din partea Platformei Civice a premierului Donald Tusk (PO, PPE) în turul al doilea al alegerilor, programat pentru 1 iunie. Citește mai mult.



PRAGA



Republica Cehă coboară în clasamentul UE al prosperității din cauza problemelor legate de locuințe Republica Cehă a coborât de pe locul 15 în clasamentul UE al prosperității și indicelui financiar de anul trecut pe locul 16, în principal din cauza unei deteriorări a accesibilității locuințelor. Clasamentul anual este întocmit de portalul de analiză Evropa v datech și de banca cehă Česká spořitelna.



Indicele acoperă zece domenii-cheie, inclusiv locuințele, sănătatea și siguranța, sănătatea financiară, mediul de afaceri și digitalizarea. Republica Cehă a rămas în urmă în șase dintre aceste domenii, locuințele fiind veriga cea mai slabă.



Prețurile ridicate, procesele lente de aprobare și cheltuielile costisitoare ale gospodăriilor fac din această țară una dintre cele șase țări cu cele mai slabe rezultate din UE în ceea ce privește locuințele. Chiar și prețurile chiriilor, care obișnuiau să fie mai ieftine decât cele ale proprietății, sunt în prezent în conformitate cu media UE.



Cu toate acestea, Cehia continuă să înregistreze rezultate bune în domeniul sănătății și siguranței, în special datorită asistenței medicale accesibile și securității cibernetice solide.



Suedia și Danemarca rămân țările cu cele mai bune performanțe generale, în timp ce Austria a ajuns pentru prima dată în primele trei locuri, datorită îmbunătățirii mai multor indicatori. La polul opus se află Grecia, pe ultimul loc, Bulgaria, penultima, și Slovacia, pe locul 25.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz)



BRATISLAVA



Guvernul slovac, criticat pentru poziția sa cu privire la acordul OMS privind pandemia. Guvernul slovac s-a confruntat cu numeroase critici după ce premierul Robert Fico și unul dintre partidele sale de coaliție au respins acordul OMS privind pandemia, în ciuda sprijinului acordat de ministrul sănătății, un alt partid de coaliție, președinte, oameni de știință și opoziție. Citiți mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA

Borissov subliniază legăturile cu Erdogan ca fiind esențiale pentru protejarea frontierei externe a UE. Fostul prim-ministru bulgar și lider al GERB Boyko Borissov s-a întâlnit duminică la Istanbul cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, subliniind importanța cooperării bilaterale în protejarea frontierei externe a UE. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Nicușor Dan se confruntă cu un mandat dificil din prima zi. În urma victoriei neașteptate de duminică, nu va exista o perioadă de lună de miere pentru Nicușor Dan. Criza economică este iminentă, populiștii dețin aproximativ 30 % din locurile din Parlament, iar viitorul guvern este de așteptat să fie fragil. Citește mai mult.



AGENDA:



UE: Consiliul Afaceri Externe și Consiliul Afaceri Externe în componența sa de apărare se reunește pentru a discuta despre sprijinul UE pentru Ucraina, pregătirea, situația din Orientul Mijlociu, inclusiv Siria, și multe altele;

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru politica de coeziune se așteaptă să se concentreze pe Agenda teritorială UE 2030, dezvoltarea urbană durabilă, și multe altele;

Președintele Comisiei Ursula von der Leyen ține un discurs la Conferința anuală a bugetului UE 2025; Îl găzduiește pe președintele Republicii Cehe, Petr Pavel; Se întâlnește cu Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi;

Vicepreședintele Comisiei, Henna Virkkunen, susține discursul principal în cadrul panelului Parlamentului pentru viitorul științei și tehnologiei (STOA), evenimentul „Construirea unui leadership european pentru a doua revoluție cuantică”;

Vicepreședintele Roxana Mînzatu organizează o reuniune online cu Consiliul Nordic al Miniștrilor Muncii;

Vicepreședintele Raffaele Fitto prezintă observațiile finale la Forumul Parlamentului privind regiunile ultraperiferice;

Comisarul pentru comerț și securitate economică, Maros Šefčovič, se întâlnește cu Doina Nistor, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării din Moldova; organizează o videoconferință cu Don Farrell, ministrul comerțului și turismului din Australia;

Comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, se întâlnește cu Philippe Lazzarini, comisar general al UNRWA;

Comisarul pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, participă la o conferință privind asigurările și gestionarea riscurilor, organizată de DG AGRI și Banca Europeană de Investiții; Președintele Parlamentului

, Roberta Metsola, se întâlnește cu președintele Cehiei, Petr Pavel, și cu ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski; Ține un discurs la Conferința anuală privind bugetul UE.

[Editat de Vas Panagiotopoulos, Charles Szumski, Daniel Eck, Sofia Mandilara]