Copreședintele USR Dan Barna consideră că rezultatul obținut de USR PLUS e unul istoric.

”Din punctul de vedere al USR-PLUS pot să spun că este un rezultat istoric... Dacă timp de patru ani cu aproape 9% am reușit să facem agenda în Parlament, sunt convins că cu un rezultat cel puțin dublu - așa cum arată estimările la acest moment - vom și face agenda Guvernului. Rezultatul acestor alegeri spune un lucru foarte clar: Nu se va putea face reformă în România fără USR PLUS. În acest moment, acest rezultat așează USR PLUS ca forța reformatoare pentru următorii ani ... Participarea redusă pe de altă parte și rezultatele într-adevăr complicate arată cât de greu e pentru România să iasă din această logică de pesedism coclit în care trăim de 30 de ani”, a declarat Dan Barna, aflat în izolare.

"USR PLUS este acum o forță politică matură, care a dovedit că poate rezista și poate crește într-o competiție directă cu vechile partide. Vom avea în Parlament o echipă solidă de deputați și senatori. Foarte probabil, un număr dublu față de cel pe care l-am avut până acum", a declarat și Dacian Cioloș, într-o declarație susținută la sediul USR PLUS.

Copreședintele USR PLUS a precizat că alianța este pregătită să poarte negocieri în vederea guvernării, dar a exclus o colaborare cu PSD.