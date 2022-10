Premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri, într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, că Republica Moldova și Georgia, vor primi la Fondurile Voluntare NATO 1.300.000 de dolari din partea României.

"Am accentuat, de asemenea, că Republica Moldova și Georgia, partenerii noștri cei mai vulnerabili ca efect al războiului Rusiei contra Ucrainei, au nevoie de susținerea noastră. In acest sens, am prezentat decizia României de a contribui financiar la Fondurile Voluntare NATO dedicate acestor state, cu 1.300.000 dolari (400.000 USD pentru Ucraina, 600.000 USD pentru Republica Moldova, 300.000 USD pentru Georgia). Toate aceste contribuții reprezintă o reflectare practică a importanței speciale acordate de România, în mod constant, politicii NATO de parteneriate", a spus Nicolae Ciucă.

El a adăugat și că România rămâne pe deplin angajată în îndeplinirea tuturor obligațiilor care îi revin și vom continua să fim un contribuitor "responsabil și activ la promovarea securității și stabilității euroatlantice".

Ciucă a vorbit alături de Stoltenberg și despre creșterea bugetului pentru apărare la 2,5% din PIB, demers pe care l-a numit "în spiritul solidarității aliate".

Premierul român și-a arătat îngrijorarea pentru efectele ample pe care comportamentul agresiv și iresponsabil al Rusiei le poate genera pe termen lung pentru securitatea regională și pentru securitatea euroatlantică, precum și pentru stabilitatea globală.



"Având în vedere dinamica ridicată a acestor evoluții, cât și impredictibilitatea comportamentului Rusiei, am accentuat necesitatea ca NATO să monitorizeze atent în continuare situația din Marea Neagră. Acest război arată, din păcate, ceea ce România susține de mult timp: relevanța strategică a Mării Negre pentru NATO, pentru interesele majore de securitate ale Alianței. Astfel, implementarea deciziilor adoptate la Madrid pentru consolidarea fermă și durabilă a posturii aliate, inclusiv pe Flancul Estic și în țara noastră, este crucială. Crearea Grupului de luptă condus de Franța, la care contribuie și contingente de militari din Țările de jos și Belgia, reprezintă o materializare a acestor decizii și o dovadă concretă a solidarității și unității care caracterizează Alianta noastră", a adăugat prim-ministrul Nicolae Ciucă.



Ciucă a subliniat și miza continuării sprijinului și asistenței pentru Ucraina și a reiterat sprijinul pentru integrarea euroatlantică a țării vecine, asumat încă din 2008, la Summitul de la Bucuresti.

În final, premierul român a menționat importanța viitoarei reuniuni ministeriale de externe a NATO, care va avea loc la București la sfârșitul lunii noiembrie.

"Decizia ca România să fie statul gazdă pentru acest eveniment reprezintă o recunoaștere a rolului activ, a relevanței și aprecierii de care țara noastră se bucură în cadrul NATO", a spus Nicolae Ciucă.