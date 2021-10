Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat vineri că Guvernul propus nu are cum să treacă în Parlament. Dacă votul va avea loc miercuri, mai e timp pentru ca partidele să găsească elementele comune.

”Așa cum arată situația și cifrele, matematic, Guvernul nu are șanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multă inflexibilitate în negociere și am realizat că probabil nu se va ajunge la un acord politic astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe Guvernul în Parlament. Totuși, ținând cont de situația în care ne găsim astăzi, una deosebit de complicată, am hotărât să merg cu programul de guvernare și Cabinetul în Parlament, pentru că de astăzi până miercuri mai este timp. Există timp de reflecție pentru fiecare dintre parlamentari, cred că pot să se gândească fiecare dintre ei la ceea ce spunem electoratului din circumscripțiile în care am fost aleși, iar, în același timp, nu am o experiență politică, dar pot să-mi dau seama că neajungându-se la un acord politic prin votarea acestui Guvern, se poate câștiga timp astfel încât partidele politice să poată să discute și găsească liniile de comunalitate pentru compatibilizarea proiectelor politice comune", a declarat Nicolae Ciucă, după ședința Biroului Executiv al PNL, care a aprobat programul de guvernare și lista de miniștri.

Președintele liberalilor Florin Cîțu s-a declarat convins că Guvernul Ciucă va trece: ”Acest Guvern va trece, veți vedea. E un Guvern care va avea susținere pentru că avem un program de guvernare cu soluții pentru această perioadă prin care trece România”.

Lista miniștrilor propuși:

- Dan Vîlceanu - Finanțe

- Florin Roman - Economie



- Lucian Bode - Interne

- Alina Gorghiu - Justiție

- Raluca Turcan - Muncă

- Nelu Tătaru - Sănătate

- Bogdan Aurescu- Externe

- Mircea Fechet - Agricultură

- Marcel Boloș - Transporturi

- Cătălin Predoiu - Apărare

- Virgil Popescu - Energie

- Sorin Cîmpeanu - Educație

- Bogdan Gheorghiu - Cultură

- Robert Sighiartău - Digitalizare

De la UDMR, Kelemen Hunor e propus vicepremier, Hegedus Csilla la Fonduri Europene, Tanczos Barna - Mediu, Csele Attila - Dezvoltare și Eduard Novak - Tineret.