ROMA

Matteo Salvini este gata să îl încoroneze pe președintele american Donald Trump cu Premiul Nobel pentru Pace. Vicepremierul italian laudă abilitatea lui Trump de a-i „aduce împreună pe Putin, Zelensky, Netanyahu și liderii arabi”. Remarcile lui Salvini vin ca răspuns la Marina Berlusconi, fiica fostului prim-ministru Silvio Berlusconi, care a avertizat recent că tacticile agresive ale lui Trump ar putea diviza Occidentul. Vorbind la Genova, Salvini i-a criticat pe contestatari, afirmând că Trump realizează mai multe în câteva săptămâni decât a făcut Biden în patru ani. Departe de a fi un „bătăuș”, Salvini l-a numit un pacificator, adăugând că oricine îl critică pe Trump fie „nu înțelege”, fie este pur și simplu „fără habar”. (Alessia Peretti | Euractiv.it)



BERLIN

Ministrul german al Agriculturii, Cem Özdemir, a revenit asupra excepției de la regulile de pășunat pentru fermele ecologice de animale, pe care a negociat-o. Citește mai mult (pentru abonații euractiv.com).

EUROPA DE VEST

PARIS

O instanță franceză contestă regulamentul de restricționare a terenurilor pentru telecomunicații propus de guvern. Limitarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor cu turnuri instalate poate fi neconstituțională și „constituie, fără îndoială, un obstacol în calea concurenței loiale”, a declarat Curtea de Apel din Aix-en-Provence într-o decizie consultată de Euractiv. Citește mai mult.

BRUXELLES

Continuă investițiile puternice ale SUA în Flandra, industria farmaceutică rămâne o atracție principală. Agenția Flanders Investment & Trade din Belgia a raportat un aflux record de investiții străine în Flandra, cu Statele Unite în frunte. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Spania convoacă o reuniune informală a UE pentru a lansa un „laborator al competitivității”. Spania a invitat miniștrii de finanțe din UE la o reuniune informală care va avea loc la 13 martie la Valencia pentru a lansa un „laborator de competitivitate”, a declarat marți ministrul economiei din țara iberică, Carlos Cuerpo, într-o conferință de presă Ecofin. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

PRAGA | BRATISLAVA

Eforturile ceho-slovace de refacere a relațiilor au fost deraiate de o nouă dispută. Miniștrii de externe ceh și slovac au încercat să remedieze relațiile tensionate, dar au apărut noi tensiuni după ce Bratislava a acuzat din nou Praga de amestec în afacerile sale interne. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Polonia: SUA nu vor retrage forțele din Europa, asigură trimisul lui Trump. Administrația Trump nu intenționează să își retragă forțele din Europa, a declarat președintele polonez Andrzej Duda după întâlnirea cu Keith Kellogg, trimisul special pentru Ucraina și Rusia, marți la Varșovia. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Politicienii bulgari se opun ferm desfășurării de trupe în Ucraina. Președintele Rumen Radev și fostul prim-ministru Boyko Borissov, care este liderul celui mai mare partid GERB (PPE), au respins categoric orice posibilitate de a trimite soldați bulgari ca forțe de menținere a păcii în Ucraina. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Președintele interimar al României face apel la un compromis echilibrat pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Președintele interimar Ilie Bolojan a transmis mai multe mesaje de politică externă, marți, în cadrul discursului susținut la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditate în România. Citește mai mult.

