CEx-ul PSD a început marți seara la 18:30. Înainte de reuniune au circulat o mulțime de informații pe surse despre demisii, răzgândiri și tabere.

Viorica Dăncilă spunea duminică seara, după publicarea exit-pollurilor, că nu-și dă demisia, pentru că nu a lăsat niciodată partidul la greu. Ieri, s-a anunțat pe surse că Marcel Ciolacu a convins-o să renunțe la șefia partidului în schimbul unui log eligibil la Senat la alegerile de anul viitor și conducerea organizației de femei a PSD. În această după-amiază au apărut informații că s-a răzgândit și n-ar mai dori să-și dea demisia.

Visându-se șef la PSD, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu liderii județeni și a tras sfori în speranța că toată conducerea partidului va demisiona, pentru că doar astfel poate să devină liderul formațiunii. Dacă demisionează doar Dăncilă, președintele executiv, Eugen Teodorovici, preia conducerea PSD. Teodorovici nu a dat semne că s-ar retrage.

”Am spus că nu îmi dau demisia. Sunt votat de un număr important de colegi și cred că ar fi lipsă de respect pentru acest vot. Eu niciodată nu am cedat în competiții și cred că este statutar și este un respect față de noi, de colegi, că am respectat ceea ce am votat în Congres, adică statutul”, a spus Teodorovici înainte de reuniune.



Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat că Viorica Dăncilă a muncit foarte mult, iar bilanțul alegerilor prezidențiale ”nu e așa negru cum se vede”.

”Viorica Dăncilă a muncit foarte mult în această campanie, a fost o femeie foarte curajoasă și hotărâtă, a fost aproape în fiecare filialaă, s-a bătut mult alături de colegii din toată țara. Bilanțul nu e așa negru cum se vede, în condițiile în care au fost toți impotriva noastră. Viorica Dăncilă și-a făcut datoria pe deplin. Fiecare a facut tot ce e posibil ppentru a obtine cel mai bun scor”, a spus Codrin Ștefănescu.

Primarul Capitalei a punctat nevoia de unitate pentru ca partidul să nu aibă de suferit: ”Să nu ne împărțim în două sau trei echipe pentru că ne-ar fragiliza”.

Gabriela Firea a mai spus că nu va candida pentru o poziție interimară și a cerut organizarea rapidă a unui Congres.