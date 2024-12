Acordul UE-Mercosur, încă pe muchie. | Temeri privind o campanie electorală anti-refugiați în Germania după prăbușirea regimului Assad. | Macron îi reunește pe Trump și Zelenski înaintea ceremoniei de la Notre-Dame.

Acordul UE-Mercosur, prefigurat ca posibil după 25 de ani, are de trecut încă o bornă. Polonia speră ca Italia să joace un rol în blocarea acordului. Citește mai mult.

Temeri privind o campanie electorală anti-refugiați în Germania, după prăbușirea regimului Assad. Schimbarea regimului din Siria are un impact asupra refugiaților din Europa, în timp ce opoziția din Germania a pus sub semnul întrebării protecția solicitanților de azil sirieni, iar parlamentarii guvernamentali au avertizat împotriva exploatării acestei probleme în alegeri. Citește mai mult.

AfD, formațiunea de extremă dreapta din Germania, desemnează un candidat la funcția de cancelar înainte de alegeri. Alternativa pentru Germania (AfD) din Germania va desemna sâmbătă primul său candidat la funcția de cancelar din istoria sa de 11 ani, înaintea alegerilor anticipate programate pentru luna februarie, în timp ce partidul de extremă-dreapta țintește tot mai mult spre putere. Citește mai mult.

Macron îi reunește pe Trump și Zelenski înaintea ceremoniei de la Notre-Dame. Președintele ales al SUA, Donald Trump, președintele francez Emmanuel Macron și liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski au purtat discuții sâmbătă la Paris, reuniți cu ocazia unei ceremonii grandioase pentru a marca redeschiderea Catedralei Notre-Dame. Citește mai mult.

Meloni se întâlnește cu Trump și Musk la Élysée, subliniind rolul său în reducerea diferențelor dintre UE și SUA. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avut sâmbătă întâlniri exclusive cu Donald Trump și Elon Musk la Élysée, subliniind rolul său potențial în reducerea decalajului dintre Europa și SUA. Citește mai mult.



Fermierii spanioli trag un semnal de alarmă cu privire la acordul comercial UE-Mercosur. Principalele organizații de agricultori din Spania sunt pregătite să protesteze față de pericolul pe care, în opinia lor, acordul UE-Mercosur îl reprezintă pentru sectorul lor. Citește mai mult.



Premierul ceh despre căderea lui Assad: Pariul pe Rusia nu a dat roade. Sprijinul președintelui sirian Bashar al-Assad pe Rusia a eșuat în cele din urmă, a declarat prim-ministrul ceh Petr Fiala (ODS, ECR), făcând apel la stabilitate în Siria. Citește mai mult.



Ungaria a spionat oficiali UE, relatează presa belgiană. Serviciul de informații al Ungariei a spionat oficialii UE care au vizitat Budapesta, percheziționându-le camerele de hotel și descărcând informații de pe laptopuri, susține un raport comun al ziarului belgian De Tijd și al ONG-ului maghiar Direkt36, publicat vineri. Citește mai mult.

Guvernul slovac se confruntă cu reacții negative în legătură cu o propunere privind „munca forțată”, pe fondul grevei medicilor. Guvernul slovac a aprobat un proiect de lege care obligă medicii să lucreze sub amenințarea unei pedepse de până la un an de închisoare, o măsură prost primită de lucrătorii din domeniul sănătății aflați în prezent în grevă. Citește mai mult.



Autoritățile române efectuează percheziții legate de candidatul pro-rus la președinție. Autoritățile române au efectuat percheziții domiciliare în weekend, vizând persoane legate de campania candidatului pro-rus la președinție Călin Georgescu, pe fondul instabilității rezultate în urma alegerilor. Citește mai mult.



Încrederea în procesul democratic din România atârnă de un fir de ață. Anularea alegerilor prezidențiale din România de vineri a stârnit reacții mixte în rândul candidaților, al politicienilor și al experților, confirmând o pierdere crescândă a încrederii în instituțiile democratice ale României. Citește mai mult.



Bulgaria va fi pregătită pentru euro până în ianuarie, afirmă banca națională a țării. Bulgaria este pe cale să îndeplinească toate cerințele pentru a adera la zona euro până în ianuarie, lăsând decizia finală în mâinile politicienilor bulgari, potrivit lui Dimitar Radev, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei (BNB). Citește mai mult.



UE: Consiliul Agricultură și Pescuit se reunește pentru a discuta despre posibilitățile de pescuit, bioeconomie, protecția animalelor în timpul transportului, monitorizarea pădurilor și multe altele;

Consiliul Agricultură și Pescuit se reunește pentru a discuta despre posibilitățile de pescuit, bioeconomie, protecția animalelor în timpul transportului, monitorizarea pădurilor și multe altele; Se așteaptă ca Eurogrupul să se concentreze pe dialogul economic cu Regatul Unit, misiunea Fondului Monetar Internațional în temeiul articolului IV în zona euro, proiectele de planuri bugetare ale statelor membre și altele;

Începe cea de-a cincea ediție a Săptămânii egalității de gen a Parlamentului European.

