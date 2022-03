Guvernul României s-a reunit sâmbătă pentru a adopta măsuri privind ajutorul oferit refugiaților ucraineni.

Autoritățile de la București se vor coordona cu cele din Republica Moldova pentru crearea unui culoar verde, astfel încât să fie facilitat tranzitul cetățenilor ucraineni prin R. Moldova, punând la dispoziție mijloace de transport autorităților moldovene și amplificând mijloacele și personalul necesar pentru a putea să fie procesate mai ușor datele cetățenilor ucraineni la granița din România, a anunțat premierul Nicolae Ciucă, după ședința de guvern.

Până acum, România a cheltuit circa 51 de milioane de lei, de la începerea conflictului din Ucraina, bani pentru care se va solicita decontare de la Bruxelles.

În ședința de guvern s-au stabilit și sumele alocate pentru a-i sprijini pe cetățeni ucraineni refugiați în România.

„Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazați în spațiile asigurate de instituțiile statului costul să fie de 50 de lei per persoană, iar pentru cei care vor fi cazați în alte spații decât cele puse la dispoziție de către autoritățile statului costul să fie de 100 de lei per persoană. În total, suma pe care am evaluat-o la nivelul Guvernului și care va fi pusă la dispoziție din fondul de rezervă, în primă fază, este de aproximativ 208 milioane lei”.

Vineri, prin Hotărâre CNSU, Departamentul pentru Situații de Urgență a fost abilitat să înceapă de îndată pregătirile pentru organizarea unui hub umanitar, la Suceava.

„Avem convingerea că acest hub, sub coordonarea autorităților de la Bruxelles, va putea să faciliteze și să asigure coerență întregului efort care se face pentru a ajuta cetățenii ucraineni și, în felul acesta, vreau să subliniez, contribuția autorităților române este una semnificativă”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

El le-a mulțumit cetățenilor români și organizațiilor neguvernamentale, societății civile în ansamblul său și instituțiilor statului pentru modul în care s-au implicat.

„Pe platforma "Ucraina - împreună ajutăm mai mult", până în acest moment, avem înscrise 5.700 de oferte. Această cifră spune tot despre ceea ce poate să însemne ajutorul în alimente, în medicamente, în spații de cazare, inclusiv în cartele SIM, și este dovada faptului că, așa cum spuneam mai devreme, cetățenii țării noastre au înțeles și s-au mobilizat exemplar. Această campanie de donație va continua între o formă ce va fi îmbunătățită cu reprezentanții Code for Romania, structură pe două paliere: un acoperiș pentru managementul și validarea cererilor și ofertelor de cazare și sprijin de urgență pentru managementul și alocarea altor tipuri de resurse”, a explicat Ciucă.

„În acest moment, continuă întreg efortul pentru ca aceste ajutoare să ajungă în Ucraina. Probabil chiar acum când vorbim, cel de-al patrulea eșalon urmează să treacă granița și să continue să asigure coerența demersurilor pe care noi le facem în acest sprijin umanitar de care cetățenii ucraineni au nevoie”, a mai spus el.

Premierul Nicolae Ciucă a cerut identificarea unei soluții pentru sprijinirea voluntarilor persoane fizice care și-au pus la dispoziție locuințele refugiaților ucraineni, prin rambursarea cheltuielilor zilnice pentru hrană de 20 de lei pe zi pentru fiecare refugiat, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

Klaus Iohannis, la tabăra mobilă pentru refugiați de la Siret, județul Suceava

„Eu mulțumesc tuturor românilor și organizațiilor umanitare, care, din prima oră, au fost prezente în vămi și au primit așa cum se cuvine pe refugiații din Ucraina. Dar merită, după părerea mea, subliniat, că și autoritățile și-au făcut datoria, începând de la forțele Ministerului de Interne, la Consiliul Județean, la primării, care toate s-au implicat, și-au organizat munca, au adus forțe din altă parte și, într-un timp record, au realizat aceste tabere, fluxurile din vămi și așa mai departe. Merită toată aprecierea. Oamenii care sunt refugiați din fața războiului sunt în situații disperate. Foarte mulți dintre ei au venit fără nimic și noi oferim tot ce se poate oferi unor persoane care sunt în această situație. La nevoie, primesc hrană, primesc îmbrăcăminte, primesc transport de la vamă până la tabără, aici li se întocmesc - celor care nu au încă actele corespunzătoare - li se întocmesc actele”, a declarat Klaus Iohannis, la finalul vizitei.

El a spus că niciunui cetățean ucrainean nu-i va fi refuzată intrarea în România.