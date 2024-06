Inițiativa GetVoting.org, a organizației de activiști Best for Britain, a lansat un instrument online prin care britanicii pot verifica în ce mod își pot folosi votul pentru a-i înlătura pe consewrvatori și pe Farage de la guvernare.

În știrile de astăzi din The Capitals:

VIENA

Cancelarul Karl Nehammer (ÖVP/PPE) nu a dizolvat guvernul după ce ministrul mediului Leonore Gewessler (Verzi) a votat în favoarea legii UE privind restaurarea naturii. Inițiativa fusese respinsă de partidul lui Nehammer. Citește mai mult.

MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA

LONDRA

Inițiativa GetVoting.org, condusă de organizația de activiști Best for Britain, a lansat luni un instrument menit să le arate alegătorilor britanici cum să îi învingă cel mai bine pe conservatorii aflați la guvernare. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Opoziția suedeză, îngrijorată de formulările vagi din acordul de apărare supus votului Parlamentului. Parlamentul suedez va supune votului un acord de cooperare în domeniul apărării care va permite accesul SUA la mai multe baze militare suedeze. Opoziția și societatea civilă și-au exprimat îngrijorarea cu privire la formularea vagă a acordului privind armele nucleare care ar putea fi găzduite pe teritoriul suedez. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Comisia Europeană condamnă simbolistica fascistă, fără a menționa partidul lui Meloni. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Eric Mamer, a condamnat luni utilizarea simbolismului fascist, dar a evitat să menționeze ancheta în curs de desfășurare privind mișcarea de tineret a partidului de dreapta dură Fratelli d'Italia al premierului italian Giorgia Meloni, un aliat probabil al Ursulei von der Leyen în încercarea acesteia de a obține un al doilea mandat de președinte al Comisiei. Citește mai mult.

Naufragiul unei nave de migranți în largul Italiei se soldează cu 11 morți și peste 60 de dispăruți. Unsprezece persoane au murit și peste 60 sunt date dispărute, inclusiv 26 de copii, în urma a două naufragii de migranți în largul coastelor sudice ale Italiei, au anunțat luni grupuri de ajutorare, oficiali ai pazei de coastă și agenții ONU. Citește mai mult.

MADRID

Puigdemont o acuză pe Le Pen că este 'marioneta' lui VOX. Fostul președinte catalan Carles Puigdemont, liderul partidului separatist de dreapta JxCat, a acuzat-o pe lidera Rassemblement National, Marine Le Pen, că acționează ca o "marionetă a franchiștilor" din partidul spaniol de extremă dreapta VOX, reacționând la un interviu în care aceasta a pus sub semnul întrebării șederea sa în sudul Franței. Citește mai mult.

Spania rămâne în urma celorlalte state UE în ceea ce privește acordarea de azil, potrivit unei ONG. Spania a acordat azil anul trecut unui procent de 12% dintre solicitanți, cea mai mică rată dintre țările UE, ceea ce plasează țara cu 30 de puncte sub media UE și la coada clasamentului în ceea ce privește rata de acordare a azilului, a avertizat luni un raport al ONG-ului spaniol Commission for Refugee Aid (CEAR). Citește mai mult.

DEZVĂLUIRE: Spania va cere statelor membre ajutor medical cu pacienții din Gaza. Spania îi va îndemna pe miniștrii sănătății din UE să sprijine transferul pacienților din Gaza care au nevoie de îngrijiri medicale urgente către țările UE dispuse să ofere serviciile medicale, potrivit unui document care a făcut obiectul unei scurgeri de informații, consultat de Euractiv. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

GERB-ul lui Borissov va numi următorii oficiali cheie ai Bulgariei. Fostul prim-ministru și liderul GERB de centru-dreapta Boyko Borissov, al cărui partid a câștigat ultimele alegeri, va putea numi oficialii cheie, deși formațiunea sa va trebui să guverneze în coaliție cu alte două partide. Citește mai mult.

BELGRAD

În ciuda protestelor, Serbia se pregătește să exploateze litiu începând cu 2028. Președintele Aleksandar Vučić a declarat că Serbia ar putea exploata litiu începând cu 2028, ca urmare a noilor garanții oferite de gigantul minier australian Rio Tinto și de UE cu privire la acest proiect controversat, a relatat duminică Financial Times. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Consiliul Afaceri Generale se reunește pentru a discuta despre politica de coeziune, agenda strategică a UE 2024-2029 și altele; Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie este așteptat să abordeze siguranța maritimă și a căilor navigabile interioare, siguranța rutieră, capacitatea infrastructurii feroviare și altele; Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, primește membrii Consiliului de administrație al Fundației UE-ALC (America Latină și Caraibe);

Vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič, coprezidează cel de-al cincilea dialog la nivel înalt UE-China privind mediul și clima;

Vicepreședintele Vĕra Jourová vorbește la conferința anuală a Parteneriatului European pentru Democrație (EPD);

Vicepreședintele Margaritis Schinas participă la conferința internațională "Pace și creștere durabilă" organizată de Institutul Alexis Tsipras și Fundația Zoran Zaev;

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, ține discursul de deschidere la conferința la nivel înalt "Pe drumul spre 2030? Delivering on the Sustainable Development Goals in the EU", co-organizată de Comisie și de Președinția belgiană;

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, susține un discurs principal la reuniunea "Rețeaua UE de coordonatori, raportori naționali și mecanisme echivalente pentru combaterea traficului de persoane";

Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și uniunea piețelor de capital, se întâlnește cu președintele BCE, Christine Lagarde, la Frankfurt, Germania; ține un discurs principal la conferința "Integrarea financiară europeană 2024", organizată în comun de Comisie și BCE; Vizite Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO);

Comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn, ține un discurs la "Global Borrowers & Bond Investors Forum", la Londra, Regatul Unit;

***[Editat în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Sofia Mandilara]