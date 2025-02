Din titlurile de azi: După Groenlanda și Panama, Trump a pus ochii pe Gaza. | O Franță slăbită spune adio Africii. | Veniți în Franța și folosiți energia noastră nucleară, le spune Macron firmelor de AI.

Președintele SUA caută probabil noi locuri de vizitat și de bronzat „frumoasa sa piele albă”. Evident că nu este conștient de încercările eșuate ale SUA de a construi națiuni în Irak și Afganistan, președintele Donald Trump a declarat astăzi că dorește să „preia” Fâșia Gaza și să reinstaleze palestinienii în țările vecine. Trump a declarat că dorește să fie ținut minte ca un „pacificator”, însă declarațiile sale șocante nu sunt în concordanță. După ce a amenințat Groenlanda cu invazia și a confiscat Canalul Panama, Trump vrea acum să preia Gaza și să facă afaceri creând „mii de locuri de muncă” în acea „bucată”.

„O vom deține și vom fi responsabili pentru dezmembrarea tuturor bombelor periculoase neexplodate și a altor arme de pe amplasament”. Cine va locui acolo, dacă nu palestinienii? „Poporul lumii”, a spus Trump.

Jean-Claude Juncker ne-a spus recent că Trump nu știe cum funcționează UE. Acum se pare că el nu înțelege nici Orientul Mijlociu. El l-a descris recent pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan drept un „bun prieten”. Dacă vrea să preia Gaza, trebuie să dea afară Hamas, care, potrivit Ankarei, nu este o organizație teroristă. Prietenul său Erdoğan s-a întâlnit recent cu Hamas. Nu vă țineți respirația. Se așteaptă ca Europa, complet absentă și marginalizată în regiune, să încerce astăzi să zdruncine politica Washingtonului, exprimându-și din nou îngrijorarea. Mult noroc cu asta.

EUROPA DE VEST

PARIS

O Franță slăbită spune adio Africii. În doar câțiva ani, armata franceză și-a pierdut majoritatea bazelor militare din Africa, dar în timp ce relațiile cu unele foste colonii rămân dificile, majoritatea speră la o nouă relație, fără militari. Citește mai mult.

Veniți în Franța și folosiți energia noastră nucleară, le spune Macron firmelor de AI. Sectorul de energie nucleară al Franței ar putea furniza energie ieftină pentru centrele de date care antrenează modele de inteligență artificială, a declarat marți președintele Emmanuel Macron, în comentarii menite să atragă mai multe companii de tehnologie în țară. Citește mai mult.

BERLIN

Viitorul ministru german al agriculturii face apel la echitate în comerț. La mai puțin de trei săptămâni de la alegerile din Germania, CDU/CSU de centru-dreapta conduce sondajele și vizează postul de ministru al agriculturii. Candidatul probabil? Günther Felßner, președintele Asociației agricultorilor bavarezi și o figură-cheie în demonstrațiile agricultorilor din iarna trecută. Citește mai mult.

Germania trebuie să acționeze imediat pentru a opri dezindustrializarea, îndeamnă sindicatul. Pentru ca Germania, fosta putere industrială a Europei, să depășească turbulențele economice și să împiedice dezindustrializarea care a dus deja la reducerea a mii de locuri de muncă, este nevoie de măsuri urgente, a avertizat șeful adjunct al celui mai mare sindicat din țară. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Cea mai mortală împușcătură într-o școală din istorie” provoacă o undă de șoc în Suedia. Unsprezece persoane au fost ucise într-un schimb de focuri la Campus Risbergska, un centru de educație pentru adulți din Örebro, la 200 de kilometri vest de Stockholm. Citește mai mult.

OSLO

Stoltenberg renunță la planurile internaționale pentru a prelua rolul de ministru de finanțe. Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost numit ministru de finanțe al Norvegiei, ceea ce reprezintă o abatere surprinzătoare de la planurile sale de a ocupa funcții internaționale de vârf. Citește mai mult.

NUUK

Groenlanda se îndreaptă spre alegeri anticipate pe fondul disputei geopolitice privind viitorul țării. Prim-ministrul Groenlandei, Múte B. Egede, a solicitat organizarea de alegeri generale la 11 martie pentru remanierea parlamentului țării, într-un moment în care relațiile cu Danemarca, Europa și Washington se află într-un moment critic. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Trump Jr deranjează Italia în cazul unei rațe protejate. Excursia de vânătoare a lui Donald Trump Jr într-o lagună venețiană protejată a provocat o furtună de controverse, declanșând o plângere oficială și o anchetă parlamentară adresată ministrului italian al mediului. Citește mai mult.

MADRID

Guvernul spaniol aprobă reducerea timpului de lucru. Guvernul spaniol a făcut marți primul pas legislativ către reducerea săptămânii de lucru de la 40 la 37,5 ore, fără pierderi salariale, în urma unui acord cu sindicatele, dar fără sprijinul principalelor organizații patronale din țară. Citește mai mult.

LISABONA Premierul portughez îndeamnă UE să acorde prioritate apărării, menționând amenințările maritime. Apărarea este o prioritate politică pentru liderii UE, potrivit prim-ministrului portughez Luis Montenegro, care a solicitat un program de redresare și reziliență pentru finanțarea investițiilor în fața „amenințărilor din diverse sectoare”, în special la nivel maritim în Portugalia. Citește mai mult.



EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Polonia spune în continuare nu Pactului UE privind migrația. Guvernul polonez a negat că ar fi acceptat pactul UE privind migrația și azilul, adăugând că nu va fi de acord cu relocările forțate. Citește mai mult.



PRAGA | BUDAPESTA



Cehia se alătură procesului intentat de UE împotriva Ungariei cu privire la legea privind protecția suveranității. Cehia a devenit primul stat membru al UE care a solicitat în mod oficial să se alăture, în calitate de parte terță, procesului intentat de Comisia Europeană împotriva controversatei legi a Ungariei privind protecția suveranității. Citește mai mult.



BRATISLAVA



Slovacia lui Fico își atenuează opoziția față de cheltuielile de apărare după summit. Slovacia este pregătită să ia parte la dezbaterile privind reforma UE și sprijină creșterea cheltuielilor pentru apărare, cu condiția ca o „parte semnificativă” să poată fi cheltuită pe proiecte cu aplicații civile, a declarat marți prim-ministrul Robert Fico. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA

Noul guvern bulgar confirmă angajamentul față de intrarea în zona euro. Guvernul nou ales la Sofia și-a reafirmat marți angajamentul față de intrarea țării în zona euro în 2026 și a promis să țină sub control cheltuielile bugetare. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Un scandal imobiliar îi învolburează pe social-democrații români. Autoritățile române au reținut foști parlamentari social-democrați pentru presupusa lor implicare într-un scandal imobiliar care a fraudat mai mulți români, presa speculând că premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu ar putea fi implicați. Citește mai mult.



AGENDA:



UE: Președintele Comisiei Ursula von der Leyen îl primește pe Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați Filippo Grandi; se întâlnește cu președintele Comitetului Economic și Social European Oliver Röpke; prezidează reuniunea Colegiului Comisarilor;

Președintele Parlamentului Roberta Metsola se întâlnește cu ministrul afacerilor externe al Uruguayului, Omar Paganini, și cu ministrul economiei și finanțelor, Azucena Arbeleche;

Comisarul pentru comerț și securitate economică, Maros Šefčovič, se întâlnește cu ministrul britanic pentru Constituție și Relațiile cu UE, Nick Thomas-Symonds;

Comisarul pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Várhelyi, se întâlnește cu președintele Federației franceze a asigurărilor, Florence Lustman, și cu președintele Asociației germane a asigurătorilor privați de sănătate, Florian Reuther; se întâlnește cu directorul executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Berhanrd Url; se întâlnește cu președintele Comitetului permanent al medicilor europeni, Ole Johan Bakke, și cu secretarul general, Sarada Das; susține discursul principal la evenimentul „De la dialog la viziune și la acțiune: ce este necesar pentru o creștere mai durabilă și mai bună a bunăstării animalelor în Europa”;

Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, rostește un discurs de deschidere la cel de-al doilea trilog privind Directiva privind drepturile victimelor; rostește un discurs de deschidere la Seminarul Rețelei de cooperare europeană privind alegerile;

Comisarul pentru extindere, Marta Kos, se întâlnește cu ministrul pentru afaceri europene al Macedoniei de Nord, Orhan Murtezani; îl găzduiește pe președintele Consiliului European, António Costa; participă la panelul „Cum o UE reformată și extinsă va consolida UE în lume” la Conferința ambasadorilor UE 2025;

Comisarul pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, se întâlnește cu secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor, Esther Lynch;

Comisarul pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, se întâlnește cu directorul Centrului european pentru prevenirea și controlul bolilor, Pamela Rendi-Wagner.

