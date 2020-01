Channel 4 News VIDEO: Brexit, Brexit, Brexit: "What the x@x!# is actually going on?"





Realizat în septembrie 2018, un material video al Channel 4 News despre efectele Brexit are peste 3,3 milioane de accesări. Redactorii de la Channel 4 News spun că de trei ani (între timp, patru - n.r.) nu auzim decât de Brexit, Brexit, Brexit. Astfel, au încercat să explice ce se întâmplă după ce Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, moment preconizat într-o săptămână, pe 1 februarie 2020.