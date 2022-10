Premierul Nicolae Ciucă a anunțat joi, la Bruxelles, că a convenit cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, că e posibilă înlocuirea limitei de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile din PNRR cu un alt indicator.

”Traversăm o perioadă de criză. Avem nevoie ca toate aceste demersuri ale noastre să se alinieze la situația concretă și la această dinamică în continuă evoluție, motiv pentru care am discutat și aspectul ajustării a o serie de jaloane și ținte, astfel încât ele să fie realizabile până în anul 2026. Este de foarte mare interes capitolul pensii. Am discutat specific acest aspect, am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii și am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu un altul care să țină cont de studiul Băncii Mondiale și de un indicator de disciplină financiară”, a anunțat premierul Nicolae Ciucă, într-o conferință de presă la finalul vizitei la Bruxelles.

Discuția cu președinta CE a fost una de principiu, detaliile tehnice urmând să fie discutate la nivel de experți.



Mai mulți miniștri au susținut în mai multe rânduri că nu sunt de acord cu procentul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, procent stipulat în PNRR.

Întrebat dacă va mai exista posibilitatea pensionării anticipate, premierul a declarat: ”Ați văzut că există deja un raport al Băncii Mondiale, Ministerul muncii a discutat și a pus la dispoziție toate datele necesare, astfel încât pe baza acelor date concrete să avem o susținere cât se poate de argumentată în ceea ce privește înlocuirea acestui indicator de 9,4% cu un indicator de disciplină financiară”.