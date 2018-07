Despre sisteme sofisticate de apărare anti-rachetă și principiul apărării inteligente vorbește, într-un interviu pentru EURACTIV.ro, reprezentantul din Marea Britanie a gigantului american din Apărare, Raytheon.

[interviul are subtitrări în română și engleză și poate fi vizionat HD - click setări, selectați subtitrarea în română sau engleză și rezoluție HD]



"Vedem multă acțiune din partea UE și NATO, inițiative multiple, deoarece ambele structuri au adoptat principiul Apărării Inteligente, care constă în eliminarea suprapunerilor și încurajarea interoperabilității.

Astfel, există inițiative precum CARD - analiza anuală coordonată a cheltuielilor de apărare, inițiativa PESCO - structura permanentă de apărare europeană, dar și bugetul pentru apărare al UE. Toate aceste inițiative au rolul de a aduce totul laolaltă.

Din punct de vedere operațional, Raytheon este parte a planului denumit „abordare adaptivă pe etape”, ce face trimitere la Sistemul Balistic de Apărare Anti-Rachetă al NATO, din care România face parte prin existența Sistemul Aegis Ashore operațional aici, în România.

Dar, pe lângă acest sistem, există familia Patriot pentru apărarea antiaeriană, din care România face acum parte, fiind unul dintre cei 15 parteneri; operațional vorbind, aceste două sisteme sunt pietrele de temeliepentru sistemul integrat de apărare al spațiului aerian european.

Din perspectivă industrială, anul acesta sărbătorim două lucruri. Primul se referă la rachetele SEA SPARROW, o rachetă ESSM de apărare - pentru care avem parteneriate cu 12 state, dintre care nouă din Europa, fiecare dintre acestea putând să contribuie la dezvoltarea tehnologică și la procesul de dezvoltare a produsului.

Totodată, sărbătorim 50 de ani alături de partenerul nostru Kongsberg. Această colaborare are la bază sistemul național de rachete de tip sol-aer,care este un sistem de apărare antiaerian cu baza la sol,dar ne propunem să dezvoltăm această colaborare, astfel că am adăugat și sisteme de armament cu rază lungă de acțiune parteneriatului nostru global cu compania norvegiană. În plus, atenția noastră se îndreaptă spre viitor.

Tocmai am pus bazele unei noi colaborări cu grupul Rheinmetall, a cărui tehnologie va completa sistemele noastre de apărare antiaeriană. Dar avem parteneriate și cu alte companii, cum ar fi Saab. Totodată, nu trebuie să uităm cine ne sunt furnizorii. Două treimi dintre furnizorii internaționali ai Raytheon sunt companii europene.

Ne îndreptăm atenția spre aceste companii deoarece sunt inovative, dispun de tehnologie high-end și intenționăm să le integrăm în rețeaua noastră globală de furnizori,devenind, astfel, parteneri globali. Acești parteneri sunt foarte, foarte importanți pentru noi.

Această legătură transatlantică este, deci, esențială, iar modul în care o integrăm în inițiativele PESCO sau în bugetul european pentru apărare este foarte important. Trebuie să eliminăm suprapunerile și să folosim la maximum avantajele aduse de inovație și tehnologie, în asta constă importanța colaborării transatlantice. Suntem mai puternici împreună!, după cum spune NATO."

Notă: interviul a fost realizat în aprilie, în cadrul conferinței BSDA (Black Sea Defense and Aeronautics), București, cea mai mare expoziție și conferință specializată din Europa Centrală și de Est